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Gần 2 thập kỷ sau khủng hoảng nợ, chứng khoán Hy Lạp trở lại nhóm thị trường phát triển

H Hoài Thu

Ngày thứ Hai (21/9), FTSE Russell chính thức đưa thị trường chứng khoán Hy Lạp trở lại nhóm thị trường phát triển, đánh dấu thêm một bước phục hồi của nước này sau cuộc khủng hoảng nợ công…

Ảnh minh họa - Ảnh: Greek Reporter
Ảnh minh họa - Ảnh: Greek Reporter

Quyết định này có thể mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế cho chứng khoán Hy Lạp, trong bối cảnh tình hình tài chính công cũng được đánh giá ngày càng tích cực.

Việc FTSE Russell nâng thị trường vốn Hy Lạp từ nhóm “thị trường mới nổi tiên tiến” lên “thị trường phát triển” đánh dấu thêm một bước trong quá trình phục hồi của nước này sau cuộc khủng hoảng nợ công bắt đầu vào cuối năm 2009.

Theo Euronext Athens, đơn vị vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán Athens, quyết định trên là “sự ghi nhận lớn của quốc tế đối với những tiến bộ đáng kể và các cải cách cơ cấu được thực hiện tại sở giao dịch trong những năm gần đây”. Việc nâng hạng cũng cho thấy thị trường vốn Hy Lạp ngày càng hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Theo Công ty Chứng khoán Piraeus, 62 cổ phiếu Hy Lạp đã được chuyển khỏi các chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell để gia nhập các chỉ số thị trường phát triển.

Cách FTSE Russell phân loại thị trường có ảnh hưởng lớn đến quyết định phân bổ vốn của nhiều nhà đầu tư tổ chức và quỹ mô phỏng chỉ số. Vì vậy, việc được nâng hạng có thể giúp cổ phiếu Hy Lạp tiếp cận lượng vốn quốc tế lớn hơn.

Ông Yianos Kontopoulos, CEO Tập đoàn Sở Giao dịch Athens, gọi quyết định trên là một “thành tựu mang tính bước ngoặt”.

“Quyết định này có thể giúp Hy Lạp thu hút thêm nhà đầu tư quốc tế và dòng vốn từ các quỹ theo dõi chỉ số thị trường phát triển, đồng thời mở ra cơ hội huy động vốn mới cho các doanh nghiệp niêm yết”, ông Kontopoulos nhận định với trang Euronews.

Cùng thời điểm, đơn vị cung cấp chỉ số STOXX cũng phân loại lại Hy Lạp là thị trường phát triển. Thay đổi này giúp cổ phiếu của 9 doanh nghiệp Hy Lạp được đưa vào chỉ số STOXX Europe 600, gồm National Bank of Greece, Eurobank, Piraeus Bank, Alpha Bank, GEK Terna, Jumbo, Motor Oil, PPC và Metlen.

Trước khi việc phân loại lại có hiệu lực, các quỹ mô phỏng chỉ số phải điều chỉnh danh mục cho phù hợp. Những quỹ theo dõi chỉ số thị trường mới nổi bán ra cổ phiếu Hy Lạp do các mã này bị loại khỏi danh mục, trong khi các quỹ theo dõi chỉ số thị trường phát triển mua vào các cổ phiếu vừa được bổ sung.

Để danh mục phù hợp với cơ cấu chỉ số mới ngay khi quyết định nâng hạng có hiệu lực ngày 21/9, các quỹ mô phỏng chỉ số đã tập trung mua bán cổ phiếu Hy Lạp trong phiên khớp lệnh đóng cửa ngày 18/9. Theo trang tin tài chính Euro2day, giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Athens trong phiên này đạt kỷ lục 4,26 tỷ euro, bao gồm cả chiều mua và bán, vượt mức cao nhất trước đó là khoảng 3,03 tỷ euro vào tháng 5/2008.

Điều thị trường quan tâm hiện nay là liệu hoạt động giao dịch do điều chỉnh chỉ số có chuyển thành dòng vốn ngoại bền vững và giúp cải thiện thanh khoản của cổ phiếu Hy Lạp hay không.

Việc thị trường chứng khoán được nâng hạng diễn ra trong bối cảnh niềm tin vào tình hình tài chính công của Hy Lạp cũng được củng cố.

Ngày 18/9, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng triển vọng đối với xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hy Lạp từ “ổn định” lên “tích cực”. Điều này cho thấy Moody’s có thể nâng hạng tín nhiệm của Hy Lạp nếu tình hình kinh tế và tài khóa tiếp tục cải thiện. Trong khi đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Scope Ratings nâng mức đánh giá đối với Hy Lạp từ BBB lên BBB+, với triển vọng ổn định.

Theo các nhà phân tích, những đánh giá tích cực hơn từ các tổ chức xếp hạng có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư và giúp Hy Lạp vay vốn với lãi suất thấp hơn. Cả Moody’s và Scope Ratings đều ghi nhận gánh nặng nợ của nước này đang giảm, ngân sách thặng dư, công tác thu thuế được cải thiện và các chương trình cải cách đã giúp củng cố nền kinh tế cũng như bộ máy chính phủ.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Kyriakos Pierakakis cho rằng các quyết định xếp hạng tín nhiệm cùng việc thị trường chứng khoán trở lại nhóm phát triển cho thấy tình hình tài chính của nước này đã trở nên “vững vàng và đáng tin cậy hơn”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Hy Lạp vẫn cần duy trì kỷ luật tài khóa, thúc đẩy đầu tư và tiếp tục cải cách để nâng cao năng suất và tiền lương.

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