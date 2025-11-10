FPT được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ phát hiện âm thanh bất thường

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Tiến Hải
10/11/2025, 13:57
Nhờ tính mới và khả năng ứng dụng cao, công nghệ đột phá về mạng nơ-ron trong hệ thống phát hiện âm thanh bất thường của FPT đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, khẳng định cam kết tiên phong đổi mới sáng tạo AI và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI toàn cầu.
Mô hình AI này giúp các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất giải quyết một thách thức quan trọng trong bảo trì công nghiệp và giám sát âm thanh. Hệ thống có thể báo hiệu sự cố thiết bị, lỗi vận hành hoặc rủi ro an ninh nhờ nhận diện các mẫu âm thanh bất thường. Ngay cả trong môi trường có nhiều tạp âm, công nghệ này vẫn cho phép phát hiện những bất thường nhờ ứng dụng cấu trúc mạng nơ-ron encoder-decoder được huấn luyện chuyên sâu.
Mô hình AI tiên tiến này đã được FPT tích hợp vào giải pháp Intelligent Inspection (I2) SoundAI triển khai cho các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và ô tô. Với khả năng phát hiện âm thanh bất thường chính xác đến 95%, SoundAI giúp doanh nghiệp chủ động bảo trì thiết bị và kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.
Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết: “Với định hướng AI (AI-First), FPT tích hợp AI trong mọi giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Bằng sáng chế này tiếp tục chứng minh cho năng lực phát triển các công nghệ có bản quyền của FPT, giải quyết những bài toán thực tiễn phức tạp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong nghiên cứu và ứng dụng AI. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho chiến lược đầu tư của FPT nhằm đưa các nghiên cứu AI vào thực tiễn, tạo ra các giải pháp sẵn sàng triển khai cho doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu.”
Tính ứng dụng cao là một trong những yếu tố quan trọng giúp các công nghệ lõi của AI như học máy, nhận diện và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh, học sâu của FPT được cấp bằng sáng chế tại quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản. Gần đây nhất là đầu năm 2025, FPT đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho Hệ thống mạng nơ-ron tạo sinh và xếp hạng mã nguồn, thể hiện năng lực công nghệ chuyên sâu và vị thế tiên phong trong đổi mới toàn cầu. Công nghệ này hiện đang được ứng dụng để phát triển AI4Code – trợ lý lập trình thông minh do FPT phát triển, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và cải thiện chất lượng sản phẩm cho khách hàng.
Danh mục bằng sáng chế ngày càng mở rộng của FPT được củng cố bởi năng lực và hạ tầng AI mạnh mẽ. Doanh nghiệp hiện vận hành các Nhà máy AI hiện đại tại Việt Nam và Nhật Bản, được trang bị GPU NVIDIA, và được xếp hạng trong Top 40 siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Đây là nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và triển khai AI quy mô lớn của FPT. Đến năm 2030, FPT đặt mục tiêu trang bị kỹ năng AI cho 500.000 người, phục vụ ít nhất 50% dân số Việt Nam, và cung cấp các giải pháp AI cho 300 triệu người trên toàn cầu.
Doanh thu iPhone 17 trên các sàn thương mại điện tử sau một tháng ra mắt chỉ bằng 38% doanh thu iPhone 16 và 50% của iPhone 15 cùng thời điểm hai thế hệ iPhone này được ra mắt những năm trước...
Với nguồn năng lượng dồi dào từ mặt trời và chi phí phóng vệ tinh đang giảm nhanh chóng, các kỹ sư Google dự tính sớm đưa trung tâm dữ liệu AI của gã khổng lồ vào không gian…
Dự báo đến năm 2030, quy mô thị trường ngành công nghiệp 6G của Trung Quốc có thể vượt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 168,5 tỷ USD)...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: