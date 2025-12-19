Yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, bất cập về an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi...

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, yêu cầu trên được đưa ra sau đợt kiểm tra hiện trường tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi ngày 4/8/2025 do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Trên cơ sở thống nhất tại biên bản kiểm tra hiện trường, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC triển khai nghiêm túc các nội dung đã thống nhất, trong đó có nhiều hạng mục cần thực hiện ngay nhằm nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC thực hiện việc bàn giao công tác vận hành, khai thác, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Túy Loan cho lực lượng Cảnh sát giao thông theo đúng nội dung đã thống nhất trước đó. Đồng thời, phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và Sở Xây dựng Đà Nẵng rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ tại khu vực nút giao, bảo đảm rõ ràng, dễ quan sát và dễ thực hiện đối với người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, VEC phải xử lý các vị trí mặt đường bị lún lõm, hằn lún hoặc hư hỏng, đặc biệt tại khu vực đầu cống và các đoạn có dấu hiệu xuống cấp. Các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn do ánh sáng đèn chiếu từ phương tiện đi ngược chiều cũng được yêu cầu rà soát, đề xuất giải pháp phù hợp. Trường hợp nguyên nhân xuất phát từ yếu tố hình học, địa hình tuyến đường, đơn vị quản lý phải nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để khắc phục.

Đối với khu vực nút giao Hà Lam, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC căn cứ điều kiện hình học và kỹ thuật hiện trạng của nền, mặt đường tại các nhánh ramp C1 và ramp D để tính toán, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này.

Ngoài ra, VEC được yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên toàn tuyến cao tốc thuộc phạm vi quản lý. Trước mắt, cần phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương điều chỉnh hệ thống biển báo chỉ dẫn địa giới, biển báo liên quan đến phương tiện chở hàng nguy hiểm, biển địa giới hành chính, biển thu phí điện tử không dừng, biển cảnh báo sạt lở và các biển báo khác phát sinh trong quá trình sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý việc điều chỉnh vị trí rào chắn tại khu vực hai đầu hầm Núi Eo nhằm hướng dẫn phương tiện quay đầu đúng làn, tránh tình trạng xe đi nhầm hướng phải lùi xe trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công tác bảo dưỡng thường xuyên như phát quang cây cối, cắt cỏ, nạo vét hệ thống thoát nước, vệ sinh mặt đường và hệ thống biển báo cũng được yêu cầu tăng cường trong quá trình khai thác tuyến.

Đối với các kiến nghị khác như mở rộng làn dừng xe khẩn cấp, hoàn thiện đường gom, giải pháp tháo lắp hộ lan tôn sóng tại dải phân cách giữa trong trường hợp khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị VEC báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc VEC thực hiện các nội dung khắc phục nêu trên, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát thường xuyên để kịp thời phát hiện và yêu cầu xử lý các bất cập phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.