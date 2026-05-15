Gần 1.000 cửa hàng PVOIL bán xăng E10 từ ngày 15/5, phủ sóng toàn quốc

Hoàn tất chuyển đổi hạ tầng, kiểm soát chất lượng toàn chuỗi và nâng công suất pha chế lên gần 4 triệu m3/năm, PVOIL sẵn sàng đưa xăng sinh học E10 vào kinh doanh đại trà trên toàn quốc.

Từ ngày 15/5/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc.

Việc đưa E10 vào kinh doanh đồng loạt được xem là bước chuyển lớn của hệ thống phân phối xăng dầu trong nước, trong bối cảnh lộ trình nhiên liệu sinh học đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhằm phục vụ mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng.

Theo PVOIL, toàn bộ công tác chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh xăng E10 đã hoàn tất, bao gồm hạ tầng pha chế, tồn trữ, vận chuyển, phân phối và phương án đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ pha chế trên quy mô lớn. Đây là nền tảng quan trọng để PVOIL đưa E10 từ giai đoạn thí điểm sang triển khai đại trà trên diện rộng.

Việc triển khai E10 cũng được nhìn nhận như một phép thử về năng lực tổ chức vận hành hệ thống bán lẻ nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Nếu vận hành ổn định, đây sẽ là tiền đề để mở rộng thị phần E10, đồng thời tạo thêm lựa chọn nhiên liệu phù hợp với xu hướng xanh hóa tiêu dùng và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao.

RÀ SOÁT KỸ THUẬT TẠI ĐIỂM BÁN: TỪ BỒN CHỨA ĐẾN TRỤ BƠM ĐỀU ĐƯỢC CHUẨN HÓA

Trước ngày triển khai đồng loạt, các cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã hoàn tất rà soát kỹ thuật lần cuối, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để chuyển đổi sang kinh doanh E10. Các hạng mục được kiểm tra bao gồm hệ thống bồn chứa, trụ bơm, đường ống công nghệ và thiết bị đo lường.

PVOIL cho biết công tác cập nhật thông tin sản phẩm trên trụ bơm được thực hiện đồng bộ trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo nhận diện rõ ràng, tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi chuyển sang loại nhiên liệu mới.

Bên cạnh đó, việc vệ sinh bồn chứa, kiểm tra độ kín và đánh giá mức độ tương thích của thiết bị với xăng E10 cũng được triển khai tại các cửa hàng. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình tồn trữ và cấp phát, đồng thời đáp ứng yêu cầu an toàn trong vận hành.

Đối với lượng xăng khoáng RON 95 còn tồn tại tại cửa hàng, các đơn vị sẽ tiếp tục bán hết trước khi chuyển sang kinh doanh hoàn toàn xăng E10. Cách làm này giúp đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng, tránh phát sinh tồn kho và giảm rủi ro gián đoạn kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN CHUỖI, BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Theo PVOIL, chất lượng và an toàn vận hành là yếu tố then chốt khi triển khai xăng E10 trên quy mô toàn quốc. Do đó, Tổng công ty kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng ở tất cả các khâu, từ pha chế, vận chuyển, tồn trữ đến phân phối tại hệ thống cửa hàng.

Đơn vị thi công dán nhãn sản phẩm xăng E10 tại trụ bơm.

Để đảm bảo thống nhất quy trình triển khai, PVOIL đã ban hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật, làm cơ sở để các đơn vị thực hiện đồng bộ trên toàn hệ thống. Việc chuẩn hóa này giúp giảm thiểu sai lệch trong thao tác vận hành tại điểm bán, đồng thời tạo ra cơ chế kiểm soát xuyên suốt từ đầu nguồn đến người tiêu dùng cuối cùng.

Trong bối cảnh nhiên liệu sinh học vẫn cần thời gian để mở rộng thị trường, việc duy trì chất lượng ổn định được xem là điều kiện tiên quyết để tăng mức độ chấp nhận của người tiêu dùng, nhất là khi E10 có tỷ lệ phối trộn etanol cao hơn so với E5.

ĐÃ CÓ 715 CỬA HÀNG KINH DOANH E10 TRƯỚC THỜI ĐIỂM TRIỂN KHAI TOÀN QUỐC

Trước khi mở rộng đại trà, PVOIL đã triển khai bán thử nghiệm xăng E10 từ ngày 1/8/2025 tại Hà Nội và Hải Phòng, sau đó mở rộng dần ra nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đến ngày 13/5/2026, hệ thống đã có 715 cửa hàng xăng dầu của PVOIL kinh doanh xăng E10. Theo đánh giá của doanh nghiệp, kết quả vận hành thực tế cho thấy xăng E10 do PVOIL pha chế và cung ứng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định trên phương tiện và từng bước được người tiêu dùng đón nhận.

Việc triển khai theo hướng “thử nghiệm – mở rộng – phủ hệ thống” cho thấy PVOIL đã có sự chuẩn bị từng bước nhằm giảm rủi ro vận hành và đảm bảo khả năng thích ứng của mạng lưới bán lẻ. Đồng thời, kết quả thử nghiệm được xem là cơ sở thực tế quan trọng giúp doanh nghiệp tự tin chuyển sang giai đoạn kinh doanh đại trà tại gần 1.000 cửa hàng.

CHUYỂN ĐỔI HẠ TẦNG PHA CHẾ TỪ E5 SANG E10, CÔNG SUẤT GẦN 4 TRIỆU M3/NĂM

Song song với công tác chuẩn bị tại cửa hàng, PVOIL cũng chủ động nguồn hàng từ các kho đầu nguồn nhằm đảm bảo khả năng cung ứng liên tục khi nhu cầu tăng lên.

Theo đó, để đáp ứng kế hoạch triển khai trên quy mô toàn quốc, PVOIL thực hiện chuyển đổi hạ tầng pha chế xăng E5 sang E10, đồng thời nâng cấp hệ thống bồn bể, đường ống công nghệ và sức chứa etanol.

Hiện nay, tổng công suất pha chế E10 của PVOIL đạt gần 4 triệu m3/năm. Với năng lực này, doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng cung ứng cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình và có thể đáp ứng cho các đơn vị khác nếu thị trường phát sinh nhu cầu.

Việc đầu tư chuyển đổi hạ tầng pha chế và mở rộng năng lực tồn trữ cho thấy doanh nghiệp đang đặt trọng tâm vào khả năng đáp ứng dài hạn, thay vì chỉ triển khai mang tính thử nghiệm hoặc cục bộ.

THÚC ĐẨY NHIÊN LIỆU SINH HỌC, GẮN VỚI MỤC TIÊU CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG

PVOIL cho biết triển khai kinh doanh xăng E10 không chỉ nhằm thực hiện lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học theo định hướng của Chính phủ và Bộ Công Thương, mà còn góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường, tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Khách hàng đổ xăng E10 tại cửa hang xăng dầu PVOIL.

Ở góc độ chiến lược, việc mở rộng E10 cũng được xem là bước đi thể hiện cam kết của Petrovietnam trong xu hướng phát triển năng lượng xanh, giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông và tiêu dùng nhiên liệu, việc một doanh nghiệp đầu mối triển khai E10 trên quy mô gần 1.000 cửa hàng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa đáng kể. Nếu thị trường tiếp tục đón nhận tích cực, E10 sẽ có cơ hội trở thành một sản phẩm phổ biến hơn trong hệ thống nhiên liệu bán lẻ, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi thí điểm như trước đây.