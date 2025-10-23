Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì căng thẳng thương mại, giá dầu tăng vọt sau tin trừng phạt Nga

Tâm trạng bi quan phủ bóng lên Phố Wall sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang cân nhắc các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (22/10), khi nhà đầu tư lo ngại trước những diễn biến căng thẳng mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung và thất vọng vì báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp lớn. Giá dầu thô tăng mạnh sau khi Mỹ có động thái trừng phạt nhằm vào hai công ty dầu khí quốc doanh lớn của Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 334,33 điểm, tương đương giảm 0,71%, còn 46.590,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,53%, còn 6.699,4 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,93%, còn 22.740,4 điểm.

Ở thời điểm chạm đáy của phiên, Dow Jones giảm hơn 400 điểm, tương đương mức giảm khoảng 1%, còn S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức giảm tương ứng 1,2% và 1,9%.

Tâm trạng bi quan phủ bóng lên Phố Wall sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang cân nhắc các biện pháp hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm được sản xuất bằng phần mềm của Mỹ. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Cách đây khoảng 2 tuần, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Mỹ từ ngày 1/11 sẽ hạn chế xuất khẩu đối với “bất kỳ và mọi phần mềm quan trọng” và sẽ áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc để trả đũa việc Bắc Kinh thắt chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Những diễn biến mới nhất này xuất hiện trước thềm vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung ở Malaysia trong tuần này và cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc vào tuần tới.

Gây áp lực giảm lên các chỉ số trong phiên này còn có kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng của một số công ty lớn. Cổ phiếu Texas Instruments giảm 5,6% sau khi hãng chip này công bố lợi nhuận quý 3/2025 thấp hơn dự báo. Loạt cổ phiếu chip khác cũng đồng loạt giảm theo, như On Semiconductor giảm 6%, AMD giảm hơn 3%, và Micron giảm 2%.

Dù vậy, đây có lẽ vẫn sẽ là một mùa báo cáo tài chính khả quan. Trong số các công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến thời điểm này, hơn 3/4 đưa ra kết quả tốt hơn dự báo - theo dữ liệu từ FactSet.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,27 USD/thùng, tương đương tăng 2,07%, đóng cửa ở mức 62,59 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,26 USD/thùng, tương đương tăng 2,2%, chốt ở mức 58,5 USD/thùng.

Sau khi thị trường đóng cửa, giá dầu tiếp tục đà tăng mạnh, với giá dầu Brent có lúc tăng gần 5% và giá dầu WTI có thời điểm tăng gần 2,5%.

Bộ trưởng Bessent ngày thứ Tư tuyên bố do Nga không chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu lửa lớn nhất của nước này là Lukoil và Rosneft. Động thái này của Washington làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga, nhất là sau khi có tin cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị hoãn vô thời hạn.

Ngoài ra, các nước phương Tây cũng đang tìm cách gia tăng áp lực để khiến các quốc gia ở khu vực châu Á giảm mua dầu Nga. Ông Trump cho biết ông đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày thứ Ba và ông Modi đã nói rằng Ấn Độ sẽ hạn chế việc mua dầu Nga.

Ngoài ra, tờ báo Mint của Ấn Độ ngày thứ Tư đưa tin New Delhi và Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại mà theo đó, Mỹ sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ từ 50% hiện nay về ngưỡng 15-16%. Bởi vậy, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ nhượng bộ sức ép của Mỹ về vấn đề dầu Nga để đổi lấy việc được giảm thuế quan.

Giá dầu còn tăng do báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn trữ dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ đều giảm trong tuần trước do hoạt động lọc hóa dầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở nước này tăng lên. Trong đó, tồn trữ dầu thô giảm 961.000 thùng, còn 422,8 triệu thùng, so với mức dự báo tăng 1,2 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của Reuters.

Đầu tuần này, giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng do lo ngại về tình trạng dư thừa của nguồn cung dầu trên toàn cầu.