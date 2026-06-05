Sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong nước

Các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng tại Việt Nam do hoạt động mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển...

Trên cơ sở theo dõi và tổng hợp thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế trong tháng 5/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ghi nhận một số chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa được công bố tại nước ngoài.

Các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng tại Việt Nam do hoạt động mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển. Không loại trừ khả năng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi vẫn được chào bán và lưu thông tại Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc các kênh bán hàng trực tuyến khác.

Các rủi ro được ghi nhận bao gồm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng khi sử dụng ghế thư giãn, tổn thương mắt do bức xạ laser, phơi nhiễm hóa chất độc hại trong sản phẩm dành cho trẻ em, tiếp xúc với amiăng, cũng như nguy cơ hóc, nghẹt thở từ đồ chơi trẻ em không bảo đảm an toàn.

Cụ thể các sản phẩm như nồi chiên không dầu​​ Secura – xuất xứ Trung Quốc. Khoảng 680 nồi chiên không dầu mang thương hiệu Secura bị Canada thu hồi do phát hiện nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng. Một số kết nối dây điện bên trong sản phẩm có thể bị quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy nổ và gây bỏng cho người sử dụng.

Sản phẩm ghế gấp thư giãn Giantex model NP10025NY xuất xứ Trung Quốc đã được Công ty Giantex Inc. (Hoa Kỳ) hồi khoảng 1.155 ghế gấp thư giãn màu xanh dương do phát hiện nguy cơ gây chấn thương cho người sử dụng. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được bán trên các trang thương mại điện tử từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2025. Doanh nghiệp đã ghi nhận một trường hợp người tiêu dùng bị đứt ngón tay khi sử dụng sản phẩm.

Thu hồi ghế thư giãn Giantex, mã số mẫu NP10025NY. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Tương tự máy khắc laser Vevor xuất xứ Trung Quốc bị Liên minh Châu Âu yêu cầu gỡ bỏ khỏi danh mục bán hàng trên sàn thương mại điện tử do không đáp ứng các yêu cầu an toàn theo Chỉ thị Máy móc của Liên minh Châu Âu và tiêu chuẩn EN 60825-1 về an toàn bức xạ laser. Việc nhìn trực tiếp hoặc tiếp xúc với bức xạ laser tán xạ có thể gây tổn thương mắt, suy giảm thị lực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Bộ dụng cụ vẽ màu bằng ngón tay cho trẻ em xuất xứ Trung Quốc thương hiệu TheKiddoSpace đã bị thu hồi tại Úc do phát hiện nguy cơ mất an toàn liên quan đến thành phần hóa chất trong sản phẩm. Sản phẩm thuộc diện thu hồi đã được phân phối thông qua nhiều hệ thống bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử tại Úc, bao gồm trang web của TheKiddoSpace, trong khoảng thời gian từ ngày 30/10/2023 đến ngày 20/01/2025.

Sản phẩm cát tạo hình có mùi thơm dành cho trẻ em (các màu xanh dương, xanh lá, đỏ và vàng) xuất xứ Trung Quốc, mã sản phẩm 30143969, đã bị thu hồi tại Úc do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số mẫu sản phẩm có chứa vết amiăng anthophyllite và tremolite. Đây là các dạng amiăng (asbestos) bị cấm sử dụng tại Úc do có thể gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người khi tiếp xúc.

Sản phẩm thỏ bông mang thương hiệu Flying Tiger Copenhagen xuất xứ Trung Quốc đã bị thu hồi tại Ireland do tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với trẻ em. Nguyên nhân thu hồi được xác định là do vật liệu nhồi bằng sợi bên trong đồ chơi có thể dễ dàng tiếp cận trong quá trình sử dụng. Trẻ nhỏ có nguy cơ lấy phần vật liệu này cho vào miệng, dẫn đến nguy cơ hóc, nghẹt thở hoặc gây tổn thương đường hô hấp.

Sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng được phân phối thông qua hệ thống cửa hàng và kênh bán hàng trực tuyến của Flying Tiger Copenhagen. Các mã sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm: 3065419, 3065573, 3065419/3065573, 0200030654192 và 0200030655731.

Để bảo đảm an toàn, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra các sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là đồ chơi trẻ em, sản phẩm thủ công - mỹ thuật dành cho trẻ em, thiết bị sử dụng tia laser và các sản phẩm được mua từ nước ngoài hoặc thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đối chiếu thông tin nhận diện sản phẩm như tên sản phẩm, nhãn hiệu, mã sản phẩm, số model, mã lô sản xuất hoặc thời gian mua hàng với các thông báo cảnh báo, thu hồi đã được công bố.

Cần ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện thu hồi hoặc có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, đồng thời để xa tầm tay trẻ em trong trường hợp sản phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Đặc biệt lưu ý đối với các sản phẩm dành cho trẻ em như đồ chơi nhồi bông, cát tạo hình, bộ dụng cụ vẽ màu hoặc các sản phẩm có chứa hóa chất, vật liệu nhỏ dễ tách rời, nhằm hạn chế nguy cơ hóc, nghẹt thở, ngộ độc hoặc các tác động bất lợi đến sức khỏe.

Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc cơ quan chức năng liên quan về việc ngừng sử dụng, đổi trả, hoàn tiền hoặc tiêu hủy sản phẩm khi cần thiết.

Ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phân phối bởi các đơn vị uy tín, có đầy đủ nhãn hàng hóa, cảnh báo an toàn và thông tin truy xuất theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo và thu hồi sản phẩm được công bố bởi cơ quan chức năng trong và ngoài nước để kịp thời nhận diện các nguy cơ mất an toàn, từ đó chủ động phòng tránh rủi ro trong quá trình sử dụng hàng hóa.