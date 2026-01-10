Intel đang đi sâu vào công nghệ chip 14A

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 10/01/2026
Bạch Dương
10/01/2026, 10:00
Intel được cho là sẽ sẵn sàng sản xuất tiến trình công nghệ chip 14A vào năm 2027...
“Chúng tôi đang đạt nhiều bước tiến với 14A. Các bạn sẽ thấy rất nhiều động lực tích cực quanh 14A, từ lợi suất cho đến danh mục IP, nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn”, ông Lip-Bu Tan chia sẻ tại triển lãm công nghệ CES mới đây được Intel News đăng tải thông qua video trên nền tảng X.
14A (tương đương lớp 1,4 nm) là thế hệ công nghệ chế tạo chip tiếp nối sau 18A trong lộ trình bán dẫn của Intel. Theo kế hoạch, tiến trình này sẽ sẵn sàng cho sản xuất vào năm 2027, trong khi những phiên bản đầu tiên của bộ công cụ thiết kế quy trình (Process Design Kit – PDK) dự kiến được chuyển tới các khách hàng ngay từ đầu năm nay.
Theo Tom's Hardware, công nghệ 18A được cho là sẽ phục vụ một số dự án của Microsoft và Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có Intel tiêu thụ khối lượng lớn. Điều này cũng có nghĩa hiệu quả kinh tế của nút sản xuất này còn gặp nhiều hạn chế.
Với công nghệ 14A, kỳ vọng của Intel rõ ràng sẽ và cũng cần cao hơn. Hãng cần nhiều khách hàng bên ngoài với đơn đặt hàng lớn hơn, vì chỉ khi đó, Intel mới có khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư khổng lồ đã đổ vào việc phát triển một tiến trình chế tạo chip tiên tiến như vậy.
Song đi cùng với kỳ vọng là bài toán khó. Kế hoạch chi tiêu vốn (CapEx) hiện tại của Intel chưa bao gồm các khoản đầu tư cho công suất 14A nhằm phục vụ khách ngoài. Điều này đồng nghĩa ngay cả trong kịch bản lạc quan Intel nhận được đơn đặt hàng từ một “ông lớn” như Apple, AMD, Nvidia hay Qualcomm, hãng sẽ cần bỏ thêm vốn để xây dựng hạ tầng. Dĩ nhiên, hệ quả tất yếu là thời điểm hòa vốn sẽ bị kéo dài. Đây là thách thức không nhỏ đối với bất kỳ công ty nào trong cuộc đua công nghệ bán dẫn.
Phát biểu tại một Hội nghị Công nghệ Toàn cầu hồi tháng 11, ông John Pitzer, Phó Chủ tịch phụ trách hoạch định doanh nghiệp và quan hệ nhà đầu tư của Intel, đã thẳng thắn nói về cái giá mà Intel phải trả nếu muốn đưa tiến trình 14A ra thị trường xưởng đúc.
“Khi chúng tôi có một khách hàng muốn sản xuất chip 14A tại Intel, điều đó có nghĩa Intel sẽ phải bỏ tiền đầu tư trước khi có doanh thu”, ông Pitzer cho biết.
Trên thực tế, các xưởng đúc thường trao đổi với khách hàng những nút công nghệ từ rất sớm, ngay cả khi năng lực sản xuất chưa sẵn sàng. Công suất chỉ được tính toán sau khi các khách hàng tiên phong đưa ra cam kết cụ thể.
Với Intel, mô hình này lại khác, nội bộ chính là khách hàng lớn nhất của hãng. Vì vậy, công suất thường được xây dựng trước để phục vụ nhu cầu bên trong, thay vì chờ đơn đặt hàng từ thị trường bên ngoài.
Dĩ nhiên, cách tiếp cận này đặc biệt thách thức, nhất là với tiến trình 14A đòi hỏi phải đầu tư đồng thời các hệ thống EUV thế hệ mới, từ Low-NA đến High-NA, cùng nhiều thiết bị có chi phí cực kỳ đắt đỏ. Với mức chi tiêu vốn khổng lồ, không một xưởng đúc nào có thể chấp nhận để máy móc nằm không. Thông lệ của ngành là chỉ mở rộng công suất khi có thể bảo đảm tỷ lệ sử dụng đạt khoảng 80% trở lên.
Tuy nhiên, việc sở hữu một nút công nghệ tiên tiến nhưng lại thiếu các khách hàng bên ngoài có thể làm suy yếu tham vọng xưởng đúc của Intel.
Tuy nhiên, các thiết bị then chốt như máy quét EUV có thời gian đặt hàng và bàn giao rất dài. Do đó, theo nhiều đánh giá, nếu không chuẩn bị sẵn năng lực phục vụ khách hàng bên ngoài, Intel có nguy cơ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, đúng vào thời điểm các đối thủ đã sẵn sàng nhận đơn hàng.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc (quy định cũ là 30 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và gửi cho doanh nghiệp...
Doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40,9 nghìn tỷ đồng...
Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ có 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc...
Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh đầu tư, phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu phát triển về dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo...
Tình trạng người dân gia tăng sử dụng tiền điện tử trong khi các sàn giao dịch chủ yếu đặt tại nước ngoài cùng nhiều hoạt động trên các nền tảng tài chính phi tập trung đang khiến cơ quan thuế nước này gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và truy vết thu nhập chịu thuế...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: