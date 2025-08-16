Thứ Hai, 18/08/2025

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Nguyễn Thuấn

16/08/2025, 08:30

Sáng kiến của tỉnh Quảng Trị nhằm ổn định đời sống cho gần 1.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới đang được khẩn trương triển khai, với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ
Sau khi sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thống kê cho thấy có khoảng 1.690 người được điều chuyển công tác về trụ sở trung tâm hành chính mới của tỉnh, trong đó khối Nhà nước có 1.315 người và khối Đảng 375 người. Để giúp lực lượng này nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới, yên tâm công tác, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách và giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, Sở Xây dựng Quảng Trị đang phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bố trí nhà công vụ. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở công vụ còn hạn chế, chỉ có thể bố trí được 69 phòng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 100 – 125 người.

Tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nghị quyết về “Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” đã được thông qua.

Theo đó, người chưa được bố trí nhà ở công vụ hoặc được bố trí nhưng có nguyện vọng thuê ngoài sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng. Người được bố trí nhà ở công vụ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Riêng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trụ sở làm việc mới cách trụ sở cũ từ 50 km trở lên (vùng đồng bằng) hoặc từ 40 km trở lên (miền núi, biên giới) sẽ nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách này có hiệu lực trong 2 năm, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2027, chi trả hằng tháng cùng kỳ trả lương. Tổng kinh phí dự kiến hơn 120 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho 1.628 người không ở nhà công vụ hơn 119,6 tỷ đồng và hỗ trợ 20 người cấp xã khoảng 480 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết, ngay sau khi sáp nhập, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng kế hoạch hoàn thiện phương án nhân sự; hướng dẫn thống nhất tổ chức bộ máy và chế độ chính sách; phối hợp các sở chuẩn hóa quy trình tổ chức hành chính, số hóa hồ sơ; hoàn thành danh mục vị trí việc làm để bố trí nhân sự; đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương.

Sở Tài chính Quảng Trị được giao hoàn thiện phương án sử dụng trụ sở, hỗ trợ kinh phí, bố trí phương tiện ôtô, đặc biệt là đảm bảo điều kiện để trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ theo dõi sát tình hình thực tế, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu giải pháp kịp thời, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

