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Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Hà Giang

13/06/2026, 17:19

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (Ban Chỉ đạo) được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn được thành lập theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 05/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên bao gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo đó Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, cơ quan chủ quản.

Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo.

Từ khóa:

AI bán dẫn chip kinh tế số vi mạch

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