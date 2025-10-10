UBND thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

Thỏa thuận hợp tác trong vòng năm năm cùng đồng hành trong lộ trình xây dựng thành phố thông minh và phát triển kinh tế số…

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore (CMM) lần thứ 19, UBND thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam đã ra mắt Kế hoạch hành động thực hiện Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng.

Với thỏa thuận hợp tác này, Grab tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi số và tạo ra tác động tích cực ở các địa phương thông qua hợp tác công tư.

Trong khuôn khổ hợp tác có hiệu lực trong vòng năm 5 năm, UBND Thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính.

Thứ nhất là ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và triển khai các sáng kiến trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu phương thức xây dựng hệ thống thông tin hình ảnh giao thông, đường sá sau mưa bão có ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn; đồng thời đẩy mạnh triển khai các sáng kiến nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, ví dụ sáng kiến “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện và cùng đồng hành với Grab để thực hiện chuyển đổi số cho các loại hình giao thông truyền thống tại địa phương và tăng cường các cơ hội gia tăng thu nhập cho đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, tài xế lái xe mô-tô hai bánh bằng cách gia nhập nền tảng Grab.

Thứ hai là thúc đẩy chuyển đổi số, quảng bá ẩm thực, du lịch Đà Nẵng thông qua nền tảng số. Nhằm chung tay giúp Đà Nẵng khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, Grab sẽ tập trung vào các sáng kiến chuyển đổi số, quảng bá ẩm thực và đặc sản địa phương.

Các sáng kiến này bao gồm việc trang bị công cụ số giúp các cơ sở ẩm thực nhỏ và siêu nhỏ nâng cao hiệu quả kinh doanh và số hóa chương trình “Food Tour” của Đà Nẵng.

Ngoài ra, Grab sẽ là đơn vị đồng hành, tích cực hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hoá - xã hội lớn của thành phố Đà Nẵng.

Thứ ba là tăng cường kỹ năng số cho cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương

Grab sẽ đồng hành cùng các trường đại học trên địa bàn trong việc trang bị kiến thức về nền tảng số, công nghệ, tăng cường kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho sinh viên. Hai bên cũng sẽ phối hợp tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người lao động địa phương, đặc biệt là lao động nữ; đồng thời, triển khai các sáng kiến về môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Trước đó, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa UBND Thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 22/9/2025. Tại lễ ký kết, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tin tưởng rằng thông qua sự hợp tác, đồng hành của Grab – một đối tác công nghệ hàng đầu Đông Nam Á, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy được thế mạnh về công nghệ, nền tảng số và kinh nghiệm triển khai thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế số mạnh mẽ, xây dựng thành phố thông minh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, cho biết từ khi có mặt tại Đà Nẵng vào năm 2016, Grab đã không ngừng hoàn thiện các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng về di chuyển, ăn uống, mua sắm tiện lợi, an toàn của người dân địa phương.

“Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường các cơ hội sinh kế cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng du lịch,” ông Trọng cho biết thêm. “Thoả thuận hợp tác này sẽ là bệ phóng quan trọng giúp Grab tiếp tục tạo ra thêm những tác động tích cực sâu rộng và ngày càng gắn bó chặt chẽ với thị trường và cộng đồng tại đây. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác của các Sở ban ngành địa phương trong những năm qua và cam kết sẽ tiếp tục cùng đồng hành với quý vị trong các dự án thiết thực tiếp theo vì sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của thành phố”.

UBND thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam cũng cùng thống nhất Kế hoạch hành động trong năm 2025 - 2026 ưu tiên vào các hoạt động có thể triển khai ngay, làm tiền đề cho các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong ba lĩnh vực hợp tác, có thể kể đến như: Tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Đà Nẵng nhằm hợp tác, quảng bá các nền tảng số như Grab, là cầu nối để tiếp cận khách du lịch trong nước và quốc tế, bán các gói dịch vụ; Phát động cuộc thi ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên các trường đại học tại Đà Nẵng; Tổ chức Hội nghị về thương mại điện tử cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Đà Nẵng; Triển khai trồng cây xanh tại rừng phòng hộ Phú Ninh, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ)

Grab Việt Nam đã triển khai nhiều dự án nhằm thúc đẩy du lịch và phục vụ cộng đồng tại Đà Nẵng. Tháng 8 vừa qua, Grab đã phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải “Quán Trứ danh” cho gần 70 quán ăn, nhà hàng địa phương nhằm tôn vinh những cơ sở ẩm thực có đóng góp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực Đà Nẵng.

Tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Grab đã ra mắt Quầy thông tin Grab từ tháng 4/2025. Đây là nơi du khách được hỗ trợ đặt các dịch vụ di chuyển và được cung cấp nhiều tiện ích khác như đăng ký gói ưu đãi du lịch, thông tin về các quán ăn đặc sắc địa phương.

Ngoài ra, Grab đã tiến hành lắp đặt hơn 130 ghế đá và các Trạm trải nghiệm tại các khu vực công cộng phổ biến, vừa tạo ra thêm các điểm dừng chân, thư giãn cho người dân địa phương và du khách, vừa giúp họ trải nghiệm dịch vụ Grab thuận lợi hơn.