Bổ sung nhóm đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng

Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được bổ sung vào nhóm được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng, cùng thời điểm dự kiến tăng lương hưu từ ngày 1/7/2026 tới đây...

Đề xuất bổ sung nhóm đối tượng mới được tăng trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026 là nội dung mới được Bộ Nội vụ xin ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung nhóm đối tượng người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thuộc diện điều chỉnh lần này. Đây là nhóm người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, đây là đối tượng được bổ sung mới theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, do đó mức trợ cấp hằng tháng của nhóm này được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định như điều chỉnh lương hưu.

Hiện lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung quy định chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, Luật quy định công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu (chưa đủ 15 năm đóng), và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hoặc không bảo lưu, mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, họ được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, hiện là 500.000 đồng.

Hiện theo phương án được Bộ Nội vụ đề xuất, nhóm người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được tăng trợ cấp với mức 8%, dự kiến thực hiện từ 1/7/2026.

Theo Bộ Nội vụ, lần gần nhất Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP.

Với việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng ở mức cao (15%), đã giúp nâng cao mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của người hưởng. Việc thực hiện điều chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 đã giúp thu hẹp chênh lệch về lương hưu với người nghỉ hưu sau năm 1995.

Theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội, số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng khi đó được điều chỉnh là hơn 3,12 triệu người, kinh phí tăng thêm (6 tháng của năm 2024) để thực hiện việc điều chỉnh là hơn 16.700 tỷ đồng.