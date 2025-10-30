Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell "ngập ngừng" về cuộc họp tháng 12

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 hạ lãi suất lần thứ hai liên tiếp, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell không chắc chắn về việc liệu có tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hay không...

Quyết định hạ lãi suất lần này của Fed - phù hợp với dự báo trước đó của thị trường - được thông qua với tỷ lệ phiếu 10-2 tại Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), đưa lãi suất cho vay qua đêm xuống mức 3,75%-4%. Đồng thời, Fed cũng thông báo sẽ chấm dứt việc giảm quy mô của bảng cân đối kế toán - quá trình được gọi là thắt chặt định lượng (QT) - vào ngày 1/12.

Trong cuộc họp, Thống đốc Stephen Miran - một người thân cận với Tổng thống Donald Trump - đã bỏ phiếu phản đối việc giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Ông cho rằng Fed nên hành động nhanh hơn với mức cắt giảm 0,5 điểm phần trăm.

Chủ tịch Fed Kansas City, ông Jeffrey Schmid, cũng phản đối mức giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, nhưng với lý do ngược lại. Ông Schmid không muốn Fed cắt giảm lãi suất.

Trong cuộc họp tháng 9, giới chức Fed dự báo ngân hàng trung ương này sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng nghĩa Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm vào tháng. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp lần này của Fed không đưa ra bất kỳ định hướng nào về kế hoạch của FOMC cho tháng 12.

Tại họp báo sau cuộc họp, ông Powell đã cảnh báo không nên cho rằng việc cắt giảm lãi suất là điều chắc chắn trong cuộc họp tiếp theo. "Trong các cuộc thảo luận của ủy ban tại cuộc họp này, có những quan điểm rất khác nhau về hướng đi vào tháng 12. Việc giảm thêm lãi suất chính sách tại cuộc họp tháng 12 không phải là điều chắc chắn”, ông nói.

Chủ tịch Fed cho biết thêm rằng đang có một sự đồng thuận gia tăng trong hàng ngũ 19 thành viên FOMC để "chờ ít nhất một chu kỳ" trước khi cắt giảm lãi suất thêm.

Sau khi những tuyên bố này được đưa ra, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đã giảm tỷ lệ cược cho một đợt cắt giảm vào tháng 12 xuống còn 67% từ 90% một ngày trước đó - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group.

Động thái giảm lãi suất lần này diễn ra trong lúc Fed thiếu nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng. Ngoài báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 được công bố vào tuần trước, Chính phủ Mỹ đã tạm ngừng việc cung cấp nhiều báo cáo khác như bảng lương phi nông nghiệp, doanh số bán lẻ và nhiều dữ liệu vĩ mô khác, do tình trạng đóng cửa chính phủ đã kéo dài suốt từ đầu tháng tới nay.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC thừa nhận sự bất định do thiếu dữ liệu. "Các chỉ số có sẵn cho thấy hoạt động kinh tế tăng trưởng với tốc độ vừa phải. Tăng trưởng việc làm đã chậm lại trong năm nay, và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp đến tháng 8… Lạm phát đã tăng lên kể từ đầu năm và vẫn ở mức cao”, tuyên bố có đoạn viết.

Tuyên bố cũng nhắc lại mối lo của các nhà hoạch định chính sách về thị trường lao động, nói rằng "rủi ro suy giảm việc làm đã tăng lên trong những tháng gần đây”.

Ngay cả trước khi Chính phủ tạm ngừng hoạt động, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy hoạt động sa thải trong nền kinh tế Mỹ được kiểm soát nhưng tốc độ tuyển dụng đã chững lại. Đồng thời, lạm phát đã duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu hàng năm 2% của Fed. Báo cáo CPI công bố vào tuần trước cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm là 3%.

Fed đang cố gắng cân bằng giữa hai nhiệm vụ là mang lại trạng thái toàn dụng việc làm trong nền kinh tế và duy trì sự ổn định của giá cả. Tuy nhiên, các quan chức Fed gần đây đã nói rằng họ nhận thấy rủi ro suy giảm việc làm đang lớn hơn rủi ro tăng lạm phát.

Cùng với quyết định hạ lãi suất, Fed cho biết quá trình giảm số lượng trái phiếu trong bảng cân đối kế toán trị giá 6,6 nghìn tỷ USD của Fed sẽ kết thúc từ đầu tháng tới. Chương trình QT này đến nay đã giảm khoảng 2,3 nghìn tỷ USD khỏi bảng cân đối kế toán của Fed.

Thay vì tái đầu tư số tiền từ các chứng khoán đáo hạn, Fed đã duy trì việc giảm mỗi tháng một số lượng nhất định trái phiếu trong bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, trên thị trường tài chính Mỹ gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy việc thắt chặt có thể đã đi quá xa, thể hiện qua tình trạng thiếu thanh khoản trên thị trường cho vay ngắn hạn. Fed cho biết sẽ tái đầu tư số tiền thu được từ các trái phiếu đáo vào các tín phiếu ngắn hạn hơn.

Fed đã mở rộng mạnh mẽ bảng cân đối kế toán - hay còn gọi là nới lỏng định lượng (QE) - trong cuộc khủng hoảng Covid, đẩy quy mô của bảng cân đối kế toán từ hơn 4 nghìn tỷ USD lên gần 9 nghìn tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng việc Fed dừng QT có thể đặt ra rủi ro lạm phát cao hơn, dẫn tới khả năng phải tăng lãi suất hoặc giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn.