Thứ Bảy, 31/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Gần 2.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tham dự Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện tại Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

31/01/2026, 14:09

Ngày 30/1, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu là những chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, viện, trường trong nước và quốc tế.

GS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.
GS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026 là diễn đàn để trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những tiến bộ mới của y học hiện đại, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Phát biểu tại Hội nghị, GS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng không chỉ là nơi trao đổi tri thức mà còn góp phần định hình những chuẩn mực mới cho thực hành y học trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, sâu và khác so với trước đây.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, y học hiện đại không còn được đánh giá đơn thuần bằng số lượng kỹ thuật cao hay thiết bị hiện đại mà bằng năng lực của cả hệ thống trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người một cách toàn diện, liên tục và bền vững.

“Bộ Y tế luôn coi các diễn đàn khoa học nghiêm túc, có chiều sâu là động lực quan trọng để thúc đẩy đổi mới chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước nâng tầm vị thế của y học Việt Nam trong cộng đồng y khoa thế giới”, GS. Trần Văn Thuấn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho rằng đây là sự kiện khoa học có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ vai trò của Bệnh viện Đà Nẵng trong hệ thống y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời khẳng định định hướng hội nhập quốc tế, phát triển y học chuyên sâu, hiện đại và bền vững của ngành y tế thành phố.

Các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị.
Các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị.

Theo Ban tổ chức, nội dung trọng tâm Hội nghị năm nay tập trung vào các lĩnh vực y học trọng điểm, các vấn đề thời sự trong thực hành lâm sàng, ứng dụng kỹ thuật cao và nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc người bệnh. Có nhiều chuyên đề cập nhật các kiến thức y khoa tiên tiến về ghép tạng, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư và các lĩnh vực chuyên ngành mũi nhọn khác.

Đọc thêm

Hơn 38.000 căn nhà ở xã hội: Ninh Bình bám sát lộ trình an sinh đến năm 2030

Hơn 38.000 căn nhà ở xã hội: Ninh Bình bám sát lộ trình an sinh đến năm 2030

Với 38 dự án nhà ở xã hội đã, đang và dự kiến triển khai, tổng quy mô hơn 38.000 căn hộ, Ninh Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh nhà ở cho người thu nhập thấp.

Vụ đưa, nhận hối lộ 71 tỷ đồng: Nhiều bị cáo đối diện mức án 15 -17 năm tù

Vụ đưa, nhận hối lộ 71 tỷ đồng: Nhiều bị cáo đối diện mức án 15 -17 năm tù

Theo Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm tính đúng đắn, liêm chính của các cơ sở y tế và cá nhân có thẩm quyền. Đối với tội danh Nhận hối lộ, Viện kiểm sát cho biết khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2025) quy định theo hướng nhẹ hơn khi bỏ hình phạt tử hình là có lợi cho các bị cáo...

Nghệ An: Hơn 172 tỷ đồng ủng hộ người nghèo đón Tết

Nghệ An: Hơn 172 tỷ đồng ủng hộ người nghèo đón Tết

Tại Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026”, đã có 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ người nghèo, các hộ gia đình Nghệ An khó khăn số tiền và quà trị giá hơn 172 tỷ đồng...

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời gian dành cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không còn nhiều. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh lưu ý cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm các nhiệm vụ chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ đề ra...

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Quỹ phòng, chống tội phạm sẽ chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, mức thưởng tối đa đối với cá nhân là 20 triệu đồng/người/lần...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xuất khẩu dẫn nhịp giao thương trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn

Thị trường

2

Việt Nam – Venezuela thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện trong bối cảnh mới

Tiêu điểm

3

Thủ tướng hoan nghênh SYRE đầu tư dệt may tuần hoàn công nghệ cao tại Việt Nam

Tiêu điểm

4

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Singapore và Hàn Quốc

Tiêu điểm

5

S&P 500 giảm 3 phiên liên tiếp, giá dầu giữ gần đỉnh 6 tháng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy