Thiết lập trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống tin giả trên không gian mạng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội và tiện ích mà không gian mạng mang lại, cũng xuất hiện nhiều nguy cơ mới, trong đó nổi bật là tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật. Để đối phó với thách thức này, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc thiết lập Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

Tin giả đã trở thành một thách thức mang tính toàn cầu, có khả năng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Việc thành lập Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia là một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thống nhất trong công tác phòng, chống tin giả, qua đó bảo vệ sự ổn định của xã hội. Trung tâm sẽ giúp cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện và xử lý thông tin sai lệch, hạn chế “hiệu ứng đám đông” lan truyền các thông tin thất thiệt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và người dân.

Trung tâm không chỉ đóng vai trò là đầu mối xác minh, cảnh báo và công bố thông tin liên quan đến tin giả, mà còn cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy để người dân nhận diện và tránh bị lừa đảo. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các đối tượng xấu ngày càng sử dụng các thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng. Việc thành lập Trung tâm cũng góp phần bảo đảm an ninh thông tin và bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Trong kỷ nguyên số, tin giả không chỉ là vấn đề truyền thông mà còn có thể trở thành công cụ trong các chiến dịch thao túng thông tin nhằm gây chia rẽ xã hội.

Một lợi ích quan trọng khác là Trung tâm sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác. Việc xây dựng và vận hành một cơ sở dữ liệu tập trung về tin giả sẽ giúp quá trình xác minh thông tin, cảnh báo sớm và xử lý vi phạm được thực hiện hiệu quả hơn. Ngoài ra, Trung tâm còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao “miễn dịch thông tin” cho xã hội thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng nhận diện tin giả.

Việc thành lập Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới. Nhiều quốc gia đã triển khai các giải pháp pháp lý và công nghệ nhằm kiểm soát, hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch trên không gian mạng. Trong bối cảnh xây dựng chính phủ số và xã hội số, việc thiết lập cơ chế xác minh, xử lý thông tin nhanh chóng, minh bạch và có thẩm quyền là yêu cầu tất yếu.

Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh mạng, việc thiết lập Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật là một bước đi quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Đây không chỉ là giải pháp để bảo vệ an ninh thông tin và chủ quyền số quốc gia, mà còn là cách để xây dựng một môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước trong thời đại số.