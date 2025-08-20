Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Thị trường đột ngột rung lắc mạnh, thanh khoản cao kỷ lục

Kim Phong

20/08/2025, 12:03

Diễn biến phiên ngày 15/8 đã lặp lại sáng nay khi thị trường đột ngột xuất hiện một đợt xả hàng cực mạnh, VN-Index có lúc bốc hơi gần 40 điểm (-2,39%) với thanh khoản khổng lồ. Dòng tiền bắt đáy một lần nữa hành động và đang đỡ giá lên thu hẹp biên độ giảm.

Một số cổ phiếu lớn vẫn đang cố gắng "giảm xóc" cho VN-Index.
Một số cổ phiếu lớn vẫn đang cố gắng "giảm xóc" cho VN-Index.

Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay cao kỷ lục với 45.005 tỷ đồng, vượt qua cả mức kỷ lục trước đó trong ngày 29/7 (38.924 tỷ đồng). Phiên hôm nay hứa hẹn sẽ là kỷ lục mới về thanh khoản khi áp lực bán vẫn còn rất lớn và bên mua cũng sẵn sàng nhảy vào bắt đáy.

VN-Index kết phiên sáng còn giảm 20,98 điểm tương đương -1,27%. Mặc dù nửa đầu phiên sáng chỉ số vẫn xanh nhưng giao dịch đã có tín hiệu kém: Độ rộng hoàn toàn áp đảo ở phía giảm, thậm chí lúc 9h50 khi chỉ số tăng cao nhất thì cũng chỉ có 88 mã tăng/1197 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE ghi nhận 58 mã tăng/282 mã giảm.

Mặc dù chỉ số giảm không quá mạnh nhưng cổ phiếu tiếp tục thiệt hại nặng nề. Có tới 160 mã trong VN-Index đang giảm quá 2% và 60 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Điểm số may mắn còn có một vài cổ phiếu lớn “giảm xóc”: VIC tăng 2,71%, VIB tăng 6,83%, VHM tăng 0,75%. Ba mã này đem về 4,5 điểm.

VIC là “xương sống” của nhịp hồi những phút cuối ở chỉ số. Cổ phiếu này tạo đáy lúc 10h54, trùng với đáy của VN-Index. Ngay sau đó VIC tăng vọt lên 3,98% so với tham chiếu chỉ trong hơn 20 phút, tương đương biến động +4,15%. VHM cũng không kém, trong cùng thời gian với VIC đã biến động +2,6%. VIB là một dạng khác, cổ phiếu này đã kịch trần từ khoảng 9h45 và lúc VN-Index chạm đáy thì xuất hiện một đợt rung lắc trong 15 phút rồi lại quay về giá trần.

Nhìn chung nhóm VN30 sáng nay có vai trò hỗ trợ khá rõ, VN3-Index từ chỗ giảm sâu nhất 2,3% đã co lại còn giảm 1,02%, độ rộng 8 mã tăng/21 mã giảm. Thống kê cho thấy toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ đều được “vớt” giá lên, với 25 mã phục hồi từ 1% trở lên so với mức thấp nhất. Dù vậy rổ này vẫn rất yếu khi còn 15 mã giảm từ 2% trở lên. Sức ép cực lớn xuất hiện với SHB, thanh khoản đạt 2.075 tỷ đồng, giá giảm 2,97%. HPG cũng khớp 1.891,7 tỷ, giá giảm 2,49%. MBB khớp 1.471 tỷ, giá giảm 3,01%. SSI khớp 1.370 tỷ, giá giảm 3,67%. MSN khớp 1.203,9 tỷ, giá giảm 2,12%.

Phần còn lại của thị trường cũng tổn thương nặng nề. Chỉ số Midcap đang giảm 2,76%, Smallcap giảm 2,4%. Hàng chục cổ phiếu ở hai nhóm này giảm 4%-6% và thanh khoản cả trăm tỷ đồng như PET giảm 6,78%, EVF giảm 6,37%, HDC giảm 6,31%, DPG giảm 6,31%, FCN giảm 6,27%, CII giảm 5,92%, PDR giảm 5,84%, HDG giảm 5,71%...

Nhóm đi ngược dòng sáng nay tập trung vào khoảng 10 cổ phiếu vẫn có dòng tiền tốt. Ngoài VIB thuộc rổ VN30 kịch trần, có thể kể tới KBC tăng 3,87%, thanh khoản 821 tỷ đồng; MSB tăng 1,59% với 494 tỷ; OCB tăng 4,69% với 417,3 tỷ; TCH tăng 2,55% với 178 tỷ; BSI tăng 2,78% với 120,7 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng có tham gia bắt đáy, giá trị mua vào ở HoSE đạt 3.760 tỷ đồng tăng gấp đôi sáng hôm qua. Tuy nhiên phía bán cũng tăng vọt 73% nên vị thế ròng là -880,5 tỷ. Các mã bị xả lớn là VPB -365 tỷ, VND -178,8 tỷ, CII -151,7 tỷ, HPG -77,5 tỷ, DGC -67,3 tỷ, GEX -63,5 tỷ. Phía mua ròng có SHB +175,6 tỷ, VIX +152,3 tỷ, VSC +111,6 tỷ, MBB +103,9 tỷ, BSR +78 tỷ.

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index đạt đỉnh lịch sử mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: