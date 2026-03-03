Gần 300 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên phạm vi cả nước do chứa chất cấm sử dụng
Tuệ Mỹ
03/03/2026, 15:46
Ngày 3/3, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho hay tại kỳ họp lần thứ 42 mới đây, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN thống nhất đưa 2 chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane vào danh sách cấm sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp…
Theo quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, đồng nghĩa với việc toàn bộ các lô sản phẩm liên quan phải ngừng lưu hành và được thu hồi khỏi thị trường trên phạm vi cả nước.
Lý do thu hồi nhằm tuân thủ quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm, theo kết luận tại kỳ họp lần thứ 42 của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN (diễn ra ngày 20 - 21/11/2025) và biên bản họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 (ngày 17 - 18/11/2025) tại Jakarta, Indonesia. Các sản phẩm này được xác định có chứa hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane.
Danh sách do Cục Quản lý Dược công bố bao gồm nhiều thương
hiệu trong và ngoài nước, trải rộng ở nhiều nhóm hàng, từ chăm sóc
da, trang điểm đến sản phẩm tóc...
Ở nhóm chăm sóc da, chống nắng có các sản phẩm
như: Paula’s Choice Gentle Touch Makeup Remover, Nitipon Physical Sunscreen SPF50
PA+++, ANA Herbal UV Expert Protection Sunscreen SPF50 PA+++, ANA Herbal
Anti-Melasma Cream, Gold My Jin Korea Red Ginseng Aqua Wrinkle & Whitening
Cream, Dr. DYK Water Drop Cream, Skinsista Ultra Block Hybrid Sunscreen SPF50+
PA++++, Duft & Doft SalmonVgene
Hydro Active Eye Cream…
Nhóm sản phẩm tóc và chăm sóc tóc chiếm số lượng lớn với các
tên như: Attachment Hair Repair Essence Lotion, Atbline Advanced Hair Repair
Treatment Lotion, Vitkovia’s Series Comprehensive Nourishing Conditioner,
Kiakiamia Professional Hydration Supple Conditioner, Kiakiamia Professional
Repairing and Hydrating Hair Mask, Huige Hydration Supple Conditioner, Huige
Smooth Nourish Conditioner, Bluesky Repair Hair Mask...
Đáng chú ý, nhiều sản phẩm trang điểm quen thuộc cũng nằm
trong diện thu hồi như Peripera Ink Airy Velvet (nhiều màu), Feeblin Primer,
Albion Primp Powderless, Bella-Ne 24hrs Lip…
Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
có tên trong danh sách bao gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu quốc tế Gia Phong
(Hà Nam), Công ty TNHH Xuân Thì (Hà Nội) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và phân
phối Hàn Quốc (thành phố Hồ Chí Minh)…
Các chuyên gia hóa học cho biết hợp chất silicone D4 (bao gồm
Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane) là một loại silicone dạng
vòng, vốn được ngành công nghiệp mỹ phẩm sử dụng phổ biến nhiều năm qua. Các
nhà sản xuất thêm hóa chất này vào kem nền, son môi, kem chống nắng và các sản
phẩm chăm sóc tóc nhằm tạo cảm giác mướt mịn, dễ tán và bóng mượt tức thời.
Tuy nhiên, các nghiên cứu độc chất học quốc tế chứng minh D4
là một chất có thể gây phá vỡ hệ thống nội tiết. Liên minh Châu Âu (EU) trước
đó đưa D4 vào danh sách cảnh báo, xếp hạng đây là tác nhân có thể gây suy giảm
khả năng sinh sản cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi nếu con người tiếp
xúc trong thời gian dài.
Bên cạnh rủi ro sức khỏe, D4 còn đe dọa hệ sinh thái do đặc
tính khó phân hủy và tích tụ sinh học cao. Sau khi người dùng rửa mặt hoặc gội
đầu, hóa chất này trôi theo hệ thống nước thải ra sông ngòi và đại dương. Chúng
tích tụ trong mô mỡ của các loài thủy sinh và có khả năng quay trở lại cơ thể
con người thông qua chuỗi thức ăn.
Động thái cấm D4 của ASEAN thực chất là một bước đi bắt buộc
nhằm đồng bộ hóa với Quy chế Mỹ phẩm nghiêm ngặt của EU. Cập nhật này giúp ngăn
chặn nguy cơ khu vực Đông Nam Á trở thành nơi tiêu thụ các sản phẩm không còn đạt
chuẩn an toàn quốc tế.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có tên trong danh
mục đính kèm Quyết định: Gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các đơn vị phân phối,
cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm do công ty đưa ra lưu thông; Tiếp nhận sản
phẩm bị trả lại; Thực hiện thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm theo đúng quy định;
Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/3/2026.
Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố
thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc
buôn bán, sử dụng 291 sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng; Giám
sát việc thực hiện thu hồi; Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin rộng
rãi để người dân không mua bán, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục thu hồi; Xử
lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết
quả về Cục Quản lý Dược.
Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa
10:07, 03/03/2026
Thu hồi hàng loạt thuốc giảm đau và mỹ phẩm quen thuộc
21:48, 21/01/2026
Chi tiết các sản phẩm Nestlé bị thu hồi tại 37 quốc gia
Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa
Cảnh sát kinh tế tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây cung ứng thực phẩm bẩn quy mô lớn, thu giữ 4 tấn nội tạng, hải sản đông lạnh và da bì không rõ nguồn gốc...
Kênh bán lẻ tiếp tục giảm giá, kích cầu sau Tết
Nhằm bảo đảm thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân sau Tết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những căn hộ Penthouse mang cá tính riêng
Số lượng giới hạn, không gian sang trọng, tầm nhìn phóng khoáng… những căn Penthouse luôn gây ấn tượng về sự sang trọng. Từ ý tưởng ban đầu là tận dụng không gian trống phía trên cùng của tòa nhà, giờ đây các kiến trúc sư đã tạo nên thành công ngoài mong đợi cho các căn hộ này…
Gen Alpha hồi sinh các trung tâm thương mại tại Trung Quốc
Các trung tâm mua sắm tại Trung Quốc đang vật lộn với sự chuyển dịch tiêu dùng sang thương mại điện tử ngày càng tập trung vào trẻ em, với hy vọng phụ huynh đi cùng sẽ chi tiêu...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: