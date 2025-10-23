Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Đẹp +

Những túi xách xa xỉ không "thầm lặng" của năm 2025

Minh Anh

23/10/2025, 08:02

Những thiết kế túi xách mới được ra mắt năm 2025 đã đáp ứng trọn vẹn mong muốn của người tiêu dùng hiện đại: bền vững, linh hoạt, tinh tế nhưng vẫn đầy cá tính...

Những thiết kế túi xách mới được ra mắt năm 2025 đã đáp ứng trọn vẹn mong muốn của người tiêu dùng hiện đại.
Những thiết kế túi xách mới được ra mắt năm 2025 đã đáp ứng trọn vẹn mong muốn của người tiêu dùng hiện đại.

Năm nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của ngành phụ kiện thời trang, đặc biệt là mảng túi xách. Nếu trước đây, nhiều xu hướng thường dựa vào cảm hứng hoài cổ và những phong cách cũ, thì các bộ sưu tập 2025 lại hướng đến tương lai — nơi tay nghề thủ công truyền thống hòa quyện cùng sự đổi mới sáng tạo, và tính thực dụng đi cùng trí tưởng tượng không giới hạn.

Dù là một biến tấu điêu khắc trên nền thiết kế kinh điển hay một dáng túi táo bạo đến từ các nhà chế tác truyền thống, những mẫu túi xách “làm mưa làm gió” năm 2025 đều khẳng định một điều: túi xách giờ đây đã trở thành tâm điểm của thời trang hiện đại. Các thiết kế này phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc của ngành – hướng đến giá trị xa xỉ bền vững, thiết kế tinh tế có chủ đích và sức hấp dẫn vượt thời gian.

Từ những thương hiệu mang tính biểu tượng như Louis Vuitton, Bottega Veneta cho đến tay nghề thủ công tinh xảo của Ralph Lauren, các dòng túi xách cao cấp ra mắt trong năm 2025 đều xứng đáng có mặt trong danh sách thời trang đáng chú ý nhất năm.

LOUIS VUITTON – BIKER MM

VnEconomy

Mạnh mẽ nhưng vẫn đầy tinh tế, chiếc túi Biker MM của Louis Vuitton là một điểm nhấn ấn tượng trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2025 của nhà mốt. Lấy cảm hứng từ phom dáng nổi loạn của chiếc áo khoác biker, chiếc túi có kết cấu cứng cáp với đường nét sắc sảo, chất liệu da mịn màng cùng chi tiết gợi nhớ đến những rương hành lý cổ điển – biểu tượng của Louis Vuitton.

VnEconomy
VnEconomy

Chiếc túi có thể linh hoạt biến hóa – cầm tay như clutch, đeo chéo hoặc đeo vai – phù hợp với người phụ nữ yêu phong cách thanh lịch pha chút cá tính mạnh mẽ. Đây là món phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của những ai theo đuổi xu hướng xa xỉ táo bạo, hiện đại và khác biệt.

BOTTEGA VENETA – CIAO CIAO

VnEconomy

Ciao Ciao là câu trả lời của Bottega Veneta trước nhu cầu về sự tinh tế, nhưng vẫn thể hiện được tinh thần điêu khắc đỉnh cao trong những chiếc túi xách dùng hàng ngày của hãng. Với thiết kế tay cầm góc cạnh, chi tiết quai đan tỉ mỉ và tay nghề thủ công đỉnh cao, chiếc túi dễ dàng gây ấn tượng mạnh mà không cần đến logo phô trương.

VnEconomy
VnEconomy

Bên trong, không gian túi được bố trí hợp lý với nhiều ngăn tiện dụng, phù hợp cho nhịp sống năng động. Dù kết hợp cùng bộ đồ công sở chỉn chu hay phong cách thường nhật giản dị, Ciao Ciao vẫn tôn lên vẻ sang trọng và trở thành món phụ kiện thiết yếu của năm 2025.

KHAITE – THE BLAKE BAG

VnEconomy

Blake Bag của Khaite là hiện thân của xu hướng “quiet luxury” – sự sang trọng tinh tế, không phô trương. Được chế tác từ da cừu nappa mềm mịn với đường nét kiến trúc tối giản, chiếc túi mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa thời trang và công năng.

VnEconomy
VnEconomy

Chi tiết kim loại mạ vàng bóng cùng dây đeo có thể điều chỉnh linh hoạt giúp người dùng dễ dàng biến tấu phong cách — từ năng động ban ngày đến thanh lịch buổi tối. Với những ai tìm kiếm sự tinh giản mang đậm dấu ấn hiện đại nhưng vẫn vượt thời gian, Blake Bag chính là món phụ kiện không thể thiếu.

RALPH LAUREN – THE RALPH TOTE (RALPH LAUREN COLLECTION)

VnEconomy

Lấy cảm hứng từ bộ sưu tập xe hơi cổ của Ralph Lauren, chiếc túi Ralph Tote là một minh chứng tuyệt đẹp cho tinh thần xa xỉ thủ công mang đậm dấu ấn Mỹ. Điểm nhấn nổi bật của chiếc túi nằm ở tay cầm được chạm khắc thủ công, mô phỏng vô lăng xe cổ, làm từ gỗ đánh bóng và kim loại sáng, đặt trên phần thân túi da mềm mịn, cấu trúc chắc chắn.

VnEconomy
VnEconomy

Là sự hòa quyện hoàn hảo giữa thời trang và nghệ thuật chế tác, túi Ralph Tote được tạo ra để thu hút mọi ánh nhìn và khơi gợi câu chuyện. Với những ai trân trọng phong cách vượt thời gian cùng góc nhìn độc đáo, chiếc túi này mang đến cá tính và đẳng cấp cho bất kỳ tủ đồ nào.

AMI PARIS – CARROUSEL BAG

VnEconomy

Thanh lịch và đậm chất Paris, chiếc túi Carrousel Bag từ AMI Paris sẽ mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng cho bộ sưu tập túi xách của bạn. Với chất liệu da mượt mà, phom dáng nhỏ gọn và logo tinh tế, chiếc túi này không cần phô trương vẫn đủ sức tạo dấu ấn riêng.

VnEconomy
VnEconomy

Dây đeo có thể điều chỉnh linh hoạt để mang trên vai hoặc đeo chéo, phù hợp cho nhịp sống thành thị năng động hay những buổi tối thanh lịch. Với những ai yêu thích vẻ đẹp tối giản nhưng hiện đại, Carrousel Bag chính là món phụ kiện tinh tế trong tủ đồ xa xỉ năm 2025.

