Bí thư Hà Nội yêu cầu mỗi tháng phải có sản phẩm công nghệ cụ thể, hàng tuần phải kiểm đếm

Để đi đầu, Hà Nội phải có sản phẩm cống hiến hàng tháng ra xã hội, hàng tuần phải kiểm đếm rõ ràng theo ba nhóm nhiệm vụ là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Ngày 19/3/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý 1/2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố.

QUYẾT LIỆT XỬ LÝ DỨT ĐIỂM “BÀI TOÁN” DỮ LIỆU

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý 1/2026, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TƯ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Hà Nội đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị. Thành phố đã bước đầu hình thành được khung chỉ đạo, điều hành thống nhất, tạo tiền đề quan trọng cho các giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, Hà Nội đã tạo được những chuyển biến bước đầu trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng số và thực hiện số hóa dữ liệu. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của đổi mới sáng tạo đã có sự thay đổi rõ rệt.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận dù đã có những kết quả tích cực, nhưng tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn chậm, chưa thực sự tạo ra được những tiện ích mang tính đột phá và phổ quát cho xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dữ liệu – nền tảng cốt lõi của toàn bộ quá trình chuyển đổi số; đồng thời khẳng định: "Nếu không giải quyết được vấn đề dữ liệu thì không thể nói đến phát triển khoa học công nghệ hay đổi mới sáng tạo một cách thực chất".

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm bài toán dữ liệu, đảm bảo các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" và đặc biệt là phải kết nối liên thông; đồng thời nhấn mạnh việc xóa bỏ tình trạng "cát cứ" thông tin giữa các sở, ngành, địa phương là điều kiện tiên quyết để xây dựng một hệ sinh thái số bền vững. Đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là trách nhiệm chính trị của người đứng đầu các đơn vị trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của Thủ đô.

CHUYỂN BÁO CÁO THÀNH SẢN PHẨM CỤ THỂ

Một trong những thông điệp mạnh mẽ và xuyên suốt nhất được Bí thư Nguyễn Duy Ngọc đưa ra tại hội nghị là yêu cầu về tính hiệu quả thực tế. Hà Nội phải là đơn vị đi đầu, do đó tinh thần triển khai Nghị quyết 57 tại Thủ đô phải cao hơn so với mặt bằng chung toàn quốc và phải tiệm cận được với trình độ của khu vực và thế giới.

“Chúng ta phải chuyển biến thực sự từ khởi động sang tăng tốc, từ kế hoạch sang triển khai, từ báo cáo sang sản phẩm. Để đi đầu, phải có sản phẩm cống hiến hàng tháng ra xã hội, hàng tuần phải kiểm đếm rõ ràng theo ba nhóm nhiệm vụ là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Bí thư Thành ủy quyết liệt chỉ đạo.

Để làm được điều này, Bí thư yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền phải đi vào thực chất. Thành phố cần công bố công khai tiến độ các dự án để người dân biết rõ: "Hôm nay đã dùng được cái gì, ngày mai có thêm tiện ích gì". Chính sự hài lòng và tiện ích mà người dân nhận được hàng ngày sẽ là động lực phát triển và là thước đo chính xác nhất cho sự bứt phá của Thành phố.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo 57 yêu cầu Hà Nội cần tập trung phát triển các tập đoàn công nghệ chiến lược của Thủ đô để tạo động lực mới cho các lĩnh vực khác cùng phát triển. Đối với các công nghệ mang tính chiến lược, Thành phố phải sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể để quản lý và định hướng.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo việc chuyển đổi các khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hiện hữu sang mô hình thế hệ mới, hiện đại hơn. Đồng thời, Hà Nội sẽ mở rộng ứng dụng công nghệ vào những lĩnh vực thiết yếu và tiềm năng như: Công nghệ cao và công nghệ vi sinh; y tế thông minh và giáo dục số; các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ quản lý đô thị.

Để các chỉ đạo không dừng lại ở hội trường, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trách nhiệm của người đứng đầu được đặt ở vị trí trọng tâm và là yếu tố quyết định sự thành bại của công cuộc chuyển đổi số.

“Việc gì rõ thì làm ngay, vướng thì tháo gỡ ngay, chậm thì xử lý ngay, không được chủ quan”, Bí thư Thành ủy khẳng định; đồng thời yêu cầu mọi nút thắt về cơ chế, nguồn lực và tốc độ triển khai phải được tháo gỡ kịp thời để tạo ra sự chuyển động đồng bộ trong toàn bộ máy.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao nhất, Hà Nội sẽ biến những nội dung của Nghị quyết 57 thành những giá trị hữu hình, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành "chìa khóa" để xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.