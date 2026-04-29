EU tái cân bằng hạt nhân và năng lượng tái tạo

Trước các cú sốc nguồn cung và áp lực địa chính trị, Liên minh châu Âu (EU) đang tái cấu trúc chiến lược năng lượng theo hướng đa trụ cột, trong đó điện hạt nhân được khôi phục vai trò song hành với năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo an ninh, chi phí và mục tiêu giảm phát thải…
Các biến động năng lượng toàn cầu
đang buộc EU phải điều chỉnh tư duy chuyển đổi xanh. Thực tế cho thấy năng
lượng tái tạo, dù tăng trưởng nhanh, vẫn chưa đủ để đảm bảo nguồn điện ổn định
cho nền kinh tế công nghiệp.
Trong bối cảnh đó, khối này đang chuyển sang mô
hình “cơ cấu năng lượng” cân bằng hơn, kết hợp giữa điện hạt nhân, năng lượng
tái tạo và các nguồn bổ trợ như LNG và hydro xanh.
KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ TRỞ LẠI
CỦA ĐIỆN HẠT NHÂN
EU
đang quay trở lại với năng lượng hạt nhân sau nhiều thập kỷ do dự, dưới tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng và những hạn
chế của năng lượng tái tạo trong việc đảm bảo điện nền.
Nguyên nhân chính của khủng hoảng là
sự gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt do việc đóng
cửa Eo biển Hormuz. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo mức thiếu hụt
khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Chỉ trong 17 ngày đầu của cuộc chiến
Iran, EU đã phải chi thêm 6 tỷ euro cho nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch do giá
tăng vọt. Đây là minh chứng rõ ràng cho mức độ dễ tổn thương của hệ thống năng
lượng châu Âu trước các cú sốc bên ngoài.
Trong bối cảnh đó, Brussels buộc
phải điều chỉnh chiến lược nhằm đảm bảo độc lập năng lượng và kiểm soát chi phí.
Điện hạt nhân - với khả năng cung cấp điện ổn định, phát thải thấp - đang được
tái định vị như một trụ cột quan trọng trong cơ cấu năng lượng.
Phát biểu tháng 3/2026, Chủ tịch Ủy
ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận việc châu Âu quay lưng với nguồn
năng lượng này là một sai lầm chiến lược.
Theo bà Rosita Zilli, Giám đốc Chính
sách của Liên minh Nghiên cứu Năng lượng châu Âu, các tác động hiện nay mới chỉ
ở giai đoạn đầu: “Hệ thống năng lượng có độ trễ, vì vậy những cú sốc nguồn cung
sẽ lan tỏa dần theo thời gian”.
ACCELERATEEU VÀ BÀI TOÁN GIẢM PHỤ
THUỘC NĂNG LƯỢNG NHẬP KHẨU
Nhờ các chính sách đa dạng hóa và
thúc đẩy năng lượng tái tạo, EU đã giảm đáng kể nhập khẩu năng lượng. Năm 2025,
giá trị nhập khẩu đạt 336,7 tỷ euro, giảm mạnh so với mức 693,4 tỷ euro năm
2022.
Tuy nhiên, EU vẫn phụ thuộc lớn vào
nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Sau khi giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga, khối
này chuyển sang LNG, Mỹ cung cấp tới 58% tổng nguồn cung năm 2025.
Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục làm gia tăng áp lực, khiến EU phải chi thêm 24 tỷ euro cho nhập khẩu năng lượng.
Để ứng phó, Brussels triển khai sáng
kiến AccelerateEU với 5 trụ cột, bao gồm điều phối dự trữ khí đốt, nới lỏng hỗ
trợ nhà nước và thiết lập hệ thống giám sát thị trường nhiên liệu.
Các biện pháp hỗ trợ xã hội như trợ cấp
thu nhập, phiếu năng lượng và giảm thuế điện cũng được triển khai nhằm bảo vệ
người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Song song, EU thúc đẩy điện khí hóa
toàn diện và hiện đại hóa lưới điện - yếu tố then chốt để tích hợp năng lượng
tái tạo.
Tuy nhiên, theo bà Rosita Zilli, các
chính sách hiện nay vẫn mang tính phản ứng trước áp lực địa chính trị, cho thấy
EU chưa có một chiến lược dài hạn thực sự ổn định.
LOGISTICS HẠT NHÂN, TRANH LUẬN CHÍNH
SÁCH VÀ VAI TRÒ KHÔNG THỂ THAY THẾ CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Điện hạt nhân đang được EU tái định
vị như một nguồn năng lượng chiến lược, nhưng việc mở rộng lĩnh vực này đòi hỏi
một hệ sinh thái công nghiệp và chuỗi cung ứng cực kỳ phức tạp.
Về mặt kỹ thuật, điện hạt nhân được
tạo ra từ phản ứng phân hạch hạt nhân có kiểm soát, sinh nhiệt để tạo hơi nước
vận hành tua-bin phát điện. Để triển khai ở quy mô lớn, EU cần duy trì toàn bộ
chuỗi nhiên liệu, từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên
liệu đến vận hành các lò phản ứng - chủ yếu là lò nước áp lực.
Hiện EU có 98 lò phản ứng tại 12
quốc gia với tổng công suất khoảng 96,2 GW, cung cấp khoảng 24% sản lượng điện.
Pháp chiếm ưu thế với 58% sản lượng điện hạt nhân toàn khối, tiếp theo là Tây
Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan và Bỉ.
Tuy nhiên, hệ thống này phụ thuộc
vào chuỗi cung ứng đồng bộ, quản lý chặt chẽ, nguồn nhân lực chất lượng cao, xử
lý chất thải và nguồn vốn dài hạn. Để mở rộng, EU cần gia hạn vận hành các nhà
máy hiện hữu, đầu tư lò mới và tăng cường an ninh nhiên liệu.
Về chính sách, EU đã từng thúc đẩy
hạt nhân từ Hiệp ước Euratom năm 1957 và mở rộng mạnh trong giai đoạn 1970-1990.
Sau đó, một số quốc gia rút lui như Italy (1987) và Đức (hoàn tất năm 2023 sau
Fukushima 2011).
Xu hướng quay lại bắt đầu từ năm
2023 khi EU đưa hạt nhân vào “phân loại xanh” để thu hút đầu tư. Năm 2024, Đạo
luật Công nghiệp Net-Zero trao статус chiến lược cho các dự án hạt nhân và rút
ngắn thời gian cấp phép.
Đến tháng 3/2026, chiến lược SMR
(Small Modular Reactors - lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ) được công bố với gói
bảo lãnh đầu tư 200 triệu euro nhằm thúc đẩy triển khai loại lò phản ứng có quy
mô nhỏ, thiết kế mô-đun, linh hoạt hơn so với các nhà máy điện hạt nhân truyền
thống. Tổng nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực này ước tính khoảng 241 tỷ euro.
Một liên minh các quốc gia do Pháp
dẫn đầu đặt mục tiêu đạt 150 GW công suất hạt nhân vào năm 2050. Tuy nhiên,
nhóm các nước ủng hộ năng lượng tái tạo do Đức dẫn đầu phản đối việc xếp hạt
nhân ngang hàng với gió và mặt trời, do lo ngại chi phí cao, thời gian xây dựng
dài và vấn đề chất thải phóng xạ.
Trong khi đó, năng lượng tái tạo vẫn
giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi. Tỷ trọng năng lượng xanh đạt
25,2% năm 2024 và tiếp tục tăng. Mục tiêu đến năm 2030 là ít nhất 42,5%, hướng
tới 45%.
Năm 2025, EU đầu tư khoảng 333,4 tỷ
euro vào năng lượng sạch. Cơ cấu sản xuất điện gồm 37,5% điện gió, 27,5% điện
mặt trời, 25,9% thủy điện và 8,5% sinh khối.
Tuy nhiên, một trong những nút thắt
lớn nhất là hạ tầng lưới điện. Nhiều hệ thống đã có tuổi đời 40-50 năm và không
phù hợp với mô hình năng lượng phân tán. Theo bà Rosita Zilli, đây là “một
trong những điểm nghẽn quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi năng lượng”.
Ngoài ra, EU cũng thúc đẩy LNG và
hydro xanh như các giải pháp bổ trợ. LNG tiếp tục đóng vai trò thay thế khí đốt
Nga, trong khi hydro xanh được xem là giải pháp cho các ngành công nghiệp nặng
khó điện khí hóa.
Theo bà Zilli, không riêng hạt nhân
hay năng lượng tái tạo có thể đảm bảo an ninh năng lượng. EU cần kết hợp nhiều
giải pháp và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
Dù đang đi đúng hướng, EU vẫn đối
mặt với thách thức lớn trong việc đạt mục tiêu năng lượng tái tạo vào năm 2030,
đặc biệt khi hạ tầng lưới điện chưa được nâng cấp tương xứng.
Trong bài toán an ninh năng lượng và
trung hòa carbon, điện hạt nhân nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò “trụ đỡ
kỹ thuật” cho hệ thống điện châu Âu, song hành cùng năng lượng tái tạo trong
một cơ cấu năng lượng ngày càng đa dạng và phức tạp.
