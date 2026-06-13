Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 nhộn nhịp ngày khai mạc
Nguyễn Thuấn
13/06/2026, 15:44
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Tối 12/6, UBND thành phố Huế phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội
chợ Thương mại Festival Huế 2026 tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế
(số 1 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ).
Hội chợ là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc
tiến thương mại năm 2026, do UBND thành phố Huế phối hợp với Bộ Công Thương chỉ
đạo tổ chức.
Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến 17/6/2026, quy tụ hơn 240
gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và
ngoài thành phố Huế.
Tham gia hội chợ còn có 13 Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến
công và Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
các tỉnh, thành phố cùng nhiều đơn vị trên cả nước.
Các gian hàng được bố trí thành ba khu vực chuyên biệt, giới
thiệu đa dạng sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến
và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hội chợ trở thành điểm hẹn giao thương, kết nối giữa các địa
phương, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế
Hà Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại trong việc mở rộng
thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt
Nam.
Theo lãnh đạo thành phố Huế, hội chợ không chỉ là nơi trưng
bày sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối cung - cầu, thúc đẩy hợp tác kinh doanh
và phát triển thị trường.
Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá
thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh và cập nhật xu hướng
thị trường.
Đối với thành phố Huế, đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh địa
phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển đến với du khách và nhà
đầu tư.
Việc tổ chức hội chợ trong khuôn khổ Festival Huế 2026 góp phần tạo nên sự kết nối hài hòa giữa văn hóa, du lịch và thương mại, mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.
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