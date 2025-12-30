Nâng cao tỷ lệ sử dụng dược liệu trong nước, giảm nhập khẩu

Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị để cụ thể hóa các nội dung liên quan đến quy hoạch vùng trồng dược liệu, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu, tổ chức chế biến theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao tỷ lệ sử dụng dược liệu trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu…

Cử tri tỉnh Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV gửi phản ánh đến Bộ Y tế về việc Việt Nam có tiềm năng rất lớn về nguồn dược liệu, song hằng năm vẫn phải nhập khẩu từ 80% đến 90% nguyên liệu sản xuất thuốc, với giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Cử tri đề nghị Bộ Y tế rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng nguyên liệu dược trong nước. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, sớm xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển ngành dược liệu quốc gia, gắn với quy hoạch vùng trồng, chế biến, bảo tồn nguồn gen; thu hút doanh nghiệp đầu tư để phát triển sản xuất trong nước, giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc miền núi.

Trả lời nội dung trên, Bộ Y tế cho biết hiện nay, Bộ đang tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước, trên cơ sở tổng hợp dữ liệu báo cáo từ các cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả rà soát là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng dược liệu phù hợp với nhu cầu thực tiễn, bảo đảm gắn kết giữa sản xuất dược liệu với chế biến và sử dụng trong hệ thống y tế.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Quyết định này, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để cụ thể hóa các nội dung liên quan đến quy hoạch vùng trồng dược liệu, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu, tổ chức chế biến theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao tỷ lệ sử dụng dược liệu trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, trong đó có nội dung hỗ trợ đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3.

Thông qua chương trình này, các địa phương được tạo điều kiện phát huy thế mạnh về dược liệu, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.