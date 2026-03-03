Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa
Trương Xuân Thiên
03/03/2026, 10:07
Cảnh sát kinh tế tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây cung ứng thực phẩm bẩn quy mô lớn, thu giữ 4 tấn nội tạng, hải sản đông lạnh và da bì không rõ nguồn gốc...
Ngày 02/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối
hợp cùng Đội quản lý thị trường số 9 và Chi cục Chất lượng, chế biến và phát
triển thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm
trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Nguyệt Viên.
Qua quá trình kiểm tra, lực
lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn
gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Số hàng này được thu mua giá rẻ, chuẩn bị tuồn vào các quán nhậu, vỉa hè, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.
Cụ thể, tại Công ty TNHH TM&DV Duy Xinh (địa chỉ số 10/59 Nguyễn Duy
Hiệu và địa điểm kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương, phường Hạc Thành), lực
lượng liên ngành đã phát hiện gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh các loại. Danh mục
hàng hóa vi phạm bao gồm: tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt
lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư... Toàn bộ số hàng này đều trong
tình trạng "ba không": không tem nhãn, không mã vạch và không có giấy
tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên được
thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ. Sau khi thu gom, thực phẩm được
đưa về cấp đông và phân phối chủ yếu cho các quán nướng vỉa hè, quán lẩu, quán
nhậu và các điểm bán đồ ăn vặt trên địa bàn tỉnh. Đây là những kênh tiêu thụ trực
tiếp đến người tiêu dùng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nếu
không được ngăn chặn kịp thời.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị
Oanh tại Lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên. tại đây, đoàn kiểm
tra phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn da bì lợn không có nguồn gốc xuất xứ. Đáng
chú ý, số da bì này đang được lưu trữ, bảo quản và chế biến thành bì sợi để bán
ra thị trường làm nguyên liệu cho các loại thực phẩm khác.
Thu giữ khối lượng lớn thực phẩm bẩn này là kết
quả của công tác đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về môi
trường và an toàn thực phẩm. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa
đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ nguồn gốc số
hàng hóa nói trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức
vi phạm theo quy định của pháp luật.
Chi tiết các sản phẩm Nestlé bị thu hồi tại 37 quốc gia
09:41, 08/01/2026
Thanh Hóa đưa vào vận hành máy xạ trị ung thư hiện đại
08:07, 28/02/2026
Thu hồi hàng loạt thuốc giảm đau và mỹ phẩm quen thuộc
Nhằm bảo đảm thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân sau Tết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những căn hộ Penthouse mang cá tính riêng
Số lượng giới hạn, không gian sang trọng, tầm nhìn phóng khoáng… những căn Penthouse luôn gây ấn tượng về sự sang trọng. Từ ý tưởng ban đầu là tận dụng không gian trống phía trên cùng của tòa nhà, giờ đây các kiến trúc sư đã tạo nên thành công ngoài mong đợi cho các căn hộ này…
Gen Alpha hồi sinh các trung tâm thương mại tại Trung Quốc
Các trung tâm mua sắm tại Trung Quốc đang vật lộn với sự chuyển dịch tiêu dùng sang thương mại điện tử ngày càng tập trung vào trẻ em, với hy vọng phụ huynh đi cùng sẽ chi tiêu...
Mua sắm trực tuyến có thể là nạn nhân tiếp theo của AI
Từ buổi sơ khai của ngành bán lẻ, nhiệm vụ chính của các thương nhân là thuyết phục con người rút ví trả tiền. Giờ đây, họ có thêm một “khách hàng” mới cần chinh phục: các bot AI...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: