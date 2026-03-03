Thứ Ba, 03/03/2026

Gần 300 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên phạm vi cả nước do chứa chất cấm sử dụng

Tuệ Mỹ

03/03/2026, 15:46

Ngày 3/3, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho hay tại kỳ họp lần thứ 42 mới đây, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN thống nhất đưa 2 chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane vào danh sách cấm sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp…

Danh sách do Cục Quản lý Dược công bố bao gồm nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, trải rộng ở nhiều nhóm hàng.
Danh sách do Cục Quản lý Dược công bố bao gồm nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, trải rộng ở nhiều nhóm hàng.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, đồng nghĩa với việc toàn bộ các lô sản phẩm liên quan phải ngừng lưu hành và được thu hồi khỏi thị trường trên phạm vi cả nước.

Lý do thu hồi nhằm tuân thủ quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm, theo kết luận tại kỳ họp lần thứ 42 của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN (diễn ra ngày 20 - 21/11/2025) và biên bản họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 (ngày 17 - 18/11/2025) tại Jakarta, Indonesia. Các sản phẩm này được xác định có chứa hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane.

Danh sách do Cục Quản lý Dược công bố bao gồm nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, trải rộng ở nhiều nhóm hàng, từ chăm sóc da, trang điểm đến sản phẩm tóc...

Các lô sản phẩm liên quan phải ngừng lưu hành và được thu hồi khỏi thị trường trên phạm vi cả nước.
Các lô sản phẩm liên quan phải ngừng lưu hành và được thu hồi khỏi thị trường trên phạm vi cả nước.

Ở nhóm chăm sóc da, chống nắng có các sản phẩm như: Paula’s Choice Gentle Touch Makeup Remover, Nitipon Physical Sunscreen SPF50 PA+++, ANA Herbal UV Expert Protection Sunscreen SPF50 PA+++, ANA Herbal Anti-Melasma Cream, Gold My Jin Korea Red Ginseng Aqua Wrinkle & Whitening Cream, Dr. DYK Water Drop Cream, Skinsista Ultra Block Hybrid Sunscreen SPF50+ PA++++, Duft & Doft SalmonVgene Hydro Active Eye Cream…

Nhóm sản phẩm tóc và chăm sóc tóc chiếm số lượng lớn với các tên như: Attachment Hair Repair Essence Lotion, Atbline Advanced Hair Repair Treatment Lotion, Vitkovia’s Series Comprehensive Nourishing Conditioner, Kiakiamia Professional Hydration Supple Conditioner, Kiakiamia Professional Repairing and Hydrating Hair Mask, Huige Hydration Supple Conditioner, Huige Smooth Nourish Conditioner, Bluesky Repair Hair Mask...

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm trang điểm quen thuộc cũng nằm trong diện thu hồi như Peripera Ink Airy Velvet (nhiều màu), Feeblin Primer, Albion Primp Powderless, Bella-Ne 24hrs Lip…

Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có tên trong danh sách bao gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu quốc tế Gia Phong (Hà Nam), Công ty TNHH Xuân Thì (Hà Nội) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và phân phối Hàn Quốc (thành phố Hồ Chí Minh)…

Động thái cấm D4 của ASEAN thực chất là một bước đi bắt buộc nhằm đồng bộ hóa với Quy chế Mỹ phẩm nghiêm ngặt của EU.
Động thái cấm D4 của ASEAN thực chất là một bước đi bắt buộc nhằm đồng bộ hóa với Quy chế Mỹ phẩm nghiêm ngặt của EU.

Các chuyên gia hóa học cho biết hợp chất silicone D4 (bao gồm Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane) là một loại silicone dạng vòng, vốn được ngành công nghiệp mỹ phẩm sử dụng phổ biến nhiều năm qua. Các nhà sản xuất thêm hóa chất này vào kem nền, son môi, kem chống nắng và các sản phẩm chăm sóc tóc nhằm tạo cảm giác mướt mịn, dễ tán và bóng mượt tức thời.

Tuy nhiên, các nghiên cứu độc chất học quốc tế chứng minh D4 là một chất có thể gây phá vỡ hệ thống nội tiết. Liên minh Châu Âu (EU) trước đó đưa D4 vào danh sách cảnh báo, xếp hạng đây là tác nhân có thể gây suy giảm khả năng sinh sản cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi nếu con người tiếp xúc trong thời gian dài.

Bên cạnh rủi ro sức khỏe, D4 còn đe dọa hệ sinh thái do đặc tính khó phân hủy và tích tụ sinh học cao. Sau khi người dùng rửa mặt hoặc gội đầu, hóa chất này trôi theo hệ thống nước thải ra sông ngòi và đại dương. Chúng tích tụ trong mô mỡ của các loài thủy sinh và có khả năng quay trở lại cơ thể con người thông qua chuỗi thức ăn.

Động thái cấm D4 của ASEAN thực chất là một bước đi bắt buộc nhằm đồng bộ hóa với Quy chế Mỹ phẩm nghiêm ngặt của EU. Cập nhật này giúp ngăn chặn nguy cơ khu vực Đông Nam Á trở thành nơi tiêu thụ các sản phẩm không còn đạt chuẩn an toàn quốc tế.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 291 sản phẩm có trong danh sách.
Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 291 sản phẩm có trong danh sách.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có tên trong danh mục đính kèm Quyết định: Gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các đơn vị phân phối, cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm do công ty đưa ra lưu thông; Tiếp nhận sản phẩm bị trả lại; Thực hiện thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm theo đúng quy định; Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/3/2026.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 291 sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng; Giám sát việc thực hiện thu hồi; Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin rộng rãi để người dân không mua bán, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục thu hồi; Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy