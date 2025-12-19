FPT khởi công, động thổ hai công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/12/2025, Tập đoàn FPT đồng thời khởi công, động thổ hai công trình công nghệ trọng điểm tại Quảng Ninh và Gia Lai, thể hiện bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây là hai dự án nằm trong số các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của FPT trong xây dựng hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các địa phương.

Lễ khởi công động thổ dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI tại Gia Lai.

Cụ thể, tại Gia Lai, FPT khởi công động thổ Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI quy mô 11,13 ha với ba phân khu chức năng chính là: Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số; Khu nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm máy bay không người lái (UAV); Trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center). Dự án được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, qua đó thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm AI quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khởi công động thổ Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI tại tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại Lễ Khởi công động thổ dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng Trung tâm Trí tuệ nhân tạo do Tập đoàn FPT đầu tư tại Gia Lai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai, mà còn là một trong những dự án hạ tầng công nghệ tiêu biểu của cả nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tập đoàn FPT đã sớm xác định trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, điện toán đám mây là các công nghệ lõi; thể hiện quyết tâm đầu tư bài bản, lâu dài và làm chủ công nghệ. Đây là một cách tiếp cận đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đất nước trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng tin tưởng ở sự đầu tư của Tập đoàn FPT, với quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ phát huy vai trò của mình tại Gia Lai, miền Trung và tại Việt Nam, mà tới đây sẽ là một Trung tâm Trí tuệ nhân tạo quan trọng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh, Lễ khởi công Dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI tại tỉnh Gia Lai là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Tập đoàn FPT trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai) để thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại Lễ Khởi công động thổ Dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI.

Tại Quảng Ninh, FPT khởi công Dự án Đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ số Tập trung Tuần Châu tại Quảng Ninh quy mô 8,94ha. Dự án nhằm xây dựng hạ tầng đồng bộ để thu hút doanh nghiệp công nghệ số, AI, Big Data, IoT, an ninh mạng và R&D góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, Tập đoàn FPT giữ vai trò nhà đầu tư hạ tầng, đơn vị kiến tạo và vận hành hệ sinh thái công nghệ số. FPT định hướng phát triển Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu thành không gian làm việc – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo dài hạn, ưu tiên thu hút doanh nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, IoT và an ninh mạng, qua đó hình thành hệ sinh thái công nghệ số tập trung, góp phần thúc đẩy kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, Dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lập nền tảng hạ tầng kỹ thuật, không gian phát triển và môi trường đầu tư cho các hoạt động công nghệ số, công nghệ thông tin trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là xung lực tạo ra những đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn FPT công bố thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược, với 05 đơn vị: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5. Đây là bước đi chiến lược của FPT với mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vì chủ quyền công nghệ quốc gia.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Việt Nam xem là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới mô hình phát triển, hiện thực hóa mục tiêu đến 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia đã cho thấy vai trò trụ cột không thể thiếu trong mọi lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia, thể hiện quan điểm tự chủ công nghệ.

Luôn tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới và tham gia phát triển nhiều các hạ tầng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế từ những ngày đầu thành lập, FPT cam kết tiếp tục song hành cùng đất nước làm chủ công nghệ.