Xây dựng Nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản, thúc đẩy nghề cá bền vững
Chu Khôi
04/06/2026, 15:41
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản nhằm khắc phục những bất cập phát sinh, hỗ trợ ngư dân và thúc đẩy nghề cá bền vững. Dự thảo tập trung vào các cơ chế hỗ trợ thiết thực, đồng thời bổ sung nhiều chính sách mới để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động khai thác và đầu tư thủy sản...
Ngày 4/6/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ
Văn Hưng chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính
sách phát triển thủy sản thay thế Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
Tham dự cuộc họp
có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam cùng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH MỚI TẬP TRUNG VÀO HAI NHÓM CHÍNH SÁCH
Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng
Cục Thủy sản và Kiểm ngư, cho biết việc xây dựng Nghị định mới được thực hiện
theo chỉ đạo của Chính phủ trên cơ sở tổng kết toàn diện hơn 10 năm triển khai
Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản. Quá trình rà soát cũng đồng
thời cập nhật các chủ trương mới của Đảng và các quy định pháp luật hiện hành
nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành thủy
sản trong giai đoạn mới.
Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, nhiều chính sách
trong Nghị định 67 đã hoàn thành vai trò lịch sử hoặc không còn phù hợp với thực
tiễn. Một số cơ chế hỗ trợ đã hết hiệu lực như ưu đãi thuế, tín dụng đóng mới
và nâng cấp tàu cá, hỗ trợ vốn lưu động, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và một số
chính sách hỗ trợ đầu tư khác.
Bên cạnh đó, quá trình triển khai cũng phát sinh
nhiều khó khăn liên quan đến hoạt động của đội tàu vỏ thép, hiệu quả khai thác,
khả năng trả nợ của chủ tàu cũng như yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển thủy
sản theo hướng bền vững.
Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, dự thảo Nghị định mới tập
trung vào hai nhóm chính sách trọng tâm. Trong đó, nhóm chính sách thứ nhất là
sửa đổi, bổ sung các cơ chế hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ và phù hợp
hơn với điều kiện thực tế.
Cụ thể, chính sách đầu tư được hoàn thiện theo hướng phân
định rõ trách nhiệm chi giữa ngân sách Trung ương và địa phương. Chính sách hỗ
trợ mua bảo hiểm được thiết kế theo hướng coi bảo hiểm là công cụ quản trị rủi
ro quan trọng, với sự tham gia đóng góp của cả Nhà nước và người dân. Dự thảo
cũng tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép, đồng
thời tăng cường hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực
chuyên môn cho ngư dân và lực lượng lao động trong ngành thủy sản.
Nhóm chính sách thứ hai tập trung giải quyết những vấn đề
phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 67. Nổi bật là chính sách hỗ trợ
chuyển đổi nghề khai thác thủy sản vùng biển ven bờ nhằm giảm áp lực khai thác
nguồn lợi, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển và phát triển nghề cá theo hướng bền
vững.
Bên cạnh đó, Dự thảo bổ sung cơ chế xử lý đối với các khoản vay đóng mới, nâng cấp tàu cá gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Các quy định mới cũng cho phép chuyển đổi chủ tàu và cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm tháo gỡ những tồn tại kéo dài trong thời gian qua, góp phần giảm áp lực tài chính cho ngư dân và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.
BÁM SÁT THỰC TIỄN THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NGƯ DÂN
Theo ông Nguyễn Quang Hùng, dự thảo Nghị định quán triệt
mạnh mẽ chủ trương phân cấp, phân quyền. Theo đó, các bộ, ngành Trung ương tập
trung vào xây dựng chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và cơ
chế giám sát; trong khi địa phương được trao quyền chủ động hơn trong xây dựng
và triển khai các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả
năng cân đối nguồn lực của từng địa phương.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng
góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và các nội dung của dự thảo Nghị
định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Văn Hưng ghi nhận và
đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và đơn vị liên quan; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tiếp
thu đầy đủ các ý kiến góp ý để bảo đảm tiến độ trình ban hành Nghị định.
Thứ trưởng nhấn mạnh: "Các chính sách khi được ban hành phải
bám sát thực tiễn sản xuất, giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc hiện
nay của ngành thủy sản, đồng thời tạo lập khung chính sách ổn định, dài hạn,
góp phần huy động nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy
ngành thủy sản phát triển theo hướng hiện đại, bền vững".
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