Fi Vietnam 2026: Kết nối toàn cầu và đổi mới ngành nguyên liệu F&B

Thứ Ba, 16/12/2025
P.V
16/12/2025, 08:00
Triển lãm Fi Vietnam 2026 diễn ra từ 13-15/5 tại SECC, TP.HCM, dự kiến quy tụ 300 đơn vị trưng bày và 9.000 khách tham quan từ 40 quốc gia.
Triển lãm Fi Vietnam đóng vai trò là nền tảng kết nối, trao đổi ý tưởng và khám phá những xu hướng mới nhất trong ngành thực phẩm và đồ uống. Được tổ chức hai năm một lần, Fi Vietnam là triển lãm thương mại duy nhất tại Việt Nam chuyên ngành nguyên liệu F&B, mang đến nền tảng chiến lược để các doanh nghiệp tăng trưởng tại Việt Nam, một trong những thị trường tiêu dùng tiềm năng nhất khu vực ASEAN.
Fi Vietnam 2026 sẽ là phiên bản lớn nhất và có tính quốc tế cao nhất trong lịch sử tổ chức của Fi Vietnam, với dự kiến hơn 300 đơn vị trưng bày, 9.000 khách tham quan chuyên ngành và đại diện đến từ 40 quốc gia.
Fi Vietnam nền tảng để các chuyên gia cập nhật thêm các công nghệ và kỹ thuật mới từ các đơn vị dẫn đầu ngành thông qua các chuỗi hội nghị và hội thảo. Nội dung các hội thảo bao quát các xu hướng thị trường, sở thích người tiêu dùng, các chính sách mới và cải tiến trong công nghệ.
Tập trung vào đổi mới và phát triển bền vững, Fi Vietnam mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong khu vực về nguyên liệu, hương vị, gia vị và công nghệ ngành thực phẩm và đồ uống. Đa dạng danh mục sản phẩm, từ những nguyên liệu truyền thống của Việt Nam đến các nguyên liệu trên thế giới, tất cả tại một sự kiện.
Dù bạn là nhà sản xuất, đơn vị phân phối hay nhà bán lẻ, triển lãm Fi Vietnam là một sự kiện hoàn hảo để tìm nguồn nguyên liệu, khám phá các cơ hội kinh doanh mới và dẫn đầu trong thị trường năng động và đang phát triển nhanh này.
Trưng bày sản phẩm & công nghệ nổi bật: Fi Vietnam là nền tảng kết nối B2B, giúp các doanh nghiệp trưng bày các sản phẩm và công nghệ. Tại đây các doanh nghiệp có thể giới thiệu trực tiếp đến đông đảo khách hàng tiềm năng các sản phẩm nổi bật nhất của mình.
Kết nối với khách hàng tiềm năng: Sự kiện quy tụ và tạo cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành và những người ra quyết định. Sự tương tác trực tiếp này giúp xây dựng mối quan hệ, hiểu và nắm bắt cụ thể các nhu cầu của khách hàng.
Tạo doanh thu và đơn đặt hàng mới: Tham gia Fi Vietnam, các doanh nghiệp tăng cường sự hiển thị và nhận biết thương hiệu của mình. Đây là cơ hội tạo ra khách hàng mới và nguồn doanh thu mới.
Rút ngắn chu kỳ bán hàng: Fi Vietnam đẩy nhanh quá trình bán hàng thông qua việc cho phép các công ty giới thiệu sản phẩm, đàm phán giao dịch và ra quyết định một cách nhanh chóng. Sự kiện này giúp loại bỏ các bước trung gian, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
Theo kịp các xu hướng và đổi mới mới nhất của ngành: Fi Vietnam cung cấp cái nhìn tổng quan và toàn diện về các xu hướng, các công nghệ và kỹ thuật mới nhất trong ngành thực phẩm và đồ uống. Các thông tin đầy giá trị này có thể được sử dụng để điều chỉnh chiến lược, sáng tạo các sản phẩm mới.
Với đa dạng các sản phẩm và dịch vụ, các hội nghị và cơ hội kết nối đa dạng, triển lãm kéo dài ba ngày sẽ mang đến trải nghiệm toàn diện cho các chuyên gia trong ngành muốn mở rộng kiến thức, phát triển các mối quan hệ kinh doanh và thúc đẩy đổi mới trong ngành thực phẩm và đồ uống.
* Thông tin chi tiết:
Hotline: 84 28 3622 2588
Email: fivietnam@informa.com
