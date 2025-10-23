Chuyển đổi kép trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thích ứng với thị trường toàn cầu, và đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh cơ hội, chuyển đổi kép cũng là một hành trình nhiều thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Chiều ngày 22/10, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể (APED)- Bộ Tài chính đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn “Đầu tư tác động – Thúc đẩy chuyển đổi kép”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép – Chuyển đổi Số và Đổi mới Sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” do Chính phủ Đức hỗ trợ.

Diễn đàn nhằm tạo không gian đối thoại, chia sẻ và kết nối giữa các bên liên quan nhằm trong nỗ lực thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chuyển đổi kép – kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Việt Huệ, đại diện APED, khẳng định mạnh: chuyển đổi kép – sự kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – không tách rời, mà gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau để hình thành mô hình kinh doanh hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh lâu dài.

Bà Huệ cho rằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, tạo việc làm và ổn định xã hội, việc thực hiện chuyển đổi kép vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn.

Chia sẻ vấn đề này, TS Michaela Baur, Giám đốc Quốc gia GIZ tại Việt Nam, nhấn mạnh “Chuyển đổi kép rất cần thiết để doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong một thị trường toàn cầu ngày càng trở nên cạnh tranh.

"GIZ rất hân hạnh được chia sẻ với kinh nghiệm của Đức và quốc tế và cách tiếp cận nguồn tài chính phù hợp. Hiện, GIZ đang cùng các đối tác thúc đẩy các mối liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức tài chính và nhà đầu tư, để biến những ý tưởng hay thành tác động thực sự”, TS Michaela Baur nói.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các diễn giả và chuyên gia đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực tiễn về quá trình triển khai chuyển đổi kép tại Việt Nam. Các nội dung tập trung vào vai trò của dữ liệu vận hành trong quản lý, sản xuất và kinh doanh, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất, tối ưu hóa chuỗi giá trị;

Cũng tại diễn đàn, các chuyên gia đã giới thiệu các mô hình đầu tư bền vững, công cụ tài chính xanh, quỹ đầu tư tác động và cơ chế hỗ trợ của các tổ chức, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn với các nguồn lực tài chính và kỹ thuật cho quá trình chuyển đổi.

Trong khuôn khổ hợp tác chung, GIZ và APED sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao năng lực và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong các chủ đề mới như kinh doanh trên môi trường số, đầu tư bền vững và đổi mới sáng tạo vì môi trường.

Nhân dịp này, cuộc thi “Twin Transition Challenge” – hoạt động điểm nhấn của Diễn đàn – đã chọn 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp trình bày (pitching) những sáng kiến, giải pháp tiêu biểu ứng dụng đồng thời yếu tố chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau phần trình bày và chấm điểm, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mắc Ca Đại Việt đạt giải Nhất của cuộc thi.