Hàng loạt mặt hàng vàng, bạc được miễn thuế xuất khẩu từ ngày 10/10

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Kỳ Phong
10/10/2025, 21:44
Từ ngày 10/10/2025, thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng vàng trang sức và kỹ nghệ được giảm về 0%. Đây là nội dung quan trọng trong Nghị định 260/2025/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy xuất khẩu và chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 260/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025, sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và các mức thuế áp dụng.
Giảm thuế suất xuất khẩu về 0% với vàng trang sức là chủ trương của Chính phủ nhằm giảm chi phí, tăng cạnh tranh của sản phẩm Việt; giảm tích trữ vàng trong dân cũng như tái tạo nguồn ngoại tệ khi luân chuyển vòng quay nhập vàng nguyên liệu, xuất vàng thành phẩm.
Cụ thể, việc điều chỉnh thuế lần này liên quan đến các mặt hàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14 và 71.15 trong biểu thuế, bao gồm đồ trang sức, kỹ nghệ bằng vàng, bạc và kim loại quý khác.
Theo Nghị định mới, thuế suất giữ nguyên ở mức 0% đối với: (1) Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác (mã hàng 7113.11.10 và 7113.11.90). (2) Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại cơ bản, dát phủ kim loại quý (mã hàng 7113.20.10 và 7113.20.90). (3) Đồ kỹ nghệ bằng bạc, kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý.
Thuế suất được giảm từ 1% xuống còn 0% đối với: (1) Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý (mã hàng 7113.19.10 và 7113.19.90). (2) Đồ kỹ nghệ bằng kim loại quý khác. (3) Các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc (mã hàng 7115.90.10).
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức 10/10/2025.
Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm thuế lần này là cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh giá vàng nguyên liệu tăng cao và nguồn cung hạn chế. Đồng thời, chính sách cũng góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ trong dân cư thành các sản phẩm có giá trị gia tăng phục vụ xuất khẩu.
Mức thuế mới (0%) vẫn nằm trong khung thuế suất từ 0–10% đối với nhóm hàng vàng trang sức, kỹ nghệ, phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, đảm bảo đúng định hướng chính sách hiện hành.
Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 10/10, các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận hơn 3.750 vụ tổn thất do bão số 10 và bão số 11 gây ra với tổng thiệt hại khoảng 2.419 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…
Theo quy định tại Thông tư số 34/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành ngày 10/10, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt...
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia đồng hành cùng Chiến dịch quốc gia “Không một mình”.
