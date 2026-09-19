Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 13-19/9/2026: Quyết định lãi suất của 4 ngân hàng trung ương lớn, nguồn cung dầu vẫn gián đoạn

Tuần này, kinh tế thế giới chịu tác động đồng thời từ xu hướng thắt chặt tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và chính sách thuế quan của Mỹ. Các ngân hàng trung ương tại Mỹ, Anh và Nhật đồng loạt đưa ra quyết định lãi suất…

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Chiến tranh Mỹ - Iran và gián đoạn đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia làm gia tăng rủi ro nguồn cung dầu, trong khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 13-19/9 do VnEconomy điểm lại:

Quyết định lãi suất của Mỹ, Anh, Nhật Bản và Nga

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cùng tăng lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) giữ nguyên.

Fed nâng lãi suất lên 3,75-4%, lần tăng đầu tiên sau hơn ba năm, còn BOJ tăng lên 1,25%, cao nhất kể từ năm 1995. BOE giữ lãi suất ở mức 3,75% nhưng cảnh báo có thể sớm thắt chặt. CBR duy trì mức 14% do giá nhiên liệu và áp lực lạm phát gia tăng, đồng thời tạm dừng lộ trình giảm lãi suất.

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Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Fed liệu có xấu đi sau cuộc họp tuần này?

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Chiến tranh Mỹ - Iran vẫn chưa hạ nhiệt

Trong tuần 13-19/9, chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục diễn biến căng thẳng, trong khi giao tranh giữa lực lượng Houthi thân Iran và Saudi Arabia leo thang, làm gia tăng rủi ro đối với cả eo biển Hormuz và tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế nghiêm trọng. Ngày 17/9, chỉ 4 tàu hàng đi qua tuyến đường biển này, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 16 tàu/ngày trong 10 ngày trước đó. Đường ống đầu Đông - Tây của Saudi Arabia phải ngừng hoạt động gây lo ngại lớn về gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng trừng phạt Iran.

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Giá dầu biến động mạnh nhưng gần như đi ngang trong tuần

Tuần này, giá dầu tăng mạnh vào giữa tuần do lo ngại nguồn cung sau vụ tấn công đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia, nhưng giảm trong ba phiên cuối tuần khi nguy cơ gián đoạn hạ nhiệt. Thị trường kỳ vọng đường ống có thể sớm khôi phục một phần hoạt động, trong khi Saudi Arabia tăng chuyển tải dầu ngoài khơi Oman.

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Lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vọt

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp tục bị bán tháo trong tuần này do giá dầu tăng, lạm phát dai dẳng và nợ công cao, khiến nhà đầu tư cho rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn.

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Chính sách thuế quan Mỹ có nhiều diễn biến mới

Tuần này, chính sách thuế quan Mỹ vừa được siết chặt vừa có tín hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Donald Trump vừa ký ban hành luật cho phép áp thuế quan tới 100% với 5 quốc gia mua nhiều dầu khí Nga nhất, khiến Ấn Độ và Trung Quốc đối mặt rủi ro.

Washington cũng áp thuế trên 170% với sản phẩm năng lượng mặt trời từ Ấn Độ, Indonesia và Lào.

Ở chiều ngược lại, Mỹ và Trung Quốc được cho là đang thảo luận về việc giảm thuế quan nông sản, năng lượng và nguyên liệu đầu vào.

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