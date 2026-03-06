Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 và đường kết nối với sân bay Gia Bình

Gia Huy

06/03/2026, 14:01

TP. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ tuyến đường song hành của đường Vành đai 4 trên địa bàn và đưa vào vận hành trong quý 2 năm nay, đồng thời công tác giải phóng mặt bằng đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 3...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải diễn ra ngày 5/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã báo cáo về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và giao Hà Nội làm cơ quan chủ trì thực hiện. Dự án được chia thành nhiều hợp phần, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được tách riêng cho ba địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các địa phương, đến ngày 31/12 vừa qua, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã được hoàn thành.

Đối với hạng mục thi công xây dựng, phần đường song hành trên địa bàn Hà Nội cơ bản đã hoàn tất. Với mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, Thành phố dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường song hành của Vành đai 4 qua địa phận Hà Nội trong quý 2 năm nay và đưa vào khai thác.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (Ảnh: VGP)
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (Ảnh: VGP)

Riêng phần đường trên cao và hợp phần BOT có tính chất phức tạp hơn do liên quan đến nhiều cầu lớn và hệ thống cao tốc trên cao. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hà Nội, các nhà thầu hiện đang triển khai thi công với tinh thần khẩn trương. Thành phố cũng đã tạm ứng hơn 6.000 tỷ đồng từ phần ngân sách nhà nước do Hà Nội đảm nhiệm để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án. Hiện ba cây cầu lớn trên tuyến đang được thi công đúng tiến độ.

Về tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, dự án được tách phần giải phóng mặt bằng giao cho các địa phương thực hiện, trong khi phần xây dựng được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo lãnh đạo Thành phố, nhiều khu vực đã cơ bản hoàn tất việc bàn giao mặt bằng. Một số địa bàn như xã Phù Đổng và huyện Đông Anh đã đạt khoảng 80-86% khối lượng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường này trong tháng 3.

Tuy nhiên, một số đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể tại khu vực Từ Sơn và phường Phú Khê với chiều dài khoảng 1,6 km, đến nay vẫn chưa được triển khai. Hà Nội đề nghị tỉnh Bắc Ninh tăng cường phối hợp, đặc biệt tại các khu vực nêu trên, nhằm sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết việc bồi thường tại khu vực này gặp nhiều khó khăn do đây là khu dân cư có điều kiện kinh tế khá, nhiều công trình nhà ở được xây dựng kiên cố với giá trị tài sản lớn.

“Đây là khu vực người dân có điều kiện kinh tế khá, nhà cửa phần lớn là công trình kiên cố, nhiều căn có nội thất giá trị cao. Vì vậy, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khá phức tạp và chi phí rất lớn. Tuy nhiên, Thành phố sẽ nỗ lực hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định.

Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng khu phố cà phê đường tàu

08:02, 28/02/2026

Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng khu phố cà phê đường tàu

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

16:20, 22/02/2026

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

15:55, 22/01/2026

Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh

Từ khóa:

đầu tư Đường kết nối sân bay Gia Bình Hà Nội hạ tầng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế sân bay Gia Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế sân bay Gia Bình

Kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh các hạng mục dự án, đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế sân bay, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Thủ đô.

Cao điểm Tết đẩy vận tải hành khách tháng 2 tăng hơn 23%

Cao điểm Tết đẩy vận tải hành khách tháng 2 tăng hơn 23%

Trùng với thời điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao đã kéo hoạt động vận tải trong tháng 2 sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. …

Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh triển khai các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi động Dự án Hương lộ 2 kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi động Dự án Hương lộ 2 kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 5/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự Lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương Lộ 2 - dự án chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031....

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương bố trí thêm khoảng 220.000 tỷ đồng cho các tuyến metro, khi nguồn lực hiện mới đáp ứng khoảng 40% tổng nhu cầu 345.000 tỷ đồng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy