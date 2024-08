EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nóng Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 08 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Châu Âu (EC) đã bàn hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ai Cập, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam, nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu (EU).

Thông báo của EC cho thấy, bên yêu cầu điều tra là Hiệp hội Thép Châu Âu. Ngày 24 tháng 6 năm 2024 EC nhận hồ sơ yêu cầu. Đến ngày 08 tháng 8 năm 2024 ban hành thông báo khởi xướng.

Cũng theo thông báo này, một số hàng hóa được loại trừ là: Thép không gỉ hoặc thép điện silicon định hướng hạt; thép công cụ và thép công cụ có độ cứng lớn chuyên dụng; thép không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày lớn hơn 10 mm và khổ rộng từ 600 mm trở lên; và thép không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày từ 4,75 mm trở lên nhưng không quá 10 mm và có khổ rộng từ 2050 mm trở lên.

Giai đoạn điều tra bán phá giá: Từ ngày 01/4/2023 đến ngày 31/3/2024

Giai đoạn điều tra thiệt hại: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2024

Trong thông báo khởi xướng, EC đã cung cấp chi tiết các nội dung liên quan tới Bên yêu cầu, hàng hóa bị điều tra, cáo buộc bán phá giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả, cáo buộc về can thiệp giá nguyên liệu đầu vào.

Đồng thời EC cũng thông tin về quy trình thủ tục điều tra và các thời hạn liên quan, các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, hướng dẫn về các thủ tục tải và đăng tải tài liệu trên hệ thống điện tử TRON của EC.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra nghiên cứu kỹ các thông tin tài liệu gửi kèm, hợp tác đầy đủ toàn diện với EC để cung cấp các thông tin, tài liệu theo đúng thể thức và thời hạn quy định, thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Cục Phòng vệ thương mại.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, lượng thép các loại của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU trong tháng 6/2024 giảm 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên hơn 210.000 tấn. Giá bán trung bình trong tháng 6 tăng 6% so với tháng 5 đạt hơn 710 USD/tấn nhưng giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 6 tháng năm 2024, lượng thép các loại của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU đạt 1,6 triệu tấn tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán trung bình trong nửa đầu năm nay thấp hơn khoảng 12% trong bối cảnh thị trường thép thế giới cũng gặp khó khăn, giá thép thế giới ghi nhận xu hướng giảm.

Giá thép thế giới giảm trong bối cảnh nhu cầu ở Trung Quốc, thị trường sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, vẫn còn yếu. Điều này khiến Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, gây áp lực lên giá.

Theo số liệu Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat), nếu so sánh giá thép xuất khẩu với các nguồn cung thép khác cho EU trong 5 tháng đầu năm 2024, thép của Việt Nam vẫn cao hơn giá thép của nhiều nước như Nga, Ukraine, Ai Cập ở mức 681 euro/tấn.

Còn theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tại thị trường EU, thị phần thép của Việt Nam đứng thứ 7, tăng 13 bậc so với năm 2020, thời điểm hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) có hiệu lực. Cụ thể, tính đến tháng 5/2024, thị phần thép của Việt Nam tại EU chiếm 6,1%, tăng mạnh so với năm 2020 là 0,7%.