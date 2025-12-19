Thủ tướng: Phát triển hạ tầng là nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 19/12/2025
Tuấn Khang
19/12/2025, 14:06
Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược, tạo không gian phát triển mới và nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới...
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp từ 79 điểm cầu tại mọi miền của Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đại biểu, khách quý, đồng bào cả nước lời chào trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Nhắc lại sự kiện lịch sử ngày 19/12/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài” đã trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam. Tinh thần đó, theo Thủ tướng, tiếp tục soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Thủ tướng cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi, với phương châm “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực với nhiều đổi mới mạnh mẽ về tư duy và cách làm. Trong đó, việc đầu tư không dàn trải, cắt giảm nhiều dự án để dồn nguồn lực cho các công trình trọng điểm; tháo gỡ các rào cản thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thành lập Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và tổ chức 22 phiên họp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; lần đầu tiên phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia; phát động các phong trào thi đua yêu nước quy mô lớn về phát triển hạ tầng, tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và xóa nhà tạm, nhà dột nát… đã tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai các dự án lớn.
Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, trong nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đã có bước phát triển đột phá, với nhiều công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, được triển khai và hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục. Từ đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển đến hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội, các công trình đã góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước, tạo động lực tăng trưởng quan trọng và mở rộng không gian phát triển cho tất cả các vùng, miền.
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án lần này là sự kiện tiếp nối thành công của hai đợt tổ chức trước đó trong năm 2025, gồm dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam với 80 công trình và dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với 250 công trình, dự án.
Trong tổng số 234 công trình, dự án được triển khai lần này, có 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng và 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng. Đây là đợt có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, với tỷ trọng vốn tư nhân chiếm trên 82% và dự án có quy mô đầu tư lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic với tổng vốn 925 nghìn tỷ đồng.
Tính chung sau ba đợt tổ chức trong năm 2025, cả nước đã có 564 công trình, dự án lớn, trọng điểm được khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó vốn tư nhân chiếm hơn 74%, vốn nhà nước chiếm khoảng 25%. Gần 140 công trình lớn đã hoàn thành, đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả.
Theo Thủ tướng, các công trình, dự án được khởi công, khánh thành trong thời gian qua thể hiện rõ tư duy, tầm nhìn và khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam – khát vọng “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ”.
Nhiều công trình quan trọng, chiến lược mang dấu ấn “ý Đảng, lòng Dân”, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được hoàn thành, như gần 3.200 km đường bộ cao tốc, hơn 1.700 km đường ven biển, các dự án năng lượng trọng điểm, cảng biển lớn, bệnh viện tuyến trung ương, nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát và các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.
Cùng với đó, nhiều dự án mang tầm nhìn vượt thời đại đã được khởi công, đặt nền móng cho tương lai, như sân bay Gia Bình, các dự án đường sắt đô thị, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic và các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây là những tiền đề quan trọng để hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng nhấn mạnh chuỗi dự án được triển khai trên khắp mọi miền Tổ quốc đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước; bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng chiến lược; chủ trương đúng đắn trong phát triển kinh tế tư nhân; quan điểm “Dân là gốc” và truyền thống tự lực, tự cường của con người Việt Nam.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân – những “chiến sĩ” trên mặt trận xây dựng, đã làm việc ngày đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Bước sang năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm đầu tư hiệu quả, đúng tiến độ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững.
Với tinh thần “Đảng chỉ đạo, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Công tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức tuyên bố khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân gồm các doanh nghiệp: Công ty Lizen, tập đoàn Sơn Hải, Đèo Cả, Binh đoàn 12, Cục Giám định Nhà nước về công trình xây dựng, Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Xây dựng). Nhiều tập thể, cá nhân khác được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Đây là những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
Công ty Lizen được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba với các dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Vân Phong – Nha Trang, Biên Hòa – Vũng Tàu, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Vũng Áng – Bùng…
Tập đoàn Đèo Cả cùng các đơn vị thành viên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, với các dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lâm - Vĩnh Hảo...
10:48, 19/12/2025
11:30, 17/12/2025
