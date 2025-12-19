TP. Hồ Chí Minh đồng loạt thông xe, khởi công và động thổ nhiều dự án quan trọng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 19/12/2025
Thiên Di - Hồng Quang
19/12/2025, 14:07
Ngày 19/12, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật và khánh thành nhiều dự án tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…
Những dự án này không chỉ mang ý nghĩa về mặt hạ tầng mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Thành phố trong việc phát triển bền vững và kết nối liên vùng.
Một trong những dự án nổi bật là Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh (quy mô đầu tư lên tới 2.240 tỷ đồng), được khởi công xây dựng mới trên khu đất rộng gần 14.345 m2. Với quy mô 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, công trình này không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cho giới trẻ mà còn là biểu tượng của sự đầu tư vào hạ tầng văn hóa - giáo dục. Dự án cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Thành phố đối với việc phát triển văn hóa và giáo dục cho thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại Vũng Tàu cũng được khánh thành (tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng). Dự án này không chỉ cải thiện hạ tầng kỹ thuật mà còn tạo ra không gian công cộng ven biển, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và phát triển du lịch. Công viên và quảng trường Thùy Vân được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan, thu hút du khách và người dân địa phương.
Ngoài ra, là cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài (tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng). Dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Việc khởi công dự án thành phần 2 của cao tốc này là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.
TP. Hồ Chí Minh cũng đã thông xe kỹ thuật 14,7km tuyến chính cầu cạn Vành đai 3, một phần của trục giao thông chiến lược kết nối các vùng kinh tế trọng điểm. Dự án này không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn mở rộng không gian kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách, tạo nền tảng phát triển đô thị và logistics trong dài hạn.
Cùng lúc, tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) cũng diễn ra Lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam. Tuyến có chiều dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, điểm đầu tại Bến Thành và điểm cuối tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Sau khi đi vào vận hành (dự kiến quý IV/2028), tuyến sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho hạ tầng đường sắt quốc gia, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, bất động sản, đặc biệt là kinh tế biển cho Thành phố và góp phần phát triển hệ thống giao thông đô thị hiện đại và bền vững.
Đặc biệt, dự án cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo (tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng) đã được khánh thành, mang lại nguồn điện ổn định cho đặc khu này. Dự án này không chỉ cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế và du lịch tại Côn Đảo.
TP. Hồ Chí Minh cũng khởi công xây dựng 2 đoạn Vành đai 2, tiến tới khép kín toàn bộ dự án. Đây là trục giao thông đô thị cấp I, giữ vai trò điều phối luồng xe và kết nối các tuyến huyết mạch, giúp giảm ùn tắc giao thông và nâng cao năng lực vận tải đô thị.
Cuối cùng, dự án cầu đường Nguyễn Khoái (tổng đầu tư 3.700 tỷ đồng) được khởi công nhằm kết nối khu vực quận 4, quận 7 với trung tâm Thành phố. Dự án này không chỉ giảm kẹt xe mà còn tổ chức lại mạng lưới giao thông khu nam với trung tâm TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội.
Những dự án này không chỉ là những công trình hạ tầng đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân TP. Hồ Chí Minh. Với tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư mạnh mẽ, thành phố đang từng bước khẳng định vị thế của mình là trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội hàng đầu của cả nước. Những nỗ lực này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn tạo ra môi trường sống tốt hơn cho người dân, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Ngày 19/12/2025, Tập đoàn FPT đồng thời khởi công, động thổ hai công trình công nghệ trọng điểm tại Quảng Ninh và Gia Lai, thể hiện bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình, bao gồm: Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng; Chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; Nhà ở xã hội Hưng Yên; Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; hai Nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm định hướng chiến lược, điều phối hoạt động và thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành trung tâm tài chính tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…
Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, bất cập về an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi...
Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược, tạo không gian phát triển mới và nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: