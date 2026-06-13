Giá vàng giảm hai tuần liên tiếp

Dù hồi phục trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu, giá vàng vẫn giảm trong tuần này...

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/6), khi giá dầu và đồng USD cùng đi xuống sau khi một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ và Iran có thể ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sau vài ngày nữa.

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust “án binh bất động” trong phiên này và giá vàng hoàn tất tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 7,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,18%, đạt 4.220,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,67 USD/oz, tương đương tăng 1,01%, đạt 68,16 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 3%, đóng cửa ở mức 4.238,8 USD/oz.

Dù hồi phục trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu, giá vàng vẫn giảm trong tuần này, với mức giảm 2,3% cả tuần, sau khi giảm 4,6% trong tuần trước. Trong tuần, có lúc giá vàng giảm về vùng 4.020 USD/oz, thấp nhất trong 6 tháng.

Nguồn áp lực giảm giá chính trong tuần này là mối lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay để chống lại áp lực lạm phát do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra.

Giá vàng hồi phục trong hai phiên vừa rồi là nhờ căng thẳng ở Vùng Vịnh có dấu hiệu xuống thang, khiến giá dầu sụt mạnh, giải tỏa bớt sức ép lạm phát và mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn.

Trao đổi với các phóng viên vào ngày thứ Sáu, một quan chức cấp cao của Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính nói rằng Mỹ và Iran có thể ký một thỏa thuận bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và thực hiện các bước để giải tán chương trình hạt nhân của Iran trong “vài ngày tới”.

Tuy nhiên, vị này cho biết Mỹ không “hoàn toàn” tin tưởng rằng thỏa thuận mà họ đạt được - gọi là bản ghi nhớ - sẽ được ký kết hay không. “Có lẽ sáng nay, tôi đã nói khả năng là 75%. Bây giờ có lẽ là khoảng 80%-85%. Nhưng không phải là 100%”, vị quan chức nói, nhấn mạnh rằng hệ thống của Iran “rất phức tạp” và có những bất đồng nội bộ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 3,4%, đóng cửa ở mức 87,33 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 3,2%, đóng cửa ở mức 84,88 USD/thùng.

Giá dầu giảm khoảng 6% trong tuần này, nhưng vẫn tăng hơn 20% kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào ngày 28/2.

Đồng USD giảm giá nhẹ, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,81 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,26%, nhưng nếu tính từ đầu năm tới nay, chỉ số vẫn tăng 1,51%. Nếu tính trong 1 tháng qua, Dollar Index đã tăng 0,53% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Giới phân tích cho rằng ngay cả khi chiến tranh kết thúc, áp lực lạm phát do tác động của cuộc chiến này vẫn sẽ duy trì trong một thời gian. Ngoài ra, chưa ai dám chắc Mỹ và Iran có thực sự sắp ký thỏa thuận hay không.

“Tôi cho rằng lạm phát sẽ duy trì trong một thời gian nhất định cho dù giá dầu có giảm”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters, nói thêm rằng đã không ít lần chính quyền ông Trump nói rằng chiến tranh sắp kết thúc nên nhà đầu tư cảm thấy hoài nghi.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù vậy, mức đặt cược của các nhà giao dịch vào một động thái nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12 năm nay đã giảm về mức 57% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty CME. Đầu tuần, khả năng này là hơn 70%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên mức nắm giữ ở 1.013,6 tấn vàng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp quỹ “nằm im” dù giá vàng hồi phục.

Tuần này, SPDR Gold Trust đã bán ròng 6,3 tấn vàng.

Mức giá đóng cửa tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Báo giá USD chốt tuần trên website của Vietcombank là 26.092 đồng (mua vào) và 26.412 đồng (bán ra), tăng 8 đồng ở mỗi đầu giá trong tuần này.

Tuần tới, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 16-17/6. Đây là cuộc họp lãi suất đầu tiên của Fed được chủ trì bởi tân Chủ tịch Kevin Warsh, và theo dự báo, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Trong một báo cáo mới được công bố, ngân hàng UBS giảm dự báo giá vàng, cho rằng việc Fed trì hoãn giảm lãi suất sẽ đẩy giá vàng về ngưỡng 3.850-4.000 USD/oz trong ngắn hạn.