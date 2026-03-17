Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu năm 2026

Huyền Vy

17/03/2026, 07:41

Trước biến động thương mại toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; trong đó nhấn mạnh đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các FTAs, giảm chi phí logistics và khơi thông tín dụng… nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 16/3/2026 về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026.

Công điện nêu rõ: Từ đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, các Bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển, mở rộng thị trường. Trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 76,4 tỷ USD, tăng 18,3% và nhập khẩu đạt 79,3 tỷ USD, tăng 26,3%.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3/2026, bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, với nhiều rủi ro, thách thức; xung đột tại Trung Đông tạo cú sốc mới đối với thương mại toàn cầu, giá năng lượng, chi phí logistics leo thang, giá thành sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu tăng lên; chính sách thuế quan của các nước vẫn diễn biến phức tạp.

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực, thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các nội dung để trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ thúc đẩy ký kết Hiệp định thuế đối ứng cân bằng, công bằng.

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng. Tập trung hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các FTA với Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên minh Kinh tế Á-Âu và Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các FTA mới, nhất là với Mỹ La tinh, Trung đông và Pakistan; mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới, đặc biệt là thị trường Halal, Trung Đông, Mỹ, La-tinh, Châu Phi...

Mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới, đặc biệt là thị trường Halal. Ảnh minh họa.

Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tăng cường cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị của khu vực Trung Đông và tình hình lưu chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, giao hàng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) để gỡ “thẻ vàng”; đồng thời đàm phán mở cửa thị trường cho các loại trái cây, rau quả thế mạnh của Việt Nam. Phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tập trung liên kết chặt chẽ các vùng nguyên liệu, đẩy mạnh bảo quản, chế biến, nhất là chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu.

TỔNG LỰC THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, BỨT PHÁ XUẤT KHẨU

Để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu, trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành; rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế và khu vực; đồng thời chỉ đạo lực lượng hải quan đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngăn chặn hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ...

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất với lãi suất; tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Về phía Bộ Xây dựng, chủ trì nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, cảng biển nước sâu và các trung tâm logistics. Đặc biệt chú trọng phát triển giao thông đường thủy tại Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giảm chi phí vận chuyển.

Công điện 23 yêu cầu nâng cấp các trung tâm logistics. Ảnh minh họa.

Bộ Ngoại giao chủ trì thúc đẩy các biện pháp chính trị - ngoại giao để mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả tại nước ngoài. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tham gia vào việc hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng và quảng bá sản phẩm Việt Nam thông qua du lịch và công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt, tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đầu tư theo quy định. Các tỉnh biên giới cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình thông quan để khuyến cáo doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.

Đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, doanh nghiệp xuất khẩu, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kế hoạch sản xuất, kinh doanh linh hoạt, hiệu quả; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ... để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và đạt được các chứng nhận chuẩn quốc tế. Tiếp tục linh hoạt trong sản xuất, xuất khẩu; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, chú trọng phát triển các thị trường ngách để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đọc thêm

Tăng cường phối hợp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Thực hiện Kế hoạch 628 về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, sau gần ba tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, phát hiện gần 1.800 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Cước vận chuyển container rục rịch tăng do biến động vận tải biển

Biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu leo thang đang tác động đến thị trường vận tải biển toàn cầu, kéo theo xu hướng điều chỉnh giá cước vận chuyển container tại Việt Nam, trong đó một số tuyến nội địa đã ghi nhận mức tăng đáng kể từ tháng 3...

Sớm xây dựng phương án mới về dự trữ xăng dầu

Thay vì chỉ sử dụng Quỹ bình ổn giá để bù đắp bằng tiền mặt khi giá tăng cao, nên thành lập Quỹ dự phòng lưu thông tập trung, trích nguồn từ quỹ này để mua xăng dầu dự trữ tại các thời điểm giá thế giới xuống thấp. Khi thị trường biến động hoặc khan hiếm, Chính phủ có thể tung lượng hàng dự trữ này ra để điều tiết sản lượng và ổn định giá cả…

Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xem xét dùng ngân sách hỗ trợ bình ổn giá 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát không để thiếu xăng dầu, đồng thời yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu; xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trước những biến động quốc tế.

Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đối mặt “cú đúp” áp lực chi phí và rào cản kỹ thuật

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 209 triệu USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mặt hàng, tôm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 60 triệu USD, chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường này.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia
eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

VnEconomy