Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/6/2026: IPO bom tấn của SpaceX, giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp

Tuần này, kinh tế thế giới chứng kiến nhiều biến động lớn, từ thương vụ IPO lịch sử của SpaceX và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đến sức ép lạm phát và xu hướng giảm giá vàng...

Phía sau sự hưng phấn của nhóm công nghệ liên quan AI là bức tranh kinh tế vĩ mô với nhiều sức ép. Giá dầu cao do gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng rủi ro lạm phát, buộc nhiều ngân hàng trung ương lớn tính đến khả năng thắt chặt chính sách.

Tại châu Á, áp lực tỷ giá khiến một số ngân hàng trung ương phải can thiệp quyết liệt hơn, trong khi các chính phủ toàn cầu tăng vay nợ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và tái cấp vốn.

SpaceX thực hiện thương vụ IPO lịch sử

Ngày thứ Sáu (12/6), SpaceX ghi dấu một trong những màn chào sàn ấn tượng nhất lịch sử khi cổ phiếu tăng 19% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq. Trước đó một ngày, công ty đã huy động kỷ lục 75 tỷ USD trong vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đà tăng giá cổ phiếu đưa định giá SpaceX vượt 2 nghìn tỷ USD, đồng thời giúp tài sản ròng của CEO Elon Musk vượt mốc 1 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu SpaceX tăng 19% trong phiên chào sàn, tài sản của Elon Musk đạt 1,1 nghìn tỷ USD

SpaceX chốt giá IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu, huy động kỷ lục 75 tỷ USD

Goldman Sachs: Doanh thu AI của SpaceX sẽ tăng gấp 100 lần sau 4 năm

Thị trường chuẩn bị đón nhiều IPO AI bom tấn

Sau SpaceX, nhiều doanh nghiệp AI cũng dự kiến IPO trong thời gian tới. OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT - tuần này đã nộp hồ sơ niêm yết không công khai lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), với mức định giá có thể vượt 1 nghìn tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anthropic, công ty phát triển Claude, cũng đã nộp hồ sơ IPO.

Công ty mẹ ChatGPT nộp đơn IPO, có thể được định giá hơn 1 nghìn tỷ USD

Hàng nghìn nhân viên SpaceX có thể thành triệu phú USD sau IPO

Doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) bước vào thời hoàng kim

Doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào thời hoàng kim khi dòng vốn toàn cầu đổ mạnh vào hạ tầng điện toán, trung tâm dữ liệu và chuỗi cung ứng con chip. Trung Quốc dự kiến chi gần 300 tỷ USD trong 5 năm để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI, trong khi các tập đoàn công nghệ Mỹ và nhiều doanh nghiệp châu Á cũng tăng tốc đầu tư. Tuy nhiên, đà hưng phấn này cũng đi kèm rủi ro định giá cao và biến động lớn.

Hãng chip nhớ Kioxia vượt Toyota thành công ty vốn hóa lớn nhất Nhật Bản

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Cổ phiếu Ấn Độ ít tên tuổi tăng giá 530%, hé lộ nhóm doanh nghiệp hưởng lợi âm thầm từ cơn sốt AI

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Trung Quốc dự kiến chi gần 300 tỷ USD để phát triển AI

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Jeff Bezos: AI sẽ không gây mất việc hàng loạt mà mở ra “nhiều kỷ nguyên vàng”

Lạm phát gây sức ép thắt chặt chính sách tiền tệ với nhiều ngân hàng trung ương lớn

Xu hướng tăng lãi suất đang lan rộng trong nhóm các ngân hàng trung ương lớn. Tuần này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất, nối tiếp các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ trước đó của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Giá dầu cao do gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc nhiều ngân hàng trung ương phải thận trọng hơn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cũng chịu sức ép chuyển sang thắt chặt.

Triển vọng lãi suất của 10 ngân hàng trung ương lớn

Những đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới

Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

Cuộc chiến bảo vệ tỷ giá của các ngân hàng trung ương châu Á

Giá dầu cao, đồng USD mạnh lên và dòng vốn ngoại rút khỏi đang gây áp lực lớn lên tỷ giá các đồng tiền tại châu Á, buộc nhiều ngân hàng trung ương phải hành động quyết liệt hơn. Hàn Quốc, Ấn Độ và Philippines đã siết kiểm soát các giao dịch ngoại tệ ngoài nước. Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) thậm chí tăng lãi suất khẩn cấp để hỗ trợ đồng rupiah.

Cuộc chiến bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ của các ngân hàng trung ương châu Á

Indonesia tăng lãi suất khẩn cấp để chặn đà lao dốc của đồng rupiah

Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp

Giá vàng thế giới khép lại tuần giảm thứ hai liên tiếp, dù phục hồi trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay giảm 2,3%, sau khi có lúc rơi về vùng thấp nhất trong 6 tháng.

