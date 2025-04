EU áp thuế chống bán phá giá đến 12,1% đối với thép cán nóng Việt Nam

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết Ủy ban Châu Âu (EC) vừa ban hành thông báo áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu (EU).

Vụ việc khởi xướng điều tra ngày 08 tháng 8 năm 2024. Nguyên đơn là Hiệp hội Thép châu Âu. Hàng hóa bị điều tra là thép cán nóng (sản phẩm thuộc nhóm 7208, 7211, 7225, 7226).

Trong đó có một số hàng hóa được loại trừ: Thép không gỉ hoặc thép điện silicon định hướng hạt; thép công cụ và thép công cụ có độ cứng lớn chuyên dụng; thép không gỉ ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày lớn hơn 10 mm và khổ rộng từ 600 mm trở lên; và thép không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày từ 4,75 mm trở lên nhưng không quá 10 mm và có khổ rộng từ 2050 mm trở lên.

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ ngày 01/4/2023 đến ngày 31/3/2024, trong khi giai đoạn điều tra thiệt hại từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2024.

Căn cứ trên số liệu của doanh nghiệp và việc thực hiện các điều chỉnh theo quy định, EC đã kết luận biên độ bán phá giá sơ bộ đối với các doanh nghiệp Việt Nam từ 0%-12,1%.

EC kết luận sơ bộ rằng ngành công nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng của EU đã chịu thiệt hại đáng kể, thể hiện qua các yếu tố về thị phần, tác động giá, lợi nhuận, đầu tư và việc làm.

Đối với cáo buộc của nguyên đơn về việc chính sách thuế xuất khẩu của Chính phủ tác động làm giảm giá quặng sắt và than – nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép cán nóng (chiếm lần lượt 30-40% và 26-39% chi phí sản xuất thép cán nóng), tạo ra lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu bán phá giá sang EU, EC sơ bộ kết luận không có đủ bằng chứng cho cáo buộc này.

Trong giai đoạn điều tra, các công ty Việt Nam đều nhập khẩu quặng sắt và than luyện cốc từ nhiều quốc gia trên thế giới do nguồn nguyên liệu trong nước không đảm bảo về số lượng và chất lượng. Do đó, giá nguyên liệu đầu vào không phụ thuộc vào thị trường nguyên liệu trong nước.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nghiên cứu kỹ các thông tin tài liệu gửi kèm, tiếp tục hợp tác đầy đủ toàn diện với EC trong quá trình điều tra và thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Cục Phòng vệ thương mại.