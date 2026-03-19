Trang chủ Dân sinh

Bổ sung nhóm đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng

Thu Hằng

19/03/2026, 19:16

Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được bổ sung vào nhóm được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng, cùng thời điểm dự kiến tăng lương hưu từ ngày 1/7/2026 tới đây...

Người hưởng nhận chi trả chế độ trợ cấp. Ảnh: T.H.
Người hưởng nhận chi trả chế độ trợ cấp. Ảnh: T.H.

Đề xuất bổ sung nhóm đối tượng mới được tăng trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026 là nội dung mới được Bộ Nội vụ xin ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung nhóm đối tượng người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thuộc diện điều chỉnh lần này. Đây là nhóm người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, đây là đối tượng được bổ sung mới theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, do đó mức trợ cấp hằng tháng của nhóm này được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định như điều chỉnh lương hưu.

Hiện lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung quy định chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, Luật quy định công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu (chưa đủ 15 năm đóng), và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hoặc không bảo lưu, mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, họ được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, hiện là 500.000 đồng.

Hiện theo phương án được Bộ Nội vụ đề xuất, nhóm người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được tăng trợ cấp với mức 8%, dự kiến thực hiện từ 1/7/2026.

Theo Bộ Nội vụ, lần gần nhất Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP.

Với việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng ở mức cao (15%), đã giúp nâng cao mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của người hưởng. Việc thực hiện điều chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 đã giúp thu hẹp chênh lệch về lương hưu với người nghỉ hưu sau năm 1995.

Theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội, số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng khi đó được điều chỉnh là hơn 3,12 triệu người, kinh phí tăng thêm (6 tháng của năm 2024) để thực hiện việc điều chỉnh là hơn 16.700 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế

bảo hiểm xã hội Luật Bảo hiểm xã hội 2024 lương hưu trợ cấp hằng tháng

TP. Hồ Chí Minh kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước 31/5

TP. Hồ Chí Minh kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước 31/5

Thành phố có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được nghỉ việc hoặc được sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Đây là lực lượng đã đồng hành cùng chính quyền cơ sở qua nhiều giai đoạn chuyển đổi...

Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất

Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo giá trị thực chất là yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp trong năm 2026. Nhiều dự án thủy lợi, lâm nghiệp đã đạt kết quả tích cực, song vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và yêu cầu đổi mới quản lý trong bối cảnh chính sách, cơ chế ngày càng hoàn thiện.

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Bộ Y tế đề nghị rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép, gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ y tế, người nổi tiếng…

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Công Thương với các hiệp hội, ngành hàng, nhà phân phối bán lẻ lớn tại TP.HCM mới đây, các doanh nghiệp cho biết vẫn nỗ lực giữ giá bán ổn định trước áp lực đề nghị tăng giá từ nhà sản xuất…

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để có căn cứ báo cáo Chính phủ...

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

