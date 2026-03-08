Nghệ An tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư chiến lược
Nguyễn Thuấn
08/03/2026, 14:55
Trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đang triển khai dự án trên địa bàn. Nhiều kiến nghị liên quan đến nguồn lao động, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính đã được các bên thẳng thắn trao đổi.
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
CHIẾN LƯỢC
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí
thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, tỉnh luôn xác định doanh nghiệp
và các nhà đầu tư là lực lượng có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển
kinh tế – xã hội của địa phương trong những năm qua. Những dự án đầu tư lớn đã
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị các ngành thương mại, dịch
vụ và công nghiệp, đồng thời giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế
của tỉnh.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, năm 2026 Nghệ
An đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,5–11,5%, thu hút vốn đầu tư nước
ngoài khoảng 3,6 tỷ USD. Giai đoạn 2025–2030, tỉnh phấn đấu tăng trưởng bình
quân từ 12% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165–190 triệu đồng/người/năm
và thu ngân sách tăng bình quân trên 12% mỗi năm.
Để thực hiện các mục tiêu này, tỉnh
rất cần sự đồng hành và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các
nhà đầu tư chiến lược đang triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn. Với tinh thần
“Tỉnh phát triển, nhà đầu tư phát triển”, lãnh đạo tỉnh mong muốn lắng nghe tâm
tư, đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các
dự án.
Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư
ghi nhận sự cầu thị và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong việc cải thiện
môi trường đầu tư. Doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh tăng cường kết nối thông
tin tuyển dụng với các trường đại học, cao đẳng và các địa phương, đặc biệt là
khu vực miền Tây, vùng sâu, vùng xa để người lao động nắm bắt cơ hội việc làm
ngay tại địa phương.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đề
xuất nghiên cứu cơ chế khuyến khích lao động trẻ ở lại làm việc tại địa phương,
thu hút lao động đang làm việc ở nước ngoài trở về phục vụ các khu công nghiệp.
Đồng thời, cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường phối hợp giữa doanh
nghiệp và các cơ sở đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo sát thực tế sản xuất.
TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO
CÁC DỰ ÁN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng các nhà đầu tư chiến
lược chính là động lực quan trọng cho sự phát triển của Nghệ An trong quá khứ,
hiện tại và tương lai. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với doanh
nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Theo lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh,
chính quyền sẽ xây dựng các mốc thời gian cụ thể cho từng khâu như giải phóng mặt
bằng, giao đất, tính thuế đất nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời,
tỉnh cũng sẽ triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm giữ chân người lao
động, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho công nhân và người thu nhập
thấp, nâng cấp các trường cao đẳng nghề để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao tại chỗ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ
An Võ Trọng Hải cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển
biến tích cực so với trước đây. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở,
ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, bảo đảm các thủ tục được giải quyết nhanh
gọn và hiệu quả hơn.
Đối với công tác giải phóng mặt bằng
và tái định cư cho các dự án khu công nghiệp và bất động sản, tỉnh giao các Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng cấp ủy, chính
quyền cơ sở tập trung tháo gỡ kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu
tư triển khai dự án. Các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, giá đất và hạ
tầng kết nối cũng sẽ được các cơ quan chức năng rà soát, xử lý linh hoạt theo từng
dự án cụ thể.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh
ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, dù đã đạt được những kết quả tích cực trong thu
hút và triển khai các dự án đầu tư, nhưng công tác cải cách hành chính vẫn cần
tiếp tục nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp. Các cấp, ngành phải bảo đảm
sự công bằng, minh bạch trong xử lý thủ tục, tạo cơ hội cho mọi nhà đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh khẳng định Nghệ An
sẽ cụ thể hóa các nội dung trao đổi tại buổi làm việc thành những hành động quyết
liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Tỉnh tiếp tục đồng hành
cùng doanh nghiệp với phương châm “Khó thì bàn, vướng thì tháo”, tạo môi trường
đầu tư thuận lợi, góp phần thu hút thêm nhiều dự án lớn trong thời gian tới.
