Gần 2.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tham dự Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện tại Đà Nẵng

Ngày 30/1, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu là những chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, viện, trường trong nước và quốc tế.

Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026 là diễn đàn để trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những tiến bộ mới của y học hiện đại, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Phát biểu tại Hội nghị, GS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng không chỉ là nơi trao đổi tri thức mà còn góp phần định hình những chuẩn mực mới cho thực hành y học trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, sâu và khác so với trước đây.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, y học hiện đại không còn được đánh giá đơn thuần bằng số lượng kỹ thuật cao hay thiết bị hiện đại mà bằng năng lực của cả hệ thống trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người một cách toàn diện, liên tục và bền vững.

“Bộ Y tế luôn coi các diễn đàn khoa học nghiêm túc, có chiều sâu là động lực quan trọng để thúc đẩy đổi mới chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước nâng tầm vị thế của y học Việt Nam trong cộng đồng y khoa thế giới”, GS. Trần Văn Thuấn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho rằng đây là sự kiện khoa học có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ vai trò của Bệnh viện Đà Nẵng trong hệ thống y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời khẳng định định hướng hội nhập quốc tế, phát triển y học chuyên sâu, hiện đại và bền vững của ngành y tế thành phố.

Các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị.

Theo Ban tổ chức, nội dung trọng tâm Hội nghị năm nay tập trung vào các lĩnh vực y học trọng điểm, các vấn đề thời sự trong thực hành lâm sàng, ứng dụng kỹ thuật cao và nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc người bệnh. Có nhiều chuyên đề cập nhật các kiến thức y khoa tiên tiến về ghép tạng, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư và các lĩnh vực chuyên ngành mũi nhọn khác.