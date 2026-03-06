Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 và đường kết nối với sân bay Gia Bình

TP. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ tuyến đường song hành của đường Vành đai 4 trên địa bàn và đưa vào vận hành trong quý 2 năm nay, đồng thời công tác giải phóng mặt bằng đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 3...

Tại Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải diễn ra ngày 5/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã báo cáo về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và giao Hà Nội làm cơ quan chủ trì thực hiện. Dự án được chia thành nhiều hợp phần, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được tách riêng cho ba địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các địa phương, đến ngày 31/12 vừa qua, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã được hoàn thành.

Đối với hạng mục thi công xây dựng, phần đường song hành trên địa bàn Hà Nội cơ bản đã hoàn tất. Với mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, Thành phố dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường song hành của Vành đai 4 qua địa phận Hà Nội trong quý 2 năm nay và đưa vào khai thác.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (Ảnh: VGP)

Riêng phần đường trên cao và hợp phần BOT có tính chất phức tạp hơn do liên quan đến nhiều cầu lớn và hệ thống cao tốc trên cao. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hà Nội, các nhà thầu hiện đang triển khai thi công với tinh thần khẩn trương. Thành phố cũng đã tạm ứng hơn 6.000 tỷ đồng từ phần ngân sách nhà nước do Hà Nội đảm nhiệm để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án. Hiện ba cây cầu lớn trên tuyến đang được thi công đúng tiến độ.

Về tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, dự án được tách phần giải phóng mặt bằng giao cho các địa phương thực hiện, trong khi phần xây dựng được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo lãnh đạo Thành phố, nhiều khu vực đã cơ bản hoàn tất việc bàn giao mặt bằng. Một số địa bàn như xã Phù Đổng và huyện Đông Anh đã đạt khoảng 80-86% khối lượng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường này trong tháng 3.

Tuy nhiên, một số đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể tại khu vực Từ Sơn và phường Phú Khê với chiều dài khoảng 1,6 km, đến nay vẫn chưa được triển khai. Hà Nội đề nghị tỉnh Bắc Ninh tăng cường phối hợp, đặc biệt tại các khu vực nêu trên, nhằm sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết việc bồi thường tại khu vực này gặp nhiều khó khăn do đây là khu dân cư có điều kiện kinh tế khá, nhiều công trình nhà ở được xây dựng kiên cố với giá trị tài sản lớn.

“Đây là khu vực người dân có điều kiện kinh tế khá, nhà cửa phần lớn là công trình kiên cố, nhiều căn có nội thất giá trị cao. Vì vậy, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khá phức tạp và chi phí rất lớn. Tuy nhiên, Thành phố sẽ nỗ lực hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định.