Gần 200 báo cáo khoa học tại hội nghị phòng chống ung thư thường niên

Qua 13 năm tổ chức, Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế đã khẳng định uy tín về chất lượng khoa học, trở thành sự kiện lớn của ngành y tế Việt Nam...

Ngày 22/8, tại thành phố Huế, Hội Ung thư Việt Nam phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức Hội nghị khoa học Phòng, chống ung thư thường niên Huế lần thứ 13, năm 2025, với sự tham dự của hàng trăm chuyên gia trong nước và quốc tế.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan chuyên môn, tại Việt Nam năm 2022 ghi nhận 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Trung bình cứ 100.000 người thì có 159 trường hợp được chẩn đoán mắc mới, 106 trường hợp tử vong. Hiện cả nước có trên 350.000 người đang sống chung với bệnh ung thư.

Điều đáng lo ngại là tỷ lệ mắc và tử vong vẫn ở mức cao, ngày càng có nhiều bệnh nhân được chẩn đoán khi còn trẻ. Ung thư không chỉ trở thành gánh nặng lớn cho hệ thống y tế, mà còn đặt ra thách thức đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Do đó, nhu cầu nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng các chương trình sàng lọc, phòng ngừa và cải thiện chăm sóc giảm nhẹ là hết sức cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang đến nhiều bước tiến vượt bậc. Các phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến trên thế giới ngày càng được áp dụng tại Việt Nam, giúp nhiều bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn hoặc kéo dài sự sống với chất lượng tốt hơn.

Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 13 đã quy tụ gần 40 chuyên gia, giảng viên quốc tế đến từ Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), Quỹ Toàn cầu về Ung thư, Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á, Hội Ghép tủy châu Âu cùng nhiều trường đại học lớn như Stanford, Boston, St. Jude (Hoa Kỳ), Đại học Montreal (Canada), Đại học Quốc gia Singapore…

Bên cạnh các báo cáo tại phiên toàn thể, hội nghị tổ chức nhiều phiên chuyên đề chuyên sâu về ung thư phổi, ung thư vú, huyết học, tiêu hóa, gan, ung thư đầu cổ, xạ trị và y học hạt nhân, ghép tủy trẻ em, điều dưỡng ung thư nhi… với gần 200 báo cáo khoa học được trình bày.

Đặc biệt, ngày 23/8 sẽ lần đầu tiên diễn ra Hội nghị khoa học quốc tế về xạ trị proton tại Việt Nam. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong việc triển khai đề án xây dựng trung tâm xạ trị proton tại ba bệnh viện lớn: Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết bệnh viện đang chuẩn bị đầu tư xây dựng trung tâm xạ trị proton tại số 12 Nguyễn Văn Cừ (thành phố Huế) trên diện tích 5.700 m2, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 – 2030.

Bệnh viện Trung ương Huế, với vị thế là bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế, nhiều năm qua đã là cơ sở điều trị ung thư uy tín của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Bệnh viện không ngừng cập nhật trang thiết bị hiện đại, áp dụng liệu pháp tiên tiến, tổ chức điều trị theo mô hình đa chuyên khoa, đảm bảo phác đồ tối ưu cho người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, trong những năm qua, chuyên ngành ung bướu Việt Nam đã có bước tiến quan trọng: xây dựng mạng lưới bệnh viện ung bướu trên toàn quốc, tăng mạnh tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm (khoảng 50% so với 20-25% trước đây), làm chủ nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật robot, điều trị trúng đích, miễn dịch trị liệu, xạ trị hiện đại. Trong thành tựu chung ấy, Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định vai trò trung tâm hàng đầu khu vực, chất lượng điều trị tiệm cận chuẩn quốc tế.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định Bộ Y tế đang triển khai Đề án Trung tâm Xạ trị Proton, đặt mục tiêu giúp bệnh nhân không còn phải ra nước ngoài điều trị, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm đến điều trị ung thư của khu vực.

Diễn ra từ ngày 20 đến 23/8, hội nghị năm nay không chỉ quy tụ các chuyên gia hàng đầu, mà còn mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo, tập huấn. Qua 13 năm tổ chức, Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế đã khẳng định uy tín về chất lượng khoa học, trở thành sự kiện lớn của ngành y tế Việt Nam, đồng hành cùng hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh và nhân văn.