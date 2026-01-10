Intel đang đi sâu vào công nghệ chip 14A

Intel được cho là sẽ sẵn sàng sản xuất tiến trình công nghệ chip 14A vào năm 2027...

“Chúng tôi đang đạt nhiều bước tiến với 14A. Các bạn sẽ thấy rất nhiều động lực tích cực quanh 14A, từ lợi suất cho đến danh mục IP, nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn”, ông Lip-Bu Tan chia sẻ tại triển lãm công nghệ CES mới đây được Intel News đăng tải thông qua video trên nền tảng X.

14A (tương đương lớp 1,4 nm) là thế hệ công nghệ chế tạo chip tiếp nối sau 18A trong lộ trình bán dẫn của Intel. Theo kế hoạch, tiến trình này sẽ sẵn sàng cho sản xuất vào năm 2027, trong khi những phiên bản đầu tiên của bộ công cụ thiết kế quy trình (Process Design Kit – PDK) dự kiến được chuyển tới các khách hàng ngay từ đầu năm nay.

Theo Tom's Hardware, công nghệ 18A được cho là sẽ phục vụ một số dự án của Microsoft và Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có Intel tiêu thụ khối lượng lớn. Điều này cũng có nghĩa hiệu quả kinh tế của nút sản xuất này còn gặp nhiều hạn chế.

Với công nghệ 14A, kỳ vọng của Intel rõ ràng sẽ và cũng cần cao hơn. Hãng cần nhiều khách hàng bên ngoài với đơn đặt hàng lớn hơn, vì chỉ khi đó, Intel mới có khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư khổng lồ đã đổ vào việc phát triển một tiến trình chế tạo chip tiên tiến như vậy.

Song đi cùng với kỳ vọng là bài toán khó. Kế hoạch chi tiêu vốn (CapEx) hiện tại của Intel chưa bao gồm các khoản đầu tư cho công suất 14A nhằm phục vụ khách ngoài. Điều này đồng nghĩa ngay cả trong kịch bản lạc quan Intel nhận được đơn đặt hàng từ một “ông lớn” như Apple, AMD, Nvidia hay Qualcomm, hãng sẽ cần bỏ thêm vốn để xây dựng hạ tầng. Dĩ nhiên, hệ quả tất yếu là thời điểm hòa vốn sẽ bị kéo dài. Đây là thách thức không nhỏ đối với bất kỳ công ty nào trong cuộc đua công nghệ bán dẫn.

Phát biểu tại một Hội nghị Công nghệ Toàn cầu hồi tháng 11, ông John Pitzer, Phó Chủ tịch phụ trách hoạch định doanh nghiệp và quan hệ nhà đầu tư của Intel, đã thẳng thắn nói về cái giá mà Intel phải trả nếu muốn đưa tiến trình 14A ra thị trường xưởng đúc.

“Khi chúng tôi có một khách hàng muốn sản xuất chip 14A tại Intel, điều đó có nghĩa Intel sẽ phải bỏ tiền đầu tư trước khi có doanh thu”, ông Pitzer cho biết.

Trên thực tế, các xưởng đúc thường trao đổi với khách hàng những nút công nghệ từ rất sớm, ngay cả khi năng lực sản xuất chưa sẵn sàng. Công suất chỉ được tính toán sau khi các khách hàng tiên phong đưa ra cam kết cụ thể.

Với Intel, mô hình này lại khác, nội bộ chính là khách hàng lớn nhất của hãng. Vì vậy, công suất thường được xây dựng trước để phục vụ nhu cầu bên trong, thay vì chờ đơn đặt hàng từ thị trường bên ngoài.

Dĩ nhiên, cách tiếp cận này đặc biệt thách thức, nhất là với tiến trình 14A đòi hỏi phải đầu tư đồng thời các hệ thống EUV thế hệ mới, từ Low-NA đến High-NA, cùng nhiều thiết bị có chi phí cực kỳ đắt đỏ. Với mức chi tiêu vốn khổng lồ, không một xưởng đúc nào có thể chấp nhận để máy móc nằm không. Thông lệ của ngành là chỉ mở rộng công suất khi có thể bảo đảm tỷ lệ sử dụng đạt khoảng 80% trở lên.

Tuy nhiên, việc sở hữu một nút công nghệ tiên tiến nhưng lại thiếu các khách hàng bên ngoài có thể làm suy yếu tham vọng xưởng đúc của Intel.

Tuy nhiên, các thiết bị then chốt như máy quét EUV có thời gian đặt hàng và bàn giao rất dài. Do đó, theo nhiều đánh giá, nếu không chuẩn bị sẵn năng lực phục vụ khách hàng bên ngoài, Intel có nguy cơ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, đúng vào thời điểm các đối thủ đã sẵn sàng nhận đơn hàng.