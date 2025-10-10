Hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 và số 11

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 10/10, các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận hơn 3.750 vụ tổn thất do bão số 10 và bão số 11 gây ra với tổng thiệt hại khoảng 2.419 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…

Theo báo cáo từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến thời điểm ngày 10/10/2025, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận đã ghi nhận 7 vụ thiệt hại về người với giá trị bảo hiểm ước là 745 triệu đồng.

Cùng với đó là 3.746 vụ liên quan đến thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác với tổng số tiền chi trả thiệt hại ban đầu ước khoảng 1.674 tỷ đồng.

Cụ thể, dựa trên cơ sở báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp này đã ghi nhận nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe (2 vụ) tương đương với số tiền bảo hiểm là 245 triệu đồng; nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật (1.081 vụ) với gần 1.593 tỷ đồng; nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới (2.653 vụ) với tổng thiệt hại ước đạt 76 tỷ đồng và các nghiệp vụ khác như bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp (12 vụ) với tổng giá trị bảo hiểm là 4,7 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính tổng số tiền chi trả ban đầu liên quan đến thiệt hại về người và tài sản mà các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện do bão số 10 và số 11 là 2.419 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã ghi nhận tổng cộng 5 vụ tử vong, thương tật, với giá trị chi trả ước khoảng 480 triệu đồng.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết tính tới thời điểm hiện tại, tổng số tiền thiệt hại chủ yếu tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Theo đó, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp nhận thông báo tổn thất mới.

Trước đó, ngày 8/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg liên quan đến vấn đề hỗ trợ khẩn cấp nguồn kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 được phân bổ cho bốn địa phương trên. Kinh phí này nhằm kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh mỗi tỉnh 30 tỷ đồng. Quyết định được đưa ra theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15559/BTC-NSNN ngày 8/10/2025.