Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu năm 2026
Huyền Vy
17/03/2026, 07:41
Trước biến động thương mại toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; trong đó nhấn mạnh đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các FTAs, giảm chi phí logistics và khơi thông tín dụng… nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.
Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 16/3/2026 về một số nhiệm vụ,
giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026.
Công điện nêu rõ: Từ
đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, các Bộ, cơ
quan, địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải
pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển, mở rộng thị trường. Trong 2 tháng đầu năm
2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 155,7 tỷ USD, tăng
22,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 76,4 tỷ USD, tăng 18,3%
và nhập khẩu đạt 79,3 tỷ USD, tăng 26,3%.
Tuy nhiên, từ đầu
tháng 3/2026, bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, với nhiều rủi
ro, thách thức; xung đột tại Trung Đông tạo cú sốc mới đối với thương mại toàn
cầu, giá năng lượng, chi phí logistics leo thang, giá thành sản xuất hàng hóa
xuất nhập khẩu tăng lên; chính sách thuế quan của các nước vẫn diễn biến phức tạp.
ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM VÀ CHUỖI CUNG ỨNG
Để chủ động thích ứng
linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực, thúc đẩy
hơn nữa hoạt động xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng
kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhất
quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng
trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm đa dạng hóa thị trường,
đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn
bị các nội dung để trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ thúc đẩy ký kết Hiệp định
thuế đối ứng cân bằng, công bằng.
Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối
không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng. Tập trung hỗ trợ
các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các Hiệp
định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các FTA với
Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên minh Kinh tế Á-Âu và Hiệp
định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đẩy nhanh tiến
độ đàm phán, ký kết các FTA mới, nhất là với Mỹ La tinh, Trung đông và
Pakistan; mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới, đặc biệt là thị trường
Halal, Trung Đông, Mỹ, La-tinh, Châu Phi...
Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tăng cường cung cấp
thông tin về tình hình an ninh chính trị của khu vực Trung Đông và tình hình
lưu chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản
xuất, giao hàng.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có
trách nhiệm triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp
pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) để gỡ “thẻ vàng”; đồng thời
đàm phán mở cửa thị trường cho các loại trái cây, rau quả thế mạnh của Việt Nam.
Phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tập trung liên kết chặt chẽ
các vùng nguyên liệu, đẩy mạnh bảo quản, chế biến, nhất là chế biến sâu để nâng
cao giá trị gia tăng xuất khẩu.
TỔNG LỰC THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, BỨT PHÁ XUẤT KHẨU
Để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất
trong nước, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ theo dõi sát tình hình thị trường,
phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu, trích lập,
quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành; rà
soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội
nhập quốc tế và khu vực; đồng thời chỉ đạo lực lượng hải quan đẩy mạnh việc quản
lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngăn chặn
hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ...
Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu điều hành tỷ
giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất với lãi suất; tăng cường
khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu.
Về phía Bộ Xây dựng, chủ trì nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ
thống kho bãi, cảng biển nước sâu và các trung tâm logistics. Đặc biệt chú trọng
phát triển giao thông đường thủy tại Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giảm chi phí
vận chuyển.
Bộ Ngoại giao chủ trì thúc đẩy các biện pháp chính trị - ngoại
giao để mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả tại
nước ngoài. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng
tham gia vào việc hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng và quảng bá sản phẩm Việt
Nam thông qua du lịch và công nghiệp văn hóa.
Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ
động nắm bắt, tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng
dự án đầu tư theo quy định. Các tỉnh biên giới cập nhật thông tin thường xuyên
về tình hình thông quan để khuyến cáo doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất,
đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động
bất lợi khác.
Đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, doanh nghiệp xuất
khẩu, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kế hoạch sản xuất, kinh doanh linh hoạt, hiệu
quả; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý
các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của
doanh nghiệp. Chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng các tiến bộ khoa học
công nghệ... để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới, sản phẩm
xanh, thân thiện môi trường và đạt được các chứng nhận chuẩn quốc tế. Tiếp tục
linh hoạt trong sản xuất, xuất khẩu; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch gắn
với xây dựng thương hiệu sản phẩm, chú trọng phát triển các thị trường ngách để
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Tăng cường phối hợp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản
Thực hiện Kế hoạch 628 về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, sau gần ba tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, phát hiện gần 1.800 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.
Cước vận chuyển container rục rịch tăng do biến động vận tải biển
Biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu leo thang đang tác động đến thị trường vận tải biển toàn cầu, kéo theo xu hướng điều chỉnh giá cước vận chuyển container tại Việt Nam, trong đó một số tuyến nội địa đã ghi nhận mức tăng đáng kể từ tháng 3...
Sớm xây dựng phương án mới về dự trữ xăng dầu
Thay vì chỉ sử dụng Quỹ bình ổn giá để bù đắp bằng tiền mặt khi giá tăng cao, nên thành lập Quỹ dự phòng lưu thông tập trung, trích nguồn từ quỹ này để mua xăng dầu dự trữ tại các thời điểm giá thế giới xuống thấp. Khi thị trường biến động hoặc khan hiếm, Chính phủ có thể tung lượng hàng dự trữ này ra để điều tiết sản lượng và ổn định giá cả…
Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xem xét dùng ngân sách hỗ trợ bình ổn giá
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát không để thiếu xăng dầu, đồng thời yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu; xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trước những biến động quốc tế.
Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đối mặt “cú đúp” áp lực chi phí và rào cản kỹ thuật
Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 209 triệu USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mặt hàng, tôm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 60 triệu USD, chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường này.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: