Yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Tuấn Khang

19/12/2025, 14:08

Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, bất cập về an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, yêu cầu trên được đưa ra sau đợt kiểm tra hiện trường tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi ngày 4/8/2025 do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Trên cơ sở thống nhất tại biên bản kiểm tra hiện trường, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC triển khai nghiêm túc các nội dung đã thống nhất, trong đó có nhiều hạng mục cần thực hiện ngay nhằm nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC thực hiện việc bàn giao công tác vận hành, khai thác, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Túy Loan cho lực lượng Cảnh sát giao thông theo đúng nội dung đã thống nhất trước đó. Đồng thời, phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và Sở Xây dựng Đà Nẵng rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ tại khu vực nút giao, bảo đảm rõ ràng, dễ quan sát và dễ thực hiện đối với người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, VEC phải xử lý các vị trí mặt đường bị lún lõm, hằn lún hoặc hư hỏng, đặc biệt tại khu vực đầu cống và các đoạn có dấu hiệu xuống cấp. Các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn do ánh sáng đèn chiếu từ phương tiện đi ngược chiều cũng được yêu cầu rà soát, đề xuất giải pháp phù hợp. Trường hợp nguyên nhân xuất phát từ yếu tố hình học, địa hình tuyến đường, đơn vị quản lý phải nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để khắc phục.

Đối với khu vực nút giao Hà Lam, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC căn cứ điều kiện hình học và kỹ thuật hiện trạng của nền, mặt đường tại các nhánh ramp C1 và ramp D để tính toán, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này.

Ngoài ra, VEC được yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên toàn tuyến cao tốc thuộc phạm vi quản lý. Trước mắt, cần phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương điều chỉnh hệ thống biển báo chỉ dẫn địa giới, biển báo liên quan đến phương tiện chở hàng nguy hiểm, biển địa giới hành chính, biển thu phí điện tử không dừng, biển cảnh báo sạt lở và các biển báo khác phát sinh trong quá trình sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý việc điều chỉnh vị trí rào chắn tại khu vực hai đầu hầm Núi Eo nhằm hướng dẫn phương tiện quay đầu đúng làn, tránh tình trạng xe đi nhầm hướng phải lùi xe trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công tác bảo dưỡng thường xuyên như phát quang cây cối, cắt cỏ, nạo vét hệ thống thoát nước, vệ sinh mặt đường và hệ thống biển báo cũng được yêu cầu tăng cường trong quá trình khai thác tuyến.

Đối với các kiến nghị khác như mở rộng làn dừng xe khẩn cấp, hoàn thiện đường gom, giải pháp tháo lắp hộ lan tôn sóng tại dải phân cách giữa trong trường hợp khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc VEC thực hiện các nội dung khắc phục nêu trên, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát thường xuyên để kịp thời phát hiện và yêu cầu xử lý các bất cập phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Đề xuất đầu tư nút giao quốc lộ 14B nối cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

11:26, 06/11/2024

Đề xuất đầu tư nút giao quốc lộ 14B nối cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thất hứa kéo dài khiến người dân bức xúc

16:04, 06/03/2023

Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thất hứa kéo dài khiến người dân bức xúc

"Khổ" ròng rã 4 năm vì thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cử tri Quảng Nam kêu cứu

06:00, 04/08/2022

VnEconomy

Cao tốc đầu tư đường bộ hạ tầng - giao thông

FPT khởi công, động thổ hai công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

FPT khởi công, động thổ hai công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/12/2025, Tập đoàn FPT đồng thời khởi công, động thổ hai công trình công nghệ trọng điểm tại Quảng Ninh và Gia Lai, thể hiện bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công, khai trương 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc

Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công, khai trương 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình, bao gồm: Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng; Chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; Nhà ở xã hội Hưng Yên; Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; hai Nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng.

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm định hướng chiến lược, điều phối hoạt động và thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành trung tâm tài chính tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt thông xe, khởi công và động thổ nhiều dự án quan trọng

TP. Hồ Chí Minh đồng loạt thông xe, khởi công và động thổ nhiều dự án quan trọng

Ngày 19/12, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật và khánh thành nhiều dự án tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Thủ tướng: Phát triển hạ tầng là nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững

Thủ tướng: Phát triển hạ tầng là nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược, tạo không gian phát triển mới và nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới...

