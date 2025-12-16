Vinh danh các tác phẩm tiêu biểu vì sự phát triển bền vững ngành Công Thương

Thứ Ba, 16/12/2025
Huyền Vy
16/12/2025, 09:07
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Lễ trao giải báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương không chỉ nhằm vinh danh các tác phẩm tiêu biểu, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của báo chí trong phát triển bền vững...
Chiều 15/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ trao giải “Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025” nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu có đóng góp quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Tạp chí Kinh tế Việt Nam\VnEconomy giành giải B với tác phẩm “Công nghiệp xanh: Giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững” và giải C với tác phẩm “Phát triển kinh tế xanh vì một thế giới có trách nhiệm với tương lai”.
Tham dự lễ trao giải có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy và các đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành.
Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn cho biết bảo vệ môi trường là lĩnh vực khó, phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể và lợi ích đan xen. Trong bối cảnh đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh trung thực thực tiễn, phân tích, lý giải vấn đề, góp phần định hướng nhận thức xã hội và thúc đẩy sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi.
Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, kết quả quả của Cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về kết quả của Cuộc thi, đặc biệt là nội dung của các bài viết có giá trị và đạt giải nhằm lan tỏa rộng rãi trong toàn ngành, tạo ra xung lực mới cho công tác bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương.
“Trong thời gian tới, ngành Công Thương tiếp tục xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan chuyên môn sẽ đẩy mạnh rà soát chính sách, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng hiệu quả”, Bộ trưởng nhấn mạnh; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công Thương trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phổ biến các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả. Tăng cường phát hiện, phản ánh kịp thời các “điểm nóng” về môi trường; góp ý chính sách một cách xây dựng, khoa học và thẳng thắn. Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc giám sát xã hội, phản ánh trung thực, kịp thời các vấn đề còn tồn tại, góp phần hạn chế vi phạm và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp.
Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025, do Báo Công thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Văn phòng Bộ Công Thương phối hợp tổ chức nhằm ghi nhận sự đồng hành của báo chí trong việc phản ánh, phân tích và lan tỏa các vấn đề môi trường thuộc phạm vi ngành. Trải qua 3 lần tổ chức, cuộc thi đã trở thành sân chơi chuyên môn uy tín đối với các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, chuyên gia môi trường và những người quan tâm đến phát triển xanh, phát triển bền vững.
Nhà báo Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập Báo Công Thương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức, cho biết cuộc thi năm 2025 ghi nhận sự tham gia của 300 tác phẩm từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các tác giả độc lập cùng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên. Đây là con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của cuộc thi trong đời sống báo chí và trong dư luận xã hội.
Các tác phẩm dự thi năm nay phản ánh toàn diện bức tranh môi trường của ngành công thương: từ thực trạng phát sinh chất thải rắn, khí thải trong sản xuất; xử lý tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện; tác động từ khai thác khoáng sản; đến các mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo, sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm, công nghệ tiết kiệm năng lượng, hay các mô hình sản xuất tuần hoàn của doanh nghiệp.
Bên cạnh việc phát hiện các vấn đề nóng, nhiều tác phẩm có tính định hướng cao, giới thiệu các giải pháp phù hợp xu thế phát triển xanh và gợi mở chính sách thiết thực cho các cơ quan quản lý nhà nước. Chất lượng tác phẩm đồng đều, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ tham gia, đồng thời phản ánh sự quan tâm của xã hội đối với các thách thức môi trường hiện nay.
Danh sách tác phẩm đoạt giải
Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2025
1 giải Đặc biệt
Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ “Chuyển đổi xanh: Thách thức từ các nhà máy nhiệt điện than” Nhóm tác giả: Phạm Nguyên Long (Bút danh: Nguyên Long) - Ban Thời sự - VOV1 và Hoàng Quang Huy (Bút danh: Quang Huy) - Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1 giải Chuyên đề
Tác phẩm: “Gốm Đất Việt: Hành trình thắp lửa từ đất, gìn giữ tương lai xanh”. Tác giả: Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt - Đăng bài trên Báo Công thương.
2 giải A
1. Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: “Chuyển dịch xanh cho tương lai xanh!” - Tác giả: Trần Thị Hường (Bút danh: Thu Hường) - Báo Công thương.
2. Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Đừng để lãng phí nguồn điện sạch. Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Bút danh: Thành Nhân) - Phó Tổng Thư ký Báo Tuổi trẻ Thủ đô.
3 giải B
1. Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Doanh nghiệp góp sức "xanh hóa" nền kinh tế. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tươi (Bút danh: Hoàng Tú) - Phạm Thị Thanh Nhàn (Bút danh: Quỳnh Chi) - Báo Pháp luật Việt Nam.
2. Tác phẩm: “Xanh hóa nền kinh tế Việt Nam: Cần bảo đảm quá trình chuyển đổi công bằng và toàn diện”. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh (Bút danh: Hồng Minh), Đinh Nguyễn Ngọc Khánh (Bút danh: Ngọc Khánh), Nguyễn Hùng Hiếu (Bút danh: Vân Thanh) - Báo Nhân Dân.
3. Tác phẩm: “Công nghiệp xanh: Giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững”. Nhóm tác giả: Nguyễn Hương Loan, Chu Minh Khôi, Nguyễn Đức Mạnh, Đỗ Đức Phan, Cấn Việt An - Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
5 giải C
1. Tác phẩm: Đẩy nhanh quá trình xanh hóa nền kinh tế. Tác giả: Nguyễn Chí Nhân (Bút danh: Chí Nhân) - Báo Thanh Niên.
2. Tác phẩm: “Giảm thiểu dấu chân carbon: Chủ động chuyển đổi, tăng cường tuần hoàn, tái chế trong dệt may”. Tác giả: Phan Thúy Vinh (Bút danh: Quang Minh) - Tạp chí Công thương.
3. Tác phẩm: Phát triển kinh tế xanh vì một thế giới có trách nhiệm với tương lai. Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh (Bút danh: Ngọc Linh) - Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
4. Tác phẩm: Loạt bài 2 kỳ: Người Dầu khí gieo yêu thương cho Xanh giàn xanh biển “Xanh hóa Trường Sa”. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thắm (Bút danh: Hồng Thắm) - Trưởng Bộ phận Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp - Trường đại học Dầu Khí Việt Nam (PVU) - Cộng tác viên Tạp chí Năng lượng mới/Petrotimes.
5. Tác phẩm: “Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận: Việt Nam sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới”. Nhóm tác giả: Phan Thùy Trang (Bút danh: Phan Trang) - Phan Thu Giang (Bút danh: Thu Giang) - Báo Điện tử Chính phủ.
