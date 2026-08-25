Người giàu nhất Italy trở thành tâm điểm chú ý khi bitcoin sốt giá trở lại

Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...

Ông Giancarlo Devasini - Ảnh: Euroborsa

Khối tài sản gần 90 tỷ USD của ông Devasini không đến từ việc mua bitcoin, mà được tạo dựng nhờ Tether - một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất của thị trường tiền số, theo trang Euronews.

NHÂN VẬT QUAN TRỌNG VỚI NGÀNH TIỀN SỐ

Sau hơn một tuần tăng giá, giá bitcoin đã vượt 80.000 USD. Chỉ trong vài ngày, giá đồng số lớn nhất thế giới tăng hơn 20%.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi dòng tiền mới đổ vào các quỹ đầu tư bitcoin giao ngay, kỳ vọng thanh khoản tại Mỹ được cải thiện và môi trường chính sách thuận lợi hơn cho tiền số tại Washington.

Ngoài ra, những nhà đầu tư đặt cược vào khả năng bitcoin giảm giá cũng buộc phải mua vào để đóng các vị thế bán khống, góp phần đẩy giá tăng cao hơn.

Sự trở lại của bitcoin khiến ông Devasini, nhân vật có vai trò quan trọng trong ngành tiền số nhưng ít xuất hiện trước công chúng, nhận được nhiều sự chú ý.

Theo dữ liệu của tạp chí Forbes, tính đến ngày thứ Hai (24/8), doanh nhân 62 tuổi này sở hữu khối tài sản ước tính 89,3 tỷ USD, đứng thứ 23 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông cao gần gấp đôi mức 48,8 tỷ USD của tỷ phú Giovanni Ferrero và cao hơn đáng kể so với mức 42,6 tỷ USD của tỷ phú Andrea Pignataro.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2007, người đứng đầu danh sách tỷ phú giàu nhất Italy không phải thành viên gia đình Ferrero.

KHỐI TÀI SẢN GẦN 90 TỶ USD ĐẾN TỪ ĐÂU?

Dù được nhắc đến trong bối cảnh bitcoin tăng giá, ông Devasini không làm giàu bằng cách mua đồng tiền số này từ sớm rồi chờ giá tăng.

Khối tài sản của ông chủ yếu đến từ cổ phần tại Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT. Stablecoin là loại tiền số được thiết kế để duy trì giá trị ổn định. Mỗi USDT có giá trị xấp xỉ 1 USD, nhờ đó ít biến động hơn bitcoin và nhiều đồng tiền số khác.

Trên thị trường tài sản số, USDT đóng vai trò như một đồng tiền trung gian. Nhà đầu tư sử dụng USDT để chuyển tiền giữa các sàn giao dịch, mua bán tài sản số hoặc tạm thời bảo toàn giá trị tài sản mà không cần chuyển tiền về tài khoản ngân hàng.

Sự phát triển của thị trường tiền số khiến nhu cầu sử dụng USDT tăng mạnh. Đến cuối năm 2025, hơn 186 tỷ USDT đã được đưa vào lưu hành, trong khi Tether ghi nhận lợi nhuận hơn 10 tỷ USD trong cả năm.

Để duy trì giá trị USDT, Tether nắm giữ lượng lớn tài sản dự trữ, chủ yếu dưới dạng trái phiếu kho bạc Mỹ. Tiền lãi từ các khoản đầu tư này là một nguồn lợi nhuận quan trọng của công ty.

Tính tới cuối năm 2025, Tether trực tiếp nắm giữ hơn 122 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Nếu tính cả những khoản đầu tư gián tiếp, con số này vượt 141 tỷ USD.

Trong khi bitcoin thường thu hút sự chú ý mỗi khi tăng giá, Tether xây dựng hoạt động kinh doanh dựa trên vai trò trung gian, giúp dòng tiền lưu chuyển trong thị trường tiền số.

Theo Forbes, ông Devasini sở hữu khoảng 45% cổ phần Tether. Nhờ quy mô và lợi nhuận lớn của công ty, số cổ phần này đã đưa tài sản của ông lên khoảng 89,3 tỷ USD.

TỪ BÁC SĨ THẨM MỸ ĐẾN TỶ PHÚ TIỀN SỐ

Ông Devasini sinh ra ở Casale Monferrato, miền Bắc Italy. Ban đầu, ông theo học ngành y và chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, ông sớm rời ngành y để chuyển sang công nghệ thông tin, thương mại điện tử và sau đó là tiền số.

Theo tờ báo Financial Times, từ năm 2012, ông Devasini đã xuất hiện trên một diễn đàn bitcoin để rao bán đĩa CD và DVD, đồng thời chấp nhận thanh toán bằng bitcoin. Khi đó, giá đồng tiền số này thấp hơn rất nhiều so với hiện nay.

Sau này, ông gia nhập sàn giao dịch tiền số Bitfinex, trước khi trở thành nhân vật quan trọng tại Tether.

Tether được thành lập năm 2014 với tên gọi Realcoin và đổi sang tên hiện nay trong cùng năm. Khi đó, ông Devasini đã tham gia sâu vào hoạt động của Bitfinex và dần giữ vai trò chủ chốt tại Tether.

Vài năm sau, ông Paolo Ardoino, chuyên gia công nghệ thông tin đến từ vùng Liguria của Italy, gia nhập Bitfinex. Ông Ardoino cho biết hai người gặp nhau lần đầu khi ông tham gia phát triển phần mềm cho sàn giao dịch này.

Hiện ông Ardoino là Tổng giám đốc Tether và thường xuyên đại diện công ty phát biểu trước công chúng. Ngược lại, ông Devasini hiếm khi trả lời phỏng vấn hoặc xuất hiện tại các sự kiện. Dù sở hữu khối tài sản gần 90 tỷ USD, ông vẫn chủ yếu hoạt động phía sau hậu trường. Chính sự kín tiếng này khiến ông được gọi là “tỷ phú bí ẩn”.

Ông Devasini bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn sau khi Tether đầu tư vào Juventus, một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất Italy.

Vào tháng 2/2025, Tether thông báo mua cổ phần Juventus, ban đầu tương đương hơn 5% quyền biểu quyết tại câu lạc bộ. Đến tháng 4/2025, công ty nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 10% vốn cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai của Juventus, sau tập đoàn đầu tư Exor.

Trong những tháng tiếp theo, Tether tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 11,5% và có đại diện trong hội đồng quản trị câu lạc bộ.

Khoản đầu tư này đưa một doanh nghiệp tiền số trở thành cổ đông lớn tại một trong những biểu tượng của bóng đá Italy, đồng thời cho thấy sự mở rộng của ngành tài chính số sang các lĩnh vực truyền thống.

Ngoài Juventus, Tether cũng tìm cách tăng hiện diện trong lĩnh vực thể thao, giải trí và mở rộng đầu tư ra ngoài hoạt động phát hành stablecoin.