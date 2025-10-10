Hàng loạt mặt hàng vàng, bạc được miễn thuế xuất khẩu từ ngày 10/10

Từ ngày 10/10/2025, thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng vàng trang sức và kỹ nghệ được giảm về 0%. Đây là nội dung quan trọng trong Nghị định 260/2025/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy xuất khẩu và chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 260/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025, sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và các mức thuế áp dụng.

Giảm thuế suất xuất khẩu về 0% với vàng trang sức là chủ trương của Chính phủ nhằm giảm chi phí, tăng cạnh tranh của sản phẩm Việt; giảm tích trữ vàng trong dân cũng như tái tạo nguồn ngoại tệ khi luân chuyển vòng quay nhập vàng nguyên liệu, xuất vàng thành phẩm.

Cụ thể, việc điều chỉnh thuế lần này liên quan đến các mặt hàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14 và 71.15 trong biểu thuế, bao gồm đồ trang sức, kỹ nghệ bằng vàng, bạc và kim loại quý khác.

Theo Nghị định mới, thuế suất giữ nguyên ở mức 0% đối với: (1) Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác (mã hàng 7113.11.10 và 7113.11.90). (2) Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại cơ bản, dát phủ kim loại quý (mã hàng 7113.20.10 và 7113.20.90). (3) Đồ kỹ nghệ bằng bạc, kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý.

Thuế suất được giảm từ 1% xuống còn 0% đối với: (1) Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý (mã hàng 7113.19.10 và 7113.19.90). (2) Đồ kỹ nghệ bằng kim loại quý khác. (3) Các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc (mã hàng 7115.90.10).

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức 10/10/2025.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm thuế lần này là cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh giá vàng nguyên liệu tăng cao và nguồn cung hạn chế. Đồng thời, chính sách cũng góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ trong dân cư thành các sản phẩm có giá trị gia tăng phục vụ xuất khẩu.

Mức thuế mới (0%) vẫn nằm trong khung thuế suất từ 0–10% đối với nhóm hàng vàng trang sức, kỹ nghệ, phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, đảm bảo đúng định hướng chính sách hiện hành.