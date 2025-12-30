Thứ Ba, 30/12/2025

Nâng cao tỷ lệ sử dụng dược liệu trong nước, giảm nhập khẩu

Nhật Dương

30/12/2025, 10:02

Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị để cụ thể hóa các nội dung liên quan đến quy hoạch vùng trồng dược liệu, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu, tổ chức chế biến theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao tỷ lệ sử dụng dược liệu trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu…

Vùng trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng.
Vùng trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng.

Cử tri tỉnh Quảng Ninh trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV gửi phản ánh đến Bộ Y tế về việc Việt Nam có tiềm năng rất lớn về nguồn dược liệu, song hằng năm vẫn phải nhập khẩu từ 80% đến 90% nguyên liệu sản xuất thuốc, với giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Cử tri đề nghị Bộ Y tế rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng nguyên liệu dược trong nước. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, sớm xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển ngành dược liệu quốc gia, gắn với quy hoạch vùng trồng, chế biến, bảo tồn nguồn gen; thu hút doanh nghiệp đầu tư để phát triển sản xuất trong nước, giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc miền núi.

Trả lời nội dung trên, Bộ Y tế cho biết hiện nay, Bộ đang tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước, trên cơ sở tổng hợp dữ liệu báo cáo từ các cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả rà soát là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng dược liệu phù hợp với nhu cầu thực tiễn, bảo đảm gắn kết giữa sản xuất dược liệu với chế biến và sử dụng trong hệ thống y tế.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Quyết định này, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để cụ thể hóa các nội dung liên quan đến quy hoạch vùng trồng dược liệu, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu, tổ chức chế biến theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao tỷ lệ sử dụng dược liệu trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, trong đó có nội dung hỗ trợ đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3.

Thông qua chương trình này, các địa phương được tạo điều kiện phát huy thế mạnh về dược liệu, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

VnEconomy

"Không có chính sách tốt, không thể giữ chân nhân tài"

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Nội vụ cần tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để tiếp tục thu hút, giữ chân và sử dụng nhân tài. Bởi nếu không có chính sách tốt không thể giữ chân được đội ngũ này, dẫn đến lãng phí nguồn lực rất lớn cho phát triển...

Ngành y tế cần huy động sự tham gia thực chất hơn của khu vực tư nhân

Ngành y tế cần huy động sự tham gia thực chất hơn của khu vực tư nhân

Dự hội nghị tổng kết công tác y tế, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị ngành cần có cơ chế, giải pháp hiệu quả huy động sự tham gia thực chất, hiệu quả hơn nữa của khu vực kinh tế tư nhân, các nguồn lực xã hội, y tế tư nhân vào công tác chăm sóc sức khỏe...

Nhà nước tặng quà cho người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nhà nước tặng quà cho người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác...

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

Các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thông báo trúng thưởng cho người dân, chúng nhắm vào những người cao tuổi, sống ở nông thôn, sau đó đưa ra nhiều lý do gian dối như tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng... Mục đích để dẫn dụ, yêu cầu bị hại mua thêm các sản phẩm khác của “công ty” với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế...

Thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam đạt 8,31 triệu đồng/tháng

Thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam đạt 8,31 triệu đồng/tháng

Năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động là 8,31 triệu đồng/tháng, tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm. Công tác lao động, việc làm được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động, theo Bộ Nội vụ...

