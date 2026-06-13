Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/6/2026: IPO bom tấn của SpaceX, giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp

Phía sau sự hưng phấn của nhóm công nghệ liên quan AI là bức tranh kinh tế vĩ mô với nhiều sức ép. Giá dầu cao do gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng rủi ro lạm phát, buộc nhiều ngân hàng trung ương lớn tính đến khả năng thắt chặt chính sách.
Tại châu Á, áp lực tỷ giá khiến một số ngân hàng trung ương phải can thiệp quyết liệt hơn, trong khi các chính phủ toàn cầu tăng vay nợ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và tái cấp vốn.
SpaceX thực hiện thương vụ IPO lịch sử
Ngày thứ Sáu (12/6), SpaceX ghi dấu một trong những màn chào
sàn ấn tượng nhất lịch sử khi cổ phiếu tăng 19% trong phiên giao dịch đầu tiên
trên sàn Nasdaq. Trước đó một ngày, công ty đã huy động kỷ lục 75 tỷ USD trong
vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đà tăng giá cổ phiếu đưa định
giá SpaceX vượt 2 nghìn tỷ USD, đồng thời giúp tài sản ròng của CEO Elon Musk
vượt mốc 1 nghìn tỷ USD.
Cổ phiếu SpaceX tăng 19% trong phiên chào sàn, tài sản của Elon Musk đạt 1,1 nghìn tỷ USD
SpaceX chốt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu, huy động kỷ lục 75 tỷ USD
Goldman Sachs: Doanh thu AI của SpaceX sẽ tăng gấp 100 lần sau 4 năm
Thị trường chuẩn bị đón nhiều IPO AI bom tấn
Sau SpaceX, nhiều doanh nghiệp AI cũng dự kiến IPO trong thời
gian tới. OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT - tuần này đã nộp hồ sơ niêm yết
không công khai lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), với mức định giá
có thể vượt 1 nghìn tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anthropic,
công ty phát triển Claude, cũng đã nộp hồ sơ IPO.
Công ty mẹ ChatGPT nộp đơn IPO, có thể được định giá hơn 1 nghìn tỷ USD
Hàng nghìn nhân viên SpaceX có thể thành triệu phú USD sau IPO
Doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) bước vào thời hoàng kim
Doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào thời hoàng
kim khi dòng vốn toàn cầu đổ mạnh vào hạ tầng điện toán, trung tâm dữ liệu và
chuỗi cung ứng con chip. Trung Quốc dự kiến chi gần 300 tỷ USD trong 5 năm để
xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI, trong khi các tập đoàn công nghệ Mỹ và
nhiều doanh nghiệp châu Á cũng tăng tốc đầu tư. Tuy nhiên, đà hưng phấn này
cũng đi kèm rủi ro định giá cao và biến động lớn.
Hãng chip nhớ Kioxia vượt Toyota thành công ty vốn hóa lớn nhất Nhật Bản
SoftBank vượt Toyota trở thành công ty vốn hóa lớn nhất Nhật Bản
Cổ phiếu Ấn Độ ít tên tuổi tăng giá 530%, hé lộ nhóm doanh nghiệp hưởng lợi âm thầm từ cơn sốt AI
Tổng thống Trump để ngỏ khả năng Chính phủ Mỹ nắm cổ phần tại các công ty AI hàng đầu thế giới
Trung Quốc dự kiến chi gần 300 tỷ USD để phát triển AI
Cổ phiếu AI đảo chiều, nhà đầu tư Hàn Quốc chịu cú sốc lớn
Xuất khẩu con chip của Trung Quốc tăng mạnh nhất 13 năm
Jeff Bezos: AI sẽ không gây mất việc hàng loạt mà mở ra “nhiều kỷ nguyên vàng”
Lạm phát gây sức ép thắt chặt chính sách tiền tệ với nhiều
ngân hàng trung ương lớn
Xu hướng tăng lãi suất đang lan rộng trong nhóm các ngân
hàng trung ương lớn. Tuần này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất,
nối tiếp các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ trước đó của Ngân hàng Dự
trữ Australia (RBA), Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) và Ngân hàng
Trung ương Nhật Bản (BOJ).
Giá dầu cao do gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục
làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc nhiều ngân hàng trung ương phải thận trọng
hơn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng
Dự trữ New Zealand (RBNZ) cũng chịu sức ép chuyển sang thắt chặt.
Triển vọng lãi suất của 10 ngân hàng trung ương lớn
Những đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới
Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023
Cuộc chiến bảo vệ tỷ giá của các ngân hàng trung ương châu Á
Giá dầu cao, đồng USD mạnh lên và dòng vốn ngoại rút khỏi
đang gây áp lực lớn lên tỷ giá các đồng tiền tại châu Á, buộc nhiều ngân hàng
trung ương phải hành động quyết liệt hơn. Hàn Quốc, Ấn Độ và Philippines đã siết
kiểm soát các giao dịch ngoại tệ ngoài nước. Ngân hàng Trung ương Indonesia
(BI) thậm chí tăng lãi suất khẩn cấp để hỗ trợ đồng rupiah.
Cuộc chiến bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ của các ngân hàng trung ương châu Á
Indonesia tăng lãi suất khẩn cấp để chặn đà lao dốc của đồng rupiah
Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp
Giá vàng thế giới khép lại tuần giảm thứ hai liên tiếp, dù
phục hồi trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tính chung cả tuần, giá vàng
giao ngay giảm 2,3%, sau khi có lúc rơi về vùng thấp nhất trong 6 tháng.
Giá vàng giảm hai tuần liên tiếp
Giá vàng phục hồi mạnh sau khi Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công Iran
Citi: Giá vàng có thể giảm về 3.500 USD/oz
Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn
Lạm phát “nóng” tại các nền kinh tế lớn
Áp lực lạm phát đang gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn, chủ
yếu do giá năng lượng tăng sau xung đột ở Trung Đông. Tại Mỹ, chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) tháng 5 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 3
năm. Tại Trung Quốc, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tăng 3,9%, mạnh nhất gần 4
năm, cho thấy cú sốc chi phí đã lan sang khu vực sản xuất. Ấn Độ cũng đối mặt rủi
ro lạm phát lớn hơn khi giá dầu cao đi kèm đà suy yếu của đồng rupee.
Trong tuần này, Na Uy, Đức và Thụy Điển cũng công bố dữ liệu
lạm phát tháng 5, cho thấy áp lực giá cả vẫn là thách thức lớn đối với chính
sách tiền tệ toàn cầu.
Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm
Trung Quốc: Lạm phát bán buôn cao nhất trong gần 4 năm qua
Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn
Nguồn cung dầu toàn cầu vẫn thắt chặt vì gián đoạn tại eo biển
Hormuz
Nguồn cung dầu toàn cầu vẫn trong trạng thái thắt chặt khi
hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng vì xung đột Mỹ -
Iran. Dù một phần dầu thô được cho là vẫn âm thầm đi qua tuyến hàng hải này bằng
các tàu tắt tín hiệu định vị, lượng dầu đó không đủ bù đắp mức sụt giảm lớn so
với trước chiến tranh.
Việc Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu dầu và sử dụng dự trữ
trong nước đã giúp hạn chế đà tăng giá. Tuy nhiên, tồn kho dầu giảm, giá năng lượng
cao và đề xuất trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) với dầu Nga tiếp tục
làm gia tăng rủi ro nguồn cung.
Dầu vẫn âm thầm lách khỏi eo biển Hormuz dù bị phong tỏa
Người Trung Quốc đang tiết kiệm nhiên liệu bằng cách nào?
Trung Quốc có thể giúp “ghìm cương” giá dầu đến khi nào?
Xuất khẩu dầu mỏ kỷ lục giúp Mỹ thu hẹp thâm hụt thương mại
EU đề xuất áp thêm biện pháp trừng phạt lên dầu Nga
Các chính phủ ồ ạt phát hành trái phiếu khi chi tiêu công
tăng mạnh
Các chính phủ trên toàn cầu đang phát hành trái phiếu qua
ngân hàng với tốc độ kỷ lục, trong bối cảnh chi tiêu công tăng mạnh và nhu cầu
tái cấp vốn lớn hơn. Từ đầu năm đến nay, lượng trái phiếu chính phủ hợp vốn đã
đạt 504 tỷ USD, vượt mức cùng kỳ thời Covid-19.
Chi tiêu tăng mạnh, các chính phủ phát hành trái phiếu qua ngân hàng nhiều kỷ lục
Ấn Độ tăng gấp đôi đầu tư công để xây đường sắt cao tốc và nhà máy chip
Tòa án bác bỏ quy định thu phí thị thực H-1B 100.000 USD
Tuần này, thẩm phán liên bang Leo Sorokin đã bác bỏ quy định
của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc thu phí 100.000 USD đối với mỗi
thị thực H-1B mới cấp cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Thẩm phán
Sorokin cho rằng khoản phí này về bản chất là một loại thuế, trong khi Tổng thống
Mỹ không có thẩm quyền áp thuế nếu chưa được Quốc hội cho phép. Nhà Trắng tuyên
bố sẽ kháng cáo.
Tòa án bác bỏ quy định thu phí thị thực H-1B 100.000 USD của tổng thống Trump
10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất
Mỹ mở rộng trừng phạt với doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh
vực AI, xe điện, bán dẫn
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đưa hơn một chục doanh nghiệp Trung Quốc,
gồm Alibaba, BYD, Baidu, Unitree và Nio, vào danh sách Section 1260H, nhóm công
ty bị Washington cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Washington mở
rộng danh sách này sang lĩnh vực AI, xe điện, robot, bán dẫn và pin cho thấy Mỹ
ngày càng coi công nghệ thương mại Trung Quốc là vấn đề an ninh quốc gia.
Mỹ đưa một loạt công ty lớn của Trung Quốc vào "danh sách đen"
Bitcoin lao dốc
Bitcoin vừa trải qua cú lao dốc mạnh, mất khoảng 235 tỷ USD
vốn hóa trong 7 ngày, khi dòng tiền rút khỏi ETF, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển
sang AI và niềm tin vào các doanh nghiệp mua bitcoin suy yếu. Tuy nhiên, đà giảm
này không còn đồng nghĩa với sự suy yếu của toàn bộ ngành tiền số.
Cú lao dốc 235 tỷ USD của bitcoin hé lộ sự thay đổi lớn trên thị trường tiền số