Trang chủ Tài chính

Chưa áp dụng mức giảm trừ 15,5 triệu đồng khi quyết toán thuế năm 2025

Mai Nhi

06/03/2026, 14:02

Mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế dự kiến tăng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng từ năm 2026. Tuy nhiên, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2025, vẫn áp dụng mức giảm trừ 11 triệu đồng với biểu thuế lũy tiến từng phần 7 bậc theo quy định hiện hành…

Mức giảm trừ 15,5 triệu đồng chưa được áp dụng khi quyết toán thuế năm 2025

Một điểm đáng chú ý tại Công văn 1296/CT-NVT hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của Cục Thuế là liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế được áp dụng theo từng giai đoạn.

Theo nội dung hướng dẫn, đối với kỳ quyết toán thuế năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, người nộp thuế được giảm trừ 11 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 132 triệu đồng mỗi năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, Cục Thuế nêu rõ, từ kỳ tính thuế năm 2026, tức bắt đầu từ ngày 1/1/2026, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được điều chỉnh theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15, thay thế quy định trước đây.

Theo quy định mới, mức giảm trừ dành cho người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng, tương ứng 186 triệu đồng mỗi năm. Đối với mỗi người phụ thuộc, mức giảm trừ là 6,2 triệu đồng mỗi tháng.

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2025, người nộp thuế vẫn áp dụng mức giảm trừ 11 triệu đồng mỗi tháng theo quy định hiện hành. Những thay đổi về mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 sẽ bắt đầu được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, tương đương 15,5 triệu đồng/tháng.

Trong trường hợp trong năm chưa tính giảm trừ cho người phụ thuộc, cá nhân vẫn có thể được tính khoản giảm trừ này kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi thực hiện quyết toán thuế, với điều kiện đã đăng ký người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại Tiết d.4, Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế. Nếu đăng ký sau thời điểm này, khoản giảm trừ sẽ không được tính cho năm tính thuế tương ứng, Cục Thuế nhấn mạnh.

Trong trường hợp người nộp thuế ủy quyền quyết toán thông qua tổ chức chi trả thu nhập và chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm, việc giảm trừ vẫn có thể được bổ sung khi thực hiện quyết toán. Khi đó, người nộp thuế cần đăng ký người phụ thuộc thông qua đơn vị chi trả thu nhập.

Song song với đó, biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cũng được cơ quan thuế chia rõ thành hai giai đoạn áp dụng.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, trong kỳ quyết toán năm 2025, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công vẫn áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc với mức thuế suất từ 5% đến 35%.

Biểu thuế luỹ tiến áp dụng trong kỳ quyết toán năm 2025. Nguồn: Cục Thuế

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được điều chỉnh rút gọn xuống còn 5 bậc nhưng mức thuế suất vẫn giữ nguyên từ 5% đến 35%.

Theo đó, thu nhập tính thuế theo tháng được áp dụng các mức: đến 10 triệu/tháng (5%); trên 10–30 triệu (10%); trên 30–60 triệu (20%); trên 60–100 triệu (30%); trên 100 triệu (35%).

Biểu thuế luỹ tiến áp dụng trong kỳ quyết toán năm 2026. Nguồn: Cục Thuế

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát lại thu nhập phát sinh trong năm để xác định mình có thuộc diện phải quyết toán thuế hay không, đồng thời lựa chọn hình thức thực hiện phù hợp, có thể tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện.

Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, đối với tổ chức và cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ khi kết thúc năm dương lịch. Trong khi đó, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp thực hiện quyết toán, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ khi kết thúc năm dương lịch.

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp sẽ được tính sang ngày làm việc tiếp theo.

Chính phủ nới lỏng thủ tục khai và nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

13:48, 20/01/2026

Chính phủ nới lỏng thủ tục khai và nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

14:47, 25/11/2025

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Tranh luận quanh đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc

20:46, 05/11/2025

Tranh luận quanh đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc

Từ khóa:

biểu thuế thu nhập cá nhân cục thuế Luật Thuế thu nhập cá nhân mức giảm trừ gia cảnh Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 quyết toán thuế thu nhập cá nhân tài chính

