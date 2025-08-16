Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

G-Group cùng SoiHub, HCMC C4IR và IIEA hợp tác phát triển hạ tầng số - “kênh dẫn ưu tiên” cho chuỗi cung ứng

Khánh Huyền

16/08/2025, 16:13

Ngày 14/8/2025, tại thành phố Busan (Hàn Quốc), Tập đoàn Công nghệ G-Group tham dự Chương trình Gặp gỡ Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh – Busan 2025 do UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền thành phố Busan và các đối tác Hàn Quốc tổ chức...

Sự kiện quy tụ lãnh đạo chính quyền, hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia hai nước, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại chương trình Gặp gỡ Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh – Busan 2025.
Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại chương trình Gặp gỡ Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh – Busan 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc trong bối cảnh chuyển đổi số, mở ra cơ hội liên kết ở các lĩnh vực như cảng thông minh, công nghiệp phụ trợ, trí tuệ nhân tạo và số hóa sản xuất. Lãnh đạo HCMC C4IR trình bày định hướng phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào hạ tầng công nghiệp, điện khí, trí tuệ nhân tạo, hệ thống quản lý nước thải và thông báo khẩn cấp. Phía Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố Busan và KEPCO KDN chia sẻ kinh nghiệm khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp phụ trợ và số hóa sản xuất.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tham luận “Thúc đẩy nền tảng hạ tầng nhằm hỗ trợ hình thành chuỗi cung ứng toàn cầu” do bà Bùi Thanh Hằng – Giám đốc dự án SoiHub, chuyên gia HCMC C4IR – điều phối, với các tham luận: ông Eui Jung Kim (Innopolis, Hàn Quốc) về phát triển chuỗi cung ứng công nghệ cao và cụm đổi mới; ông Bùi Trung Hiếu (OITI, SoiHub, HCMC C4IR) giới thiệu sáng kiến “kênh dẫn ưu tiên” và mô hình SoiHub; ông Hà Trung Kiên (G-Group) trình bày giải pháp hạ tầng số tốc độ cao kết nối xuyên biên giới; và ông Sergio Tuberquia (Equipcast, Mỹ) chia sẻ kinh nghiệm phát triển IIoT và tiềm năng áp dụng tại Việt Nam – Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và ông Seong Heui-Yeob – Phó Thị trưởng thành phố Busan phụ trách Đổi mới Tương lai, G-Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cùng SoiHub, HCMC C4IR và IIEA. Thỏa thuận hướng tới phát triển hạ tầng số thế hệ mới kết nối chuỗi cung ứng giữa Việt Nam – Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy thương mại và logistics toàn cầu.

Tại buổi tọa đàm, các bên thống nhất rằng hạ tầng số tốc độ cao là “xương sống” kết nối dữ liệu, dòng vốn và hàng hóa giữa hai quốc gia, giúp doanh nghiệp vận hành minh bạch hơn, nhanh hơn, giảm chi phí và tăng khả năng dự báo nhờ AI và phân tích dữ liệu lớn.

Đại diện G-Group, ông Hà Trung Kiên chia sẻ về giải pháp Hạ tầng số kết nối xuyên biên giới.
Đại diện G-Group, ông Hà Trung Kiên chia sẻ về giải pháp Hạ tầng số kết nối xuyên biên giới.

Tại phiên tham luận, đại diện Tập đoàn Công nghệ G-Group, ông Hà Trung Kiên khẳng định: “Chúng tôi tin rằng hạ tầng số do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, kết hợp với công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác Hàn Quốc, sẽ tạo ra nền tảng tin cậy cho doanh nghiệp quốc tế đầu tư và vận hành tại Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng để TP. Hồ Chí Minh tiến tới vị thế trung tâm logistics và AI của khu vực.”

G-Group, SoiHub, HCMC C4IR và IIEA cùng hợp tác hướng tới phát triển hạ tầng số thế hệ mới kết nối chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
G-Group, SoiHub, HCMC C4IR và IIEA cùng hợp tác hướng tới phát triển hạ tầng số thế hệ mới kết nối chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việc ký kết thoả thuận hợp tác không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn là lời mời gọi doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đầu tư và phát triển hạ tầng số tại Việt Nam, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng số toàn cầu với điểm trung chuyển tại TP. Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu kết nối thương mại quốc tế ngày càng gia tăng.

G-Group

