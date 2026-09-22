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Giá bitcoin cao nhất từ đầu năm, “mùa đông tiền số” có thể đã kết thúc

Đ Điệp Vũ

Đà tăng mạnh trong mấy ngày gần đây đã đưa giá bitcoin vượt ngưỡng 87.000 USD, cao nhất từ đầu năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Một số nhà đầu tư cho rằng thời kỳ suy giảm kéo dài được gọi là “mùa đông tiền số” có thể đã khép lại.

Lúc gần 9h sáng nay (22/9) theo giờ Việt Nam, giá bitcoin đứng ở mức hơn 85.600 USD, tăng gần 6% so với cách đó 24 tiếng và tăng gần 10% so với cách đó 1 tuần. Trước đó, giá bitcoin có lúc vượt 87.000 USD, cao nhất kể từ cuối tháng 1/2026.

Các nhà đầu tư đang đánh giá liệu "mùa đông tiền mã hóa" - giai đoạn giá tài sản kỹ thuật số sụt giảm bắt đầu sau khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục hơn 126.000 USD vào tháng 10/2025 - đã kết thúc hay chưa.

"Tôi thực sự nghĩ rằng ‘mùa đông tiền số’ đã kết thúc. Bây giờ là mùa xuân của tiền mã hóa, với những bông hoa đang bắt đầu nở rộ” - ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) tại công Bitwise, nói trong một chương trình của kênh CNBC ngày 21/9.

"Tôi cho rằng đây sẽ là thị trường giá lên mạnh mẽ và kéo dài nhất trong lịch sử tiền mã hóa”, ông nói thêm.

Nếu so với đầu năm, giá bitcoin hiện vẫn đang trong trạng thái giảm. Nếu so với kỷ lục thiết lập cách đây gần 2 năm, giá bitcoin đang thấp hơn khoảng 30%. Tuy nhiên, nhưng giá đã khoảng 10% trong 1 tuần trở lại đây và tăng gần 35% trong 3 tháng qua.

Ông Hougan cho biết dù thị trường đã trải qua một giai đoạn sụt giảm kéo dài, các "yếu tố nền tảng" của tiền mã số lại có sự cải thiện đáng kể. Ông dẫn chứng sự gia tăng số lượng giao dịch trên các chuỗi khối và sự tham gia của các tập đoàn lớn như BlackRock vào lĩnh vực tiền số.

"Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta đã chứng kiến một tình huống bất thường: giá tiền số sụt giảm theo chu kỳ trong khi các yếu tố nền tảng lại cải thiện theo xu hướng dài hạn. Và giờ đây, tôi tin rằng giá bitcoin sẽ bắt kịp xu hướng tăng trưởng dài hạn đó trong thời gian từ nay đến cuối năm ”, ông Hougan nhận định, cho rằng sang năm 2027, giá bitcoin sẽ tái lập kỷ lục.

Trong một báo cáo hôm 20/9, các nhà phân tích tại công ty BTIG nhận định chỉ cần bitcoin giữ được mốc 75.000 USD, thì "phe đầu cơ giá lên có thể đặt mục tiêu vượt qua mốc 82.000 USD để hướng tới" mốc 90.000 USD.

Đợt tăng giá này của bitcoin diễn ra bất chấp việc Thượng viện Mỹ vào tuần trước không thông qua một dự luật có tên Đạo luật Minh bạch (Clarity Act). Dự luật này vốn được kỳ vọng sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho tiền mã hóa tại Mỹ và phân chia quyền giám sát ngành giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch hàng hóa Tương lai (CFTC).

Diễn biến giá bitcoin trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá bitcoin trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

Việc tăng cường các quy định tại Mỹ, chẳng hạn như Đạo luật Genius được thông qua năm ngoái, đã hỗ trợ giá tiền mã hóa. Tuy nhiên, ông Hougan cho rằng việc Đạo luật Minh bạch không được thông qua vẫn có thể thúc đẩy giá tiền số tăng, do SEC và CFTC sẽ là các cơ quan thiết lập quy tắc trong thời gian tới.

"SEC hiện nay có mức độ ủng hộ tiền mã hóa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, và CFTC cũng vậy. Bởi vậy, dù Đạo luật Minh bạch không được thông qua, vẫn có thể sẽ có những quy định ủng hộ tiền mã hóa mạnh mẽ hơn”, ông Hougan nhận định.

Ông cũng cho biết các nhà đầu tư đang chuyển một phần dòng vốn rót vào cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) quay trở lại thị trường tiền mã hóa.

Ông nói thêm rằng cơn sốt AI trước đó đã "hút cạn mọi sự chú ý của thị trường. Bất kỳ nhà đầu tư nào chạy theo đà tăng trưởng đều tập trung vào lĩnh vực đó. Giờ đây, khi cơn sốt này đã phần nào hạ nhiệt, dòng tiền đang bắt đầu quay trở lại với tiền mã hóa”.

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