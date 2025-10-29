Thứ Tư, 29/10/2025

Thế giới

Tổng thống Trump muốn ông Bessent làm Chủ tịch Fed?

Bình Minh

29/10/2025, 14:25

Trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 28/10, ông Trump đã ca ngợi ông Bessent vì khả năng "xoa dịu" thị trường tài chính...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ ý định chọn Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ lãnh đạo ngân hàng trung ương này vào năm sau.

Ông Bessent vốn đã từ chối ý tưởng này và chính ông đang đảm nhiệm vai trò dẫn đầu cuộc tìm kiếm người thay thế ông Powell, nhưng tên của ông vẫn được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng - theo tờ báo Financial Times.

Trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 28/10, ông Trump đã ca ngợi ông Bessent vì khả năng "xoa dịu" thị trường tài chính trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của ông. Ông Trump đã nói với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Tokyo rằng ông đang "nghĩ về ông Bessent cho vị trí tại Fed", nhưng sau đó đã rút lại câu nói này, khẳng định rằng "chúng tôi thực sự không nghĩ về ông ấy".

Cuộc tìm kiếm một nhân vật thay thế ông Powell - người sẽ rời cương vị Chủ tịch Fed vào tháng 5/2026 - đã kéo dài trong nhiều tuần. Danh sách các ứng viên rút gọn hiện tại bao gồm hai thống đốc Fed là ông Christopher Waller và bà Michelle Bowman, cố vấn kinh tế của ông Trump là ông Kevin Hassett, chiến lược gia Rick Rieder của BlackRock, và ông Kevin Warsh - một cựu thống đốc Fed.

Theo dự kiến, ông Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về người được chọn trong khoảng thời gian giữa kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào cuối tháng 11 và Giáng sinh vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, tên của ông Bessent vẫn đang tiếp tục được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng.

Vị Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được ông Trump đánh giá cao vì đã làm tốt công việc của mình, đặc biệt là trong việc "dọn dẹp" khi các chính sách không chính thống của Tổng thống gây xáo trộn trên thị trường tài chính. Ông Trump thừa nhận rằng ông không có khả năng "xoa dịu" thị trường như ông Bessent, mà đôi khi còn làm gây ra những "xáo trộn".

Những lời kêu gọi liên tục của ông Trump đòi Fed cắt giảm lãi suất mạnh mẽ và những cuộc tấn công của ông nhằm vào các quan chức cấp cao của Fed đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư rằng Tổng thống đang tìm cách chi phối ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, ông Bessent được xem như một “má phanh” kiềm chế đối với ông Trump.

Fed đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 sau khi xuất hiện nhưng dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu. Giới phân tích dự báo Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa vào ngày 29/10, đưa lãi suất quỹ liên bang xuống vùng 3,75-4%.

Các đồng minh thân cận của ông Trump đều muốn lãi suất giảm mạnh hơn. Ông Stephen Miran - một người tin cẩn của ông Trump và là thành viên mới nhất của Hội đồng Thống đốc Fed - là thành viên duy nhất ủng hộ việc cắt giảm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, và cho rằng chi phí vay cần giảm thêm 1,25 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm 2025.

Về phần mình, ông Bessent hồi tháng 8 nói rằng lãi suất Fed cần giảm 1,5 điểm phần trăm để về mức phù hợp.