Giá vàng giảm hai tuần liên tiếp

Giá vàng phục hồi mạnh sau khi Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công Iran

Citi: Giá vàng có thể giảm về 3.500 USD/oz

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Lạm phát “nóng” tại các nền kinh tế lớn

Áp lực lạm phát đang gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn, chủ yếu do giá năng lượng tăng sau xung đột ở Trung Đông. Tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 3 năm. Tại Trung Quốc, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tăng 3,9%, mạnh nhất gần 4 năm, cho thấy cú sốc chi phí đã lan sang khu vực sản xuất. Ấn Độ cũng đối mặt rủi ro lạm phát lớn hơn khi giá dầu cao đi kèm đà suy yếu của đồng rupee.

Trong tuần này, Na Uy, Đức và Thụy Điển cũng công bố dữ liệu lạm phát tháng 5, cho thấy áp lực giá cả vẫn là thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ toàn cầu.

Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm

Trung Quốc: Lạm phát bán buôn cao nhất trong gần 4 năm qua

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đối mặt phép thử lớn

Nguồn cung dầu toàn cầu vẫn thắt chặt vì gián đoạn tại eo biển Hormuz

Nguồn cung dầu toàn cầu vẫn trong trạng thái thắt chặt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng vì xung đột Mỹ - Iran. Dù một phần dầu thô được cho là vẫn âm thầm đi qua tuyến hàng hải này bằng các tàu tắt tín hiệu định vị, lượng dầu đó không đủ bù đắp mức sụt giảm lớn so với trước chiến tranh.

Việc Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu dầu và sử dụng dự trữ trong nước đã giúp hạn chế đà tăng giá. Tuy nhiên, tồn kho dầu giảm, giá năng lượng cao và đề xuất trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) với dầu Nga tiếp tục làm gia tăng rủi ro nguồn cung.

Dầu vẫn âm thầm lách khỏi eo biển Hormuz dù bị phong tỏa

Người Trung Quốc đang tiết kiệm nhiên liệu bằng cách nào?

Trung Quốc có thể giúp “ghìm cương” giá dầu đến khi nào?

Xuất khẩu dầu mỏ kỷ lục giúp Mỹ thu hẹp thâm hụt thương mại

EU đề xuất áp thêm biện pháp trừng phạt lên dầu Nga

Các chính phủ ồ ạt phát hành trái phiếu khi chi tiêu công tăng mạnh

Các chính phủ trên toàn cầu đang phát hành trái phiếu qua ngân hàng với tốc độ kỷ lục, trong bối cảnh chi tiêu công tăng mạnh và nhu cầu tái cấp vốn lớn hơn. Từ đầu năm đến nay, lượng trái phiếu chính phủ hợp vốn đã đạt 504 tỷ USD, vượt mức cùng kỳ thời Covid-19.

Chi tiêu tăng mạnh, các chính phủ phát hành trái phiếu qua ngân hàng nhiều kỷ lục

Ấn Độ tăng gấp đôi đầu tư công để xây đường sắt cao tốc và nhà máy chip

Tòa án bác bỏ quy định thu phí thị thực H-1B 100.000 USD

Tuần này, thẩm phán liên bang Leo Sorokin đã bác bỏ quy định của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc thu phí 100.000 USD đối với mỗi thị thực H-1B mới cấp cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Thẩm phán Sorokin cho rằng khoản phí này về bản chất là một loại thuế, trong khi Tổng thống Mỹ không có thẩm quyền áp thuế nếu chưa được Quốc hội cho phép. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo.

Tòa án bác bỏ quy định thu phí thị thực H-1B 100.000 USD của tổng thống Trump

10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất

Mỹ mở rộng trừng phạt với doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực AI, xe điện, bán dẫn

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đưa hơn một chục doanh nghiệp Trung Quốc, gồm Alibaba, BYD, Baidu, Unitree và Nio, vào danh sách Section 1260H, nhóm công ty bị Washington cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Washington mở rộng danh sách này sang lĩnh vực AI, xe điện, robot, bán dẫn và pin cho thấy Mỹ ngày càng coi công nghệ thương mại Trung Quốc là vấn đề an ninh quốc gia.

Mỹ đưa một loạt công ty lớn của Trung Quốc vào "danh sách đen"

Bitcoin lao dốc

Bitcoin vừa trải qua cú lao dốc mạnh, mất khoảng 235 tỷ USD vốn hóa trong 7 ngày, khi dòng tiền rút khỏi ETF, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang AI và niềm tin vào các doanh nghiệp mua bitcoin suy yếu. Tuy nhiên, đà giảm này không còn đồng nghĩa với sự suy yếu của toàn bộ ngành tiền số.

Cú lao dốc 235 tỷ USD của bitcoin hé lộ sự thay đổi lớn trên thị trường tiền số