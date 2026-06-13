Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 nhộn nhịp ngày khai mạc

Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...

Tối 12/6, UBND thành phố Huế phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế (số 1 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ).

Không gian hội chợ được bố trí tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế.

Hội chợ là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, do UBND thành phố Huế phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức.

Đây là dịp để doanh nghiệp kết nối đối tác, quảng bá thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng.

Sự kiện diễn ra từ ngày 12 đến 17/6/2026, quy tụ hơn 240 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài thành phố Huế.

Lãnh đạo thành phố Huế và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026.

Tham gia hội chợ còn có 13 Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch các tỉnh, thành phố cùng nhiều đơn vị trên cả nước.

Các đại biểu tham quan các gian hàng.

Nhiều sản phẩm đặc sản vùng miền được giới thiệu tại hội chợ.

Các gian hàng được bố trí thành ba khu vực chuyên biệt, giới thiệu đa dạng sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hội chợ trở thành điểm hẹn giao thương, kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm đặc sản vùng miền được giới thiệu tại hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam.

Theo lãnh đạo thành phố Huế, hội chợ không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối cung - cầu, thúc đẩy hợp tác kinh doanh và phát triển thị trường.

Hội chợ là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh và cập nhật xu hướng thị trường.

Đối với thành phố Huế, đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh địa phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển đến với du khách và nhà đầu tư.

Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ khai mạc hội chợ tối 12/6.

Các gian hàng được đầu tư bài bản, tạo điểm nhấn cho hội chợ.

Sản phẩm OCOP của nhiều địa phương góp mặt tại hội chợ.

Các địa phương mang đến hội chợ nhiều sản phẩm đặc sản tiêu biểu.

Hoạt động xúc tiến thương mại góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác.

Người tiêu dùng tiếp cận đa dạng sản phẩm đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương được giới thiệu tại sự kiện.

Việc tổ chức hội chợ trong khuôn khổ Festival Huế 2026 góp phần tạo nên sự kết nối hài hòa giữa văn hóa, du lịch và thương mại, mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.