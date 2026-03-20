Lần đầu tiên, Việt Nam có Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư

Hồng Vinh

20/03/2026, 00:39

Chiều 19/3, đại hội Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư TP. Hồ Chí Minh (HCMO) đã diễn ra, đánh dấu sự ra đời của Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư đầu tiên tại Việt Nam…

Ra mắt Ban Thường vụ Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà Chung cư TP. Hồ Chí Minh (HCMO), chiều 19/3.

Được sự cho phép của UBND TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO) chính thức được thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là hiệp hội ngành nghề đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư, một bước tiến quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản đô thị.

TP. Hồ Chí Minh, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, đã không ngừng mở rộng và phát triển. Việc sáp nhập các địa phương lân cận như tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo nên một thành phố có quy mô dân số lớn nhất cả nước, với hơn 14 triệu dân. Trong bối cảnh đó, việc quản lý vận hành nhà chung cư trở thành một thách thức lớn, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và hiệu quả.

Sự ra đời của HCMO không chỉ dựa trên nhu cầu thực tiễn mà còn có căn cứ pháp lý vững chắc. Quyết định số 1270/QĐ-SNV của Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 503/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định tính minh bạch và chính danh của Hiệp hội này. HCMO sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp, cư dân và cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng, tân Chủ tịch HCMO, nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ đầu tiên 2026–2031, HCMO đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh, kết nối và phát triển bền vững. Hiệp hội sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư, xây dựng văn hóa chung cư và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, HCMO cũng sẽ là diễn đàn chính thống để giải quyết tranh chấp, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng cư dân".

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thành lập HCMO không chỉ có ý nghĩa đối với TP. Hồ Chí Minh mà còn là mô hình tiên phong cho cả nước. Đây là tổ chức nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực này tại Việt Nam, đặt nền móng cho việc chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa ngành nghề quản lý vận hành nhà chung cư trên phạm vi toàn quốc. HCMO được kỳ vọng sẽ lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác, góp phần hình thành một hệ thống quản lý vận hành chung cư đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Sự ra đời của HCMO không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quản lý đô thị mà còn khẳng định vai trò tiên phong của TP. Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình hiệp hội nghề nghiệp. Đây là động lực để lan tỏa ra cả nước, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị đáng sống, văn minh và bền vững. HCMO không chỉ bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà còn tạo diễn đàn chính thống để giải quyết tranh chấp, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng cư dân.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) lần thứ 4 liên tiếp vào Top 2 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026, theo bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố.

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

Không chỉ dừng lại ở các đồ án quy hoạch, việc hình thành những hệ thống hạ tầng huyết mạch và các trung tâm chức năng mới đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, đưa khu đông trở thành điểm sáng cho các dòng vốn đầu tư và những tiêu chuẩn sống quốc tế, thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị TP.HCM.

Chiều 20/3, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) chính thức ký kết chiến lược cùng MB Bank, Dewan Vietnam và 80 đại lý hàng đầu, sẵn sàng lộ trình triển khai khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13.

Ngày 20/3/2026 tại Khách sạn Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề "One Vision. Bolder Moves", quy tụ các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản, đến từ nhiều thị trường phát triển trên thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

Thế giới

Tiêu điểm

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

