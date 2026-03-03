Thứ Ba, 03/03/2026

Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa

Trương Xuân Thiên

03/03/2026, 10:07

Cảnh sát kinh tế tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây cung ứng thực phẩm bẩn quy mô lớn, thu giữ 4 tấn nội tạng, hải sản đông lạnh và da bì không rõ nguồn gốc...

Cơ quan chức năng kiểm tra kios kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm phường Hạc Thành.
Cơ quan chức năng kiểm tra kios kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm phường Hạc Thành.

Ngày 02/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 9 và Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Nguyệt Viên.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Số hàng này được thu mua giá rẻ, chuẩn bị tuồn vào các quán nhậu, vỉa hè, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

​Cụ thể, tại Công ty TNHH TM&DV Duy Xinh (địa chỉ số 10/59 Nguyễn Duy Hiệu và địa điểm kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương, phường Hạc Thành), lực lượng liên ngành đã phát hiện gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh các loại. Danh mục hàng hóa vi phạm bao gồm: tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư... Toàn bộ số hàng này đều trong tình trạng "ba không": không tem nhãn, không mã vạch và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Những mặt hàng thực phẩm trôi nổi bị thu giữ
Những mặt hàng thực phẩm trôi nổi bị thu giữ

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ. Sau khi thu gom, thực phẩm được đưa về cấp đông và phân phối chủ yếu cho các quán nướng vỉa hè, quán lẩu, quán nhậu và các điểm bán đồ ăn vặt trên địa bàn tỉnh. Đây là những kênh tiêu thụ trực tiếp đến người tiêu dùng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nếu không được ngăn chặn kịp thời.

​Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Oanh tại Lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên. tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn da bì lợn không có nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, số da bì này đang được lưu trữ, bảo quản và chế biến thành bì sợi để bán ra thị trường làm nguyên liệu cho các loại thực phẩm khác.

Thu giữ khối lượng lớn thực phẩm bẩn này là kết quả của công tác đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ nguồn gốc số hàng hóa nói trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

kiểm tra thực phẩm Thanh Hóa thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc tiêu dùng Vneconomy

