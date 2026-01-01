Thanh toán bằng stablecoin ước đạt 56,6 nghìn tỷ USD vào năm 2030

Việc các tổ chức tài chính lớn cùng các quốc gia có nền kinh tế kém ổn định ngày càng đẩy mạnh sử dụng stablecoin đang tạo ra một làn sóng thanh toán với stablecoin, có thể đưa tổng dòng chảy stablecoin toàn cầu lên khoảng 56 nghìn tỷ USD vào năm 2030…

Theo dự báo của Bloomberg Intelligence, tổng giá trị thanh toán bằng stablecoin trên toàn cầu có thể vươn tới 56,6 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Nếu giao dịch stablecoin thực sự đạt được con số này, stablecoin sẽ trở thành một trong những công cụ quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu.

Đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ hai động lực lớn.

Động lực thứ nhất là các tổ chức tài chính ngày càng tham gia sâu hơn vào thị trường stablecoin.

Động lực thứ hai là nhu cầu sử dụng stablecoin gia tăng rõ rệt tại các nền kinh tế kém ổn định với lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá và môi trường tài chính thiếu ổn định khiến người dân tìm đến các đồng tiền neo theo USD như một kênh lưu giữ và thanh toán an toàn hơn.

Số liệu năm 2025 cho thấy giao dịch stablecoin đã tăng 81% so với cùng kỳ năm trước, dù tỷ trọng giao dịch trên các nền tảng phi tập trung có xu hướng giảm.

Theo ông Anthony Yim, đồng sáng lập nền tảng phân tích Artemis, sự dịch chuyển này phản ánh thực tế stablecoin gắn với đồng USD đang ngày càng được sử dụng rộng rãi tại một số kinh tế, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường. Đáng chú ý, dù USDT vẫn dẫn đầu về mức độ phổ biến, USDC lại ghi nhận tổng khối lượng giao dịch cao hơn trong năm 2025, đạt 18,3 nghìn tỷ USD, so với 13,3 nghìn tỷ USD của USDT.

Ở góc độ chính sách, hành lang pháp lý cho stablecoin cũng đang hình thành rõ ràng hơn. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Đạo luật GENIUS vào tháng 7, Canada và Vương quốc Anh đã khởi động các nỗ lực xây dựng khung quản lý riêng cho stablecoin, dự kiến triển khai từ năm 2026 hoặc trong thời gian không xa. Những động thái này cho thấy xu hướng chung của nhiều quốc gia là đưa stablecoin vào khuôn khổ tài chính chính thống, thay vì để tồn tại ở vùng xám pháp lý.

Cùng với sự rõ ràng về chính sách, việc áp dụng stablecoin ở cấp độ tổ chức đang diễn ra nhanh chóng. Western Union dự kiến ra mắt hệ thống thanh toán stablecoin trên nền tảng blockchain Solana trong nửa đầu năm 2026. MoneyGram và Zelle cũng đang phát triển các giải pháp tương tự nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho các giao dịch thanh toán xuyên biên giới.

Sự kết hợp giữa khung pháp lý ngày càng hoàn thiện và hạ tầng do các tổ chức tài chính lớn dẫn dắt đang khiến stablecoin càng mở rộng mạnh mẽ.

Hiện nay, hai stablecoin lớn nhất là USDT và USDC chiếm hơn 95% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, đạt mức kỷ lục 33 nghìn tỷ USD trong năm ngoái, tăng 72% so với cùng kỳ. Xét về quy mô, USDT vẫn giữ vị trí áp đảo với vốn hóa khoảng 186,9 tỷ USD, trong khi USDC đạt 74,9 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường stablecoin hiện vào khoảng 312 tỷ USD.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ từng ước tính vào tháng 4 rằng quy mô thị trường này có thể đạt 2 nghìn tỷ USD vào năm 2028, cho thấy stablecoin đang ngày càng tiến sâu vào “dòng chảy chính” của tài chính toàn cầu.