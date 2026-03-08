Thứ Hai, 09/03/2026

Trang chủ Địa phương

Nghệ An tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư chiến lược

Nguyễn Thuấn

08/03/2026, 14:55

Trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đang triển khai dự án trên địa bàn. Nhiều kiến nghị liên quan đến nguồn lao động, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính đã được các bên thẳng thắn trao đổi.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, tỉnh luôn xác định doanh nghiệp và các nhà đầu tư là lực lượng có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong những năm qua. Những dự án đầu tư lớn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị các ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp, đồng thời giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, năm 2026 Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,5–11,5%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài khoảng 3,6 tỷ USD. Giai đoạn 2025–2030, tỉnh phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 12% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165–190 triệu đồng/người/năm và thu ngân sách tăng bình quân trên 12% mỗi năm.

Để thực hiện các mục tiêu này, tỉnh rất cần sự đồng hành và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược đang triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn. Với tinh thần “Tỉnh phát triển, nhà đầu tư phát triển”, lãnh đạo tỉnh mong muốn lắng nghe tâm tư, đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH Thái Hương cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH Thái Hương cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư ghi nhận sự cầu thị và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh tăng cường kết nối thông tin tuyển dụng với các trường đại học, cao đẳng và các địa phương, đặc biệt là khu vực miền Tây, vùng sâu, vùng xa để người lao động nắm bắt cơ hội việc làm ngay tại địa phương.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu cơ chế khuyến khích lao động trẻ ở lại làm việc tại địa phương, thu hút lao động đang làm việc ở nước ngoài trở về phục vụ các khu công nghiệp. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo sát thực tế sản xuất.

TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO CÁC DỰ ÁN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng các nhà đầu tư chiến lược chính là động lực quan trọng cho sự phát triển của Nghệ An trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Theo lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, chính quyền sẽ xây dựng các mốc thời gian cụ thể cho từng khâu như giải phóng mặt bằng, giao đất, tính thuế đất nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm giữ chân người lao động, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp, nâng cấp các trường cao đẳng nghề để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ.

Tổng Giám đốc Công ty CP Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng đề nghị cần tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối
Tổng Giám đốc Công ty CP Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng đề nghị cần tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, bảo đảm các thủ tục được giải quyết nhanh gọn và hiệu quả hơn.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án khu công nghiệp và bất động sản, tỉnh giao các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung tháo gỡ kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, giá đất và hạ tầng kết nối cũng sẽ được các cơ quan chức năng rà soát, xử lý linh hoạt theo từng dự án cụ thể.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, dù đã đạt được những kết quả tích cực trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư, nhưng công tác cải cách hành chính vẫn cần tiếp tục nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp. Các cấp, ngành phải bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong xử lý thủ tục, tạo cơ hội cho mọi nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định Nghệ An sẽ cụ thể hóa các nội dung trao đổi tại buổi làm việc thành những hành động quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “Khó thì bàn, vướng thì tháo”, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần thu hút thêm nhiều dự án lớn trong thời gian tới.

Nghệ An: Tăng tốc ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 10,5 – 11,5%

Mặc dù tháng 2 chịu tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán làm giảm số ngày sản xuất thực tế, nhưng hoạt động công nghiệp trên địa bàn Nghệ An vẫn ghi nhận kết quả tích cực...

VnEconomy