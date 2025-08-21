Gần 4.000 CEO, nhà sáng lập và hơn 100 startup tham dự InnoEx 2025

InnoEx 2025 thu hút hơn 30.000 lượt khách, bao gồm 4.000 CEO và nhà sáng lập, 300 doanh nghiệp triển lãm, hơn 100 startup và 70 quỹ đầu tư đến từ hơn 60 quốc gia...

Sáng 21/8, tại TP.HCM, Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới Sáng tạo (InnoEx 2025) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Định hình nền kinh tế tương lai, từ dữ liệu đến tài sản số” (“Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo InnoEx có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Bởi đây không chỉ là sự kiện giới thiệu các giải pháp công nghệ mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nhất là trong cộng đồng các nhà sáng tạo trẻ.

“InnoEx ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và chuyên gia quốc tế, những người quan tâm đến các ý tưởng sáng tạo từ các nhóm khởi nghiệp trẻ. Qua đó, sự kiện mở ra nhiều không gian hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố. Chính vì vậy, UBND Thành phố khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng InnoEx trong giai đoạn 2025 – 2028, để sự kiện này trở thành một thương hiệu gắn liền với TP.HCM, với phong trào khởi nghiệp và với tư duy đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Thành phố”, bà Thúy khẳng định.

Theo Ban tổ chức, InnoEx 2025 thu hút hơn 30.000 lượt khách, bao gồm 4.000 CEO và nhà sáng lập, 300 doanh nghiệp triển lãm, hơn 100 startup và 70 quỹ đầu tư đến từ hơn 60 quốc gia.

InnoEx 2025 diễn ra trong 02 ngày 21-22/8 với các diễn đàn chính: Business Innovation Forum, Diễn đàn Innovation Sector, Green Innovation Submit...

Ở góc độ quốc tế, các tập đoàn hàng đầu cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam. Đại diện Qualcomm, tập đoàn vừa khánh thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba toàn cầu tại TP.HCM, ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật và chương trình thúc đẩy Đổi mới sáng tạo toàn cầu của Qualcomm, chia sẻ: “Với hơn hai thập kỷ qua, Qualcomm đã chứng kiến tận mắt hành trình không ngừng của Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Chủ đề InnoEx hướng tới gắn liền với sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi, tương lai thuộc về những ai biết biến dữ liệu thành sản phẩm, dịch vụ và tài sản trí tuệ giá trị”.

Thông qua các chương trình như: Qualcomm Innovation Challenge, Qualcomm tạo bệ phóng cho thế hệ nhà đổi mới và startup hiện thực hóa điều đó. Nỗ lực hợp tác này là cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt tiếp cận tiêu chuẩn và tri thức toàn cầu.

Bên cạnh đó, còn có các chương trình đồng hành như: Startup Wheel 2025 (2.144 dự án từ 28 quốc gia), Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (năm thứ 5), Green Innovation Fellowship, cùng loạt sáng kiến Corporate Innovation & Innovation Fast Track.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch, CEO IBP, Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2025, cho biết một trong những dấu ấn nổi bật tại InnoEx 2025 là chương trình hợp tác Viện – Trường – Doanh nghiệp, lần đầu tiên phá vỡ mô hình truyền thống, tạo cơ chế để hơi thở thị trường đến thẳng các phòng Lab và ngược lại, rút ngắn chặng đường từ Lab ra thị trường, mang đến sự kết nối và đồng kiến tạo hiệu quả. Cũng trong khuôn khổ này, InnoEx tạo không gian Lab2Market cho gần 20 dự án nghiên cứu đến từ 5 Viện Trường có điều kiện triển lãm và giới thiệu tại chương trình.

Sự kiện còn khởi động Advisory Circle – một mạng lưới cố vấn độc quyền tập hợp các chuyên gia từ những tập đoàn đối tác lớn, sẵn sàng đóng góp tri thức và chuyên môn vào quá trình phát triển của TP.HCM sau một phiên “Hội nghị hiến kế và tham vấn Chiến lược – TP.HCM 2030+ Kinh tế sáng tạo, công nghệ và đầu tư đa ngành: Từ đối thoại đến hành động” diễn ra trước đó vào tối ngày 20/8/2025.

InnoEx 2025 đã khẳng định vai trò là cửa ngõ kết nối Việt Nam với mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Sự kiện năm nay quy tụ đại diện từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường chiến lược như: Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Nhật Bản, Canada, châu Âu. Đặc biệt, Diễn đàn International Trade Promotion & Launchpad đóng vai trò như một “sàn giao dịch chiến lược” giữa doanh nghiệp Việt và đối tác nước ngoài.

InnoEx do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (IBP) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của UBND TP.HCM.