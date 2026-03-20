Lần đầu tiên, Việt Nam có Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư

Được sự cho phép của UBND TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO) chính thức được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là hiệp hội ngành nghề đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư, một bước tiến quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản đô thị.

TP. Hồ Chí Minh, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, đã không ngừng mở rộng và phát triển. Việc sáp nhập các địa phương lân cận như tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo nên một thành phố có quy mô dân số lớn nhất cả nước, với hơn 14 triệu dân. Trong bối cảnh đó, việc quản lý vận hành nhà chung cư trở thành một thách thức lớn, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và hiệu quả.

Sự ra đời của HCMO không chỉ dựa trên nhu cầu thực tiễn mà còn có căn cứ pháp lý vững chắc. Quyết định số 1270/QĐ-SNV của Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 503/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định tính minh bạch và chính danh của Hiệp hội này. HCMO sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp, cư dân và cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng, tân Chủ tịch HCMO, nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ đầu tiên 2026–2031, HCMO đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh, kết nối và phát triển bền vững. Hiệp hội sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư, xây dựng văn hóa chung cư và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, HCMO cũng sẽ là diễn đàn chính thống để giải quyết tranh chấp, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng cư dân".

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thành lập HCMO không chỉ có ý nghĩa đối với TP. Hồ Chí Minh mà còn là mô hình tiên phong cho cả nước. Đây là tổ chức nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực này tại Việt Nam, đặt nền móng cho việc chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa ngành nghề quản lý vận hành nhà chung cư trên phạm vi toàn quốc. HCMO được kỳ vọng sẽ lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác, góp phần hình thành một hệ thống quản lý vận hành chung cư đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Sự ra đời của HCMO không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quản lý đô thị mà còn khẳng định vai trò tiên phong của TP. Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình hiệp hội nghề nghiệp. Đây là động lực để lan tỏa ra cả nước, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị đáng sống, văn minh và bền vững. HCMO không chỉ bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà còn tạo diễn đàn chính thống để giải quyết tranh chấp, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng cư dân.