GEVA giới thiệu gian hàng nông sản bền vững tại Vietnam International Sourcing Expo 2025

Không chỉ trưng bày sản phẩm, GEVA còn tích cực kết nối thương mại tại Vietnam International Sourcing Expo 2025, với 7 phiên B2B 1:1 cùng các nhà mua hàng quốc tế và tiếp cận gần 70 đối tác tiềm năng…

Trong khuôn khổ Vietnam International Sourcing Expo 2025, dự án GEVA đã phối hợp cùng Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam (VPSA) dưới sự hỗ trợ và điều phối của Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) tổ chức gian hàng kết nối thương mại xanh, nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản đạt chuẩn bền vững của Việt Nam đến cộng đồng nhà mua hàng quốc tế.

Hoạt động góp phần thúc đẩy xuất khẩu xanh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, góp phần đưa nông sản Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

GIAN HÀNG BỀN VỮNG – ĐIỂM NHẤN CỦA KHU VỰC NÔNG SẢN

Trong suốt 3 ngày triển lãm vào tháng 9 vừa qua, gian hàng GEVA đã quy tụ 17 doanh nghiệp thuộc mạng lưới dự án, luân phiên trưng bày những sản phẩm đặc trưng của nông nghiệp Việt như gia vị, hạt, cà phê và các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng. Với thiết kế hiện đại, thân thiện và đậm chất bản địa, không gian trưng bày nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan và đối tác trong – ngoài nước.

Các sản phẩm được trưng bày thuộc lĩnh vực: hạt, gia vị, cà phê, định hướng theo đuổi các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện và xuất khẩu xanh, thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong việc ứng dụng quy trình sản xuất bền vững, minh bạch chuỗi cung ứng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu.

Không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, GEVA còn tham gia tích cực vào các phiên kết nối thương mại B2B 1:1 do Ban tổ chức Expo sắp xếp. Trong tổng cộng 7 phiên kết nối, các doanh nghiệp Việt đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhà mua hàng quốc tế, từ nhà phân phối, nhà sản xuất, hệ thống nhà hàng – khách sạn đến các nhà buôn trong khu vực và thế giới.

Song song đó, GEVA cũng chủ động tiếp cận gần 70 nhà mua hàng tiềm năng, ghi nhận nhu cầu cụ thể và sự quan tâm đáng kể đối với các sản phẩm nông sản Việt Nam. Thông tin chi tiết của từng doanh nghiệp trong mạng lưới đã được gửi đến các đối tác quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác sâu hơn sau triển lãm.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VIỆT TRÊN BẢN ĐỒ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

Dự án GEVA – Ươm tạo và Tăng tốc xuất khẩu xanh thông qua Tiêu chuẩn Bền vững Tự nguyện (VSS) - là một sáng kiến do Công ty Cổ phần KisStartup khởi xướng, nằm trong khuôn khổ chương trình SwissTrade, được tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Sĩ thông qua Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), quản lý bởi Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade – Bộ Công Thương).

Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, Sáng lập KisStartup, cho biết Việt Nam đang hướng đến các thị trường xuất khẩu lớn, nhưng phần lớn sản phẩm vẫn là xuất khẩu nguyên liệu thô, chưa xây dựng được thương hiệu riêng.

“Xuất khẩu nguyên liệu sẽ càng phải tuân thủ các tiêu chuẩn do những “người chơi lớn” đưa ra, bởi chính họ là cầu nối với người tiêu dùng cuối cùng”, bà Tuấn Minh nói. “Lấy ví dụ với cà phê, sản phẩm cuối cùng sẽ được bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng ở các nước phát triển. Người tiêu dùng ở những nơi đó ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn. Vì vậy, các nhà rang xay, các thương hiệu phân phối phải đặt ra yêu cầu cho nhà cung ứng nguyên liệu. Doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn đó”.

Dự án cũng hướng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản – đặc biệt là nhóm gia vị, hạt và cà phê, thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo và hỗ trợ tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Sự xuất hiện của gian hàng GEVA tại Vietnam International Sourcing Expo 2025 không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt Nam theo hướng chất lượng – bền vững – thân thiện môi trường, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của dự án trong việc thúc đẩy thương mại xanh và mở rộng cánh cửa thị trường quốc tế cho doanh nghiệp trong nước.

Theo đại diện GEVA, kết quả đạt được tại Vietnam International Sourcing Expo 2025 là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình thúc đẩy xuất khẩu xanh và xây dựng thương hiệu nông sản Việt bền vững. Trong giai đoạn tiếp theo, GEVA sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, theo dõi nhu cầu từ phía nhà mua hàng, chủ động kết nối và hỗ trợ quá trình xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các hiệp hội ngành hàng, tổ chức hỗ trợ thương mại và cộng đồng doanh nghiệp, GEVA kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mô hình kết nối hiệu quả, giúp nông sản Việt từng bước chinh phục các thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu.