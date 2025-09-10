Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Dân sinh

EVN lý giải nguyên nhân hóa đơn tiền điện của hơn 3,2 triệu khách tăng cao

Kiều Linh

10/09/2025, 14:08

Hơn 3,2 triệu khách hàng trên tổng số 31,88 triệu khách hàng sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7, tương đương tỷ lệ hơn 10% trên tổng số khách hàng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước phản ánh của một số khách hàng về vấn đề hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 bị tăng cao, Tập đoàn Điện lực (EVN) mới đây cho biết các Tổng công ty Điện lực đã thống kê số liệu cụ thể và cho thấy trên toàn quốc có tổng cộng hơn 3,2 triệu khách hàng trên tổng số 31,88 triệu khách hàng sinh hoạt có sản lượng tiêu thụ điện tháng 8 tăng 30% trở lên so với tháng 7, tương đương tỷ lệ hơn 10% trên tổng số khách hàng.

Theo số liệu từ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng các Tổng công ty điện lực cũng như theo dõi phản ánh trên mạng xã hội cho thấy, đến thời điểm hiện tại có khoảng trên 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao.

Các thông tin phán ánh đã được khẩn trương rà soát, làm rõ để phản hồi và thông tin tới khách hàng.

EVN cũng cho hay, tháng 8 vừa qua, nhất là vào nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc đã trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Thậm chí ngày 4/8/2025, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong tháng 8/2025 tổng đài 19006769 ghi nhận có 171.723 cuộc gọi đến, trong đó số cuộc gọi được tiếp nhận là 150.387 (tỷ lệ 87,58%). Số lượng cuộc gọi tập trung cao hơn vào những thời điểm nắng nóng nên vào những thời điểm này thì cuộc gọi của khách hàng có thể chưa được tiếp nhận kịp thời.

"Trong các nội dung đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về hóa đơn tiền điện cũng có nhiều bài đăng hoặc trong hội nhóm không xác minh được thông tin cụ thể của khách hàng nên không thể tìm hiểu cụ thể tính xác thực của thông tin. Một số thông tin phản ánh không có thật hoặc được đăng tải nhằm mục đích câu view, bán hàng online", Tập đoàn EVN khẳng định. 

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức mua buôn bán lẻ điện. Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ cơ khí, phải nhập số liệu thủ công và do đó vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về vấn đề ghi nhầm chỉ số công tơ.

Theo thống kê sơ bộ thì hiện tại trên cả nước vẫn có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức. 

Đối với các khách hàng dùng điện của EVN, hiện nay đã được lắp đặt công tơ điện tử cho hầu hết các khách hàng. Việc lắp đặt công tơ điện tử và thực hiện đọc số liệu từ xa giúp cho việc ghi chỉ số công tơ không phải nhập số liệu thủ công (như khi sử dụng công tơ cơ khí) qua đó hạn chế đáng kể sai sót do số liệu được cập nhật tự động, số liệu cũng không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.

Qua rà soát ban đầu các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao chưa phát hiện sai sót và hiện nay việc rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện vẫn được tiếp tục tiến hành.

EVN Hóa đơn điện

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: